https://ria.ru/20221121/kazakhstan-1832989755.html

Выборы в Казахстане прошли без нарушений, заявили наблюдатели от СНГ

Выборы в Казахстане прошли без нарушений, заявили наблюдатели от СНГ - РИА Новости, 21.11.2022

Выборы в Казахстане прошли без нарушений, заявили наблюдатели от СНГ

Внеочередные президентские выборы в Казахстане прошли организованно, без нарушений избирательного законодательства страны, заявил в понедельник глава миссии... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T09:00

2022-11-21T09:00

2022-11-21T09:19

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казахстан

снг

выборы президента казахстана — 2022

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АСТАНА, 21 ноя - РИА Новости. Внеочередные президентские выборы в Казахстане прошли организованно, без нарушений избирательного законодательства страны, заявил в понедельник глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября.Согласно предварительным итогам ЦИК, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев победил на выборах президента с 81,31% голосов избирателей.

https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832470238.html

казахстан

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, снг, выборы президента казахстана — 2022