Наблюдатели от ПА ОДКБ оценили президентские выборы в Казахстане
Наблюдатели от ПА ОДКБ назвали президентские выборы в Казахстане состязательными
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана. Архивное фото
АЛМА-АТА, 21 ноя - РИА Новости. Члены группы международных наблюдателей от парламентской ассамблеи ОДКБ по итогам наблюдения за ходом голосования на внеочередных выборах президента Казахстана назвали их состязательными, а также соответствующими законодательству страны и международным стандартам, говорится в итоговом заключении на сайте ассамблеи.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева. Согласно данным exit poll трех исследовательских институтов, Токаев побеждает на выборах, набрав более 82% голосов избирателей. Предварительные итоги выборов ЦИК страны обнародует в первой половине дня в понедельник.
"По итогам наблюдения международные наблюдатели от ПА ОДКБ констатируют, что внеочередные выборы президента Республики Казахстан состоялись, были состязательными, а их подготовка и проведение организованы в соответствии с избирательным законодательством государства и международными избирательными стандартами", - отмечается в заключении.
В нем говорится, что члены группы присутствовали на различных этапах проведения голосования – от открытия участков до подсчета голосов участковыми избирательными комиссиями.
"Члены группы не выявили жалоб на качество подготовки списков граждан, обладающих избирательным правом, процедуру выдачи бюллетеней, а также порядок голосования. ЦИК, территориальные и участковые избирательные комиссии создали все необходимые условия для эффективной работы международных наблюдателей", - сообщается в заключении миссии.
В нем также отмечается высокий уровень обеспечения общественного порядка при подготовке и проведении выборов, "что способствовало созданию благоприятных условий для свободного формирования у избирателей мнения и отношения к кандидатам, воли и волеизъявления".