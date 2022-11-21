https://ria.ru/20221121/kazakhstan-1832979688.html

Наблюдатели от ПА ОДКБ оценили президентские выборы в Казахстане

Наблюдатели от ПА ОДКБ оценили президентские выборы в Казахстане - РИА Новости, 21.11.2022

Наблюдатели от ПА ОДКБ оценили президентские выборы в Казахстане

Члены группы международных наблюдателей от парламентской ассамблеи ОДКБ по итогам наблюдения за ходом голосования на внеочередных выборах президента Казахстана... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T05:43

2022-11-21T05:43

2022-11-21T05:43

в мире

касым-жомарт токаев

казахстан

одкб

выборы президента казахстана — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832857271_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_60e7c6a25602afd8851052ea913b7d97.jpg

АЛМА-АТА, 21 ноя - РИА Новости. Члены группы международных наблюдателей от парламентской ассамблеи ОДКБ по итогам наблюдения за ходом голосования на внеочередных выборах президента Казахстана назвали их состязательными, а также соответствующими законодательству страны и международным стандартам, говорится в итоговом заключении на сайте ассамблеи.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева. Согласно данным exit poll трех исследовательских институтов, Токаев побеждает на выборах, набрав более 82% голосов избирателей. Предварительные итоги выборов ЦИК страны обнародует в первой половине дня в понедельник."По итогам наблюдения международные наблюдатели от ПА ОДКБ констатируют, что внеочередные выборы президента Республики Казахстан состоялись, были состязательными, а их подготовка и проведение организованы в соответствии с избирательным законодательством государства и международными избирательными стандартами", - отмечается в заключении.В нем говорится, что члены группы присутствовали на различных этапах проведения голосования – от открытия участков до подсчета голосов участковыми избирательными комиссиями.В нем также отмечается высокий уровень обеспечения общественного порядка при подготовке и проведении выборов, "что способствовало созданию благоприятных условий для свободного формирования у избирателей мнения и отношения к кандидатам, воли и волеизъявления".

https://ria.ru/20221120/epokha-1832963537.html

https://ria.ru/20221120/obeschanie-1832962689.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, одкб, выборы президента казахстана — 2022