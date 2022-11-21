https://ria.ru/20221121/guess-1833152089.html
Бэнкси призвал красть вещи из магазина Guess
Бэнкси призвал красть вещи из магазина Guess - РИА Новости, 21.11.2022
Бэнкси призвал красть вещи из магазина Guess
Ритейлер Guess разместил работу Бэнкси "Ярость" ("Метатель цветов") на витрине своего лондонского бутика. В ответ уличный художник пригласил магазинных воров... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:07
2022-11-21T17:07
2022-11-21T17:19
культура
бэнкси
guess
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мода
одежда
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ритейлер Guess разместил работу Бэнкси "Ярость" ("Метатель цветов") на витрине своего лондонского бутика. В ответ уличный художник пригласил магазинных воров заглянуть в эту торговую точку."Внимание всем шоплифтерам! Пожалуйста, придите в Guess на Риджент-стрит. Они воспользовались моей работой, не спрашивая. Что плохого в том, что вы сделаете то же самое с их одеждой", — написал художник на своей странице в соцсети.Затем марка приняла решение временно закрыть бутик, сообщает Hypebeast.Коллекция была создана в сотрудничестве с компанией Brandalised, которая занимается лицензированием проектов граффити-художников.Как ранее заявляло руководство Guess, для них использование творений Бэнкси стало возможностью выразить признательность за его художественное наследие в области моды.
https://ria.ru/20221121/benki-1833069991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бэнкси, guess, новости культуры, стиль жизни, мода, одежда
Культура, Бэнкси, Guess, Новости культуры, Стиль жизни, мода, Одежда
17:07 21.11.2022 (обновлено: 17:19 21.11.2022)
Бэнкси призвал красть вещи из магазина Guess
Бэнкси обвинил Guess в неправомерном использовании его работы и призвал красть вещи бренда
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ритейлер Guess разместил работу Бэнкси "Ярость" ("Метатель цветов") на витрине своего лондонского бутика. В ответ уличный художник пригласил магазинных воров заглянуть в эту торговую точку.
"Внимание всем шоплифтерам! Пожалуйста, придите в Guess на Риджент-стрит. Они воспользовались моей работой, не спрашивая. Что плохого в том, что вы сделаете то же самое с их одеждой", — написал художник на своей странице в соцсети.
Затем марка приняла решение временно закрыть бутик, сообщает
Hypebeast.
Коллекция была создана в сотрудничестве с компанией Brandalised, которая занимается лицензированием проектов граффити-художников.
Как ранее заявляло руководство Guess, для них использование творений Бэнкси стало возможностью выразить признательность за его художественное наследие в области моды.