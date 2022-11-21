https://ria.ru/20221121/kazakhstan-1832989755.html
Выборы в Казахстане прошли без нарушений, заявили наблюдатели от СНГ
Выборы в Казахстане прошли без нарушений, заявили наблюдатели от СНГ - РИА Новости, 21.11.2022
Выборы в Казахстане прошли без нарушений, заявили наблюдатели от СНГ
Внеочередные президентские выборы в Казахстане прошли организованно, без нарушений избирательного законодательства страны, заявил в понедельник глава миссии... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T09:00
2022-11-21T09:00
2022-11-21T09:19
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казахстан
снг
выборы президента казахстана — 2022
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АСТАНА, 21 ноя - РИА Новости. Внеочередные президентские выборы в Казахстане прошли организованно, без нарушений избирательного законодательства страны, заявил в понедельник глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября.Согласно предварительным итогам ЦИК, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев победил на выборах президента с 81,31% голосов избирателей.
https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832470238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, снг, выборы президента казахстана — 2022
В мире, Казахстан, СНГ, Выборы президента Казахстана — 2022
09:00 21.11.2022 (обновлено: 09:19 21.11.2022)
Выборы в Казахстане прошли без нарушений, заявили наблюдатели от СНГ
Наблюдатели от СНГ: президентские выборы в Казахстане прошли организованно и без нарушений