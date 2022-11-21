Рейтинг@Mail.ru
Наблюдатели от ПА ОДКБ оценили президентские выборы в Казахстане - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/kazakhstan-1832979688.html
Наблюдатели от ПА ОДКБ оценили президентские выборы в Казахстане
Наблюдатели от ПА ОДКБ оценили президентские выборы в Казахстане - РИА Новости, 21.11.2022
Наблюдатели от ПА ОДКБ оценили президентские выборы в Казахстане
Члены группы международных наблюдателей от парламентской ассамблеи ОДКБ по итогам наблюдения за ходом голосования на внеочередных выборах президента Казахстана... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T05:43
2022-11-21T05:43
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
одкб
выборы президента казахстана — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832857271_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_60e7c6a25602afd8851052ea913b7d97.jpg
АЛМА-АТА, 21 ноя - РИА Новости. Члены группы международных наблюдателей от парламентской ассамблеи ОДКБ по итогам наблюдения за ходом голосования на внеочередных выборах президента Казахстана назвали их состязательными, а также соответствующими законодательству страны и международным стандартам, говорится в итоговом заключении на сайте ассамблеи.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева. Согласно данным exit poll трех исследовательских институтов, Токаев побеждает на выборах, набрав более 82% голосов избирателей. Предварительные итоги выборов ЦИК страны обнародует в первой половине дня в понедельник."По итогам наблюдения международные наблюдатели от ПА ОДКБ констатируют, что внеочередные выборы президента Республики Казахстан состоялись, были состязательными, а их подготовка и проведение организованы в соответствии с избирательным законодательством государства и международными избирательными стандартами", - отмечается в заключении.В нем говорится, что члены группы присутствовали на различных этапах проведения голосования – от открытия участков до подсчета голосов участковыми избирательными комиссиями.В нем также отмечается высокий уровень обеспечения общественного порядка при подготовке и проведении выборов, "что способствовало созданию благоприятных условий для свободного формирования у избирателей мнения и отношения к кандидатам, воли и волеизъявления".
https://ria.ru/20221120/epokha-1832963537.html
https://ria.ru/20221120/obeschanie-1832962689.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832857271_233:0:1280:785_1920x0_80_0_0_27c51fdaf398c119bf1ad876edac508a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, одкб, выборы президента казахстана — 2022
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, ОДКБ, Выборы президента Казахстана — 2022
05:43 21.11.2022
 
Наблюдатели от ПА ОДКБ оценили президентские выборы в Казахстане

Наблюдатели от ПА ОДКБ назвали президентские выборы в Казахстане состязательными

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
Перейти в медиабанк
Касым-Жомарт Токаев на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 21 ноя - РИА Новости. Члены группы международных наблюдателей от парламентской ассамблеи ОДКБ по итогам наблюдения за ходом голосования на внеочередных выборах президента Казахстана назвали их состязательными, а также соответствующими законодательству страны и международным стандартам, говорится в итоговом заключении на сайте ассамблеи.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева. Согласно данным exit poll трех исследовательских институтов, Токаев побеждает на выборах, набрав более 82% голосов избирателей. Предварительные итоги выборов ЦИК страны обнародует в первой половине дня в понедельник.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 23:04
Токаев заявил об открытии новой политической эпохи в Казахстане
"По итогам наблюдения международные наблюдатели от ПА ОДКБ констатируют, что внеочередные выборы президента Республики Казахстан состоялись, были состязательными, а их подготовка и проведение организованы в соответствии с избирательным законодательством государства и международными избирательными стандартами", - отмечается в заключении.
В нем говорится, что члены группы присутствовали на различных этапах проведения голосования – от открытия участков до подсчета голосов участковыми избирательными комиссиями.
"Члены группы не выявили жалоб на качество подготовки списков граждан, обладающих избирательным правом, процедуру выдачи бюллетеней, а также порядок голосования. ЦИК, территориальные и участковые избирательные комиссии создали все необходимые условия для эффективной работы международных наблюдателей", - сообщается в заключении миссии.
В нем также отмечается высокий уровень обеспечения общественного порядка при подготовке и проведении выборов, "что способствовало созданию благоприятных условий для свободного формирования у избирателей мнения и отношения к кандидатам, воли и волеизъявления".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 22:59
Токаев пообещал кардинальные изменения в экономике Казахстана
 
В миреКасым-Жомарт ТокаевКазахстанОДКБВыборы президента Казахстана — 2022
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала