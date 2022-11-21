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Выборы в Казахстане прошли без нарушений, заявили наблюдатели от СНГ - РИА Новости, 21.11.2022
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Выборы в Казахстане прошли без нарушений, заявили наблюдатели от СНГ
Выборы в Казахстане прошли без нарушений, заявили наблюдатели от СНГ - РИА Новости, 21.11.2022
Выборы в Казахстане прошли без нарушений, заявили наблюдатели от СНГ
Внеочередные президентские выборы в Казахстане прошли организованно, без нарушений избирательного законодательства страны, заявил в понедельник глава миссии... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T09:00
2022-11-21T09:19
в мире
казахстан
снг
выборы президента казахстана — 2022
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АСТАНА, 21 ноя - РИА Новости. Внеочередные президентские выборы в Казахстане прошли организованно, без нарушений избирательного законодательства страны, заявил в понедельник глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября.Согласно предварительным итогам ЦИК, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев победил на выборах президента с 81,31% голосов избирателей.
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в мире, казахстан, снг, выборы президента казахстана — 2022
В мире, Казахстан, СНГ, Выборы президента Казахстана — 2022
09:00 21.11.2022 (обновлено: 09:19 21.11.2022)
 
Выборы в Казахстане прошли без нарушений, заявили наблюдатели от СНГ

Наблюдатели от СНГ: президентские выборы в Казахстане прошли организованно и без нарушений

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВнеочередные выборы президента в Казахстане
Внеочередные выборы президента в Казахстане - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Внеочередные выборы президента в Казахстане
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АСТАНА, 21 ноя - РИА Новости. Внеочередные президентские выборы в Казахстане прошли организованно, без нарушений избирательного законодательства страны, заявил в понедельник глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.
"Наши выводы сводятся к тому, что подготовка к выборам была достаточно качественной, организованной… Выборы прошли организованно, достойно, без нарушений избирательного законодательства Республики Казахстан", - сказал он в ходе беседы с журналистами.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября.
Согласно предварительным итогам ЦИК, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев победил на выборах президента с 81,31% голосов избирателей.
Люди голосуют на внеочередных выборах президента Казахстана во Дворце школьников в Нур-Султане. 9 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября, 03:26
Процедура выборов президента Казахстана
 
В миреКазахстанСНГВыборы президента Казахстана — 2022
 
 
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