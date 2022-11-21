https://ria.ru/20221121/guess-1833152089.html

Бэнкси призвал красть вещи из магазина Guess

Бэнкси призвал красть вещи из магазина Guess - РИА Новости, 21.11.2022

Бэнкси призвал красть вещи из магазина Guess

Ритейлер Guess разместил работу Бэнкси "Ярость" ("Метатель цветов") на витрине своего лондонского бутика. В ответ уличный художник пригласил магазинных воров... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:07

2022-11-21T17:07

2022-11-21T17:19

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ритейлер Guess разместил работу Бэнкси "Ярость" ("Метатель цветов") на витрине своего лондонского бутика. В ответ уличный художник пригласил магазинных воров заглянуть в эту торговую точку."Внимание всем шоплифтерам! Пожалуйста, придите в Guess на Риджент-стрит. Они воспользовались моей работой, не спрашивая. Что плохого в том, что вы сделаете то же самое с их одеждой", — написал художник на своей странице в соцсети.Затем марка приняла решение временно закрыть бутик, сообщает Hypebeast.Коллекция была создана в сотрудничестве с компанией Brandalised, которая занимается лицензированием проектов граффити-художников.Как ранее заявляло руководство Guess, для них использование творений Бэнкси стало возможностью выразить признательность за его художественное наследие в области моды.

https://ria.ru/20221121/benki-1833069991.html

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Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

бэнкси, guess, новости культуры, стиль жизни, мода, одежда