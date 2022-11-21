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Си Цзиньпин поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана

Си Цзиньпин поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана - РИА Новости, 21.11.2022

Си Цзиньпин поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана

Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с поздравлением в связи с его переизбранием на пост главы... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T10:30

2022-11-21T10:30

2022-11-21T13:09

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выборы президента казахстана — 2022

касым-жомарт токаев

си цзиньпин

китай

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АСТАНА, 21 ноя - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с поздравлением в связи с его переизбранием на пост главы республики, сообщила пресс-служба Токаева.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. По предварительным данным центризбиркома, победу с 81,31% голосов одержал Токаев. Общая итоговая явка на выборах составила 69,44%."Ваша победа на выборах в полной мере отражает доверие и поддержку казахстанского народа", - приводит пресс-служба выдержку из телеграммы.Китайский лидер выразил уверенность, что под "превосходным руководством" Токаева Казахстан достигнет "новых успехов во всех начинаниях по реформированию и продвинется вперед по пути строительства Нового Казахстана"."Я придаю повышенное значение развитию китайско-казахстанских отношений и готов вместе с вами в год 30-летия установления дипломатических отношений открыть новый этап вечного всестороннего стратегического партнерства", – отмечается в телеграмме.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, казахстан, выборы президента казахстана — 2022, касым-жомарт токаев, си цзиньпин, китай