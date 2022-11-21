https://ria.ru/20221121/gubernator-1833203069.html

Самарский губернатор встретился с бойцами перед их отправкой на Украину

Самарский губернатор встретился с бойцами перед их отправкой на Украину - РИА Новости, 21.11.2022

Самарский губернатор встретился с бойцами перед их отправкой на Украину

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с военнослужащими, которые готовятся к отправке в зону специальной военной операции, сообщает... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T20:36

2022-11-21T20:36

2022-11-21T20:40

общество

дмитрий азаров

николай чудотворец

самарская область

самарское

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САМАРА, 21 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с военнослужащими, которые готовятся к отправке в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, встреча прошла в воинской части, расположенной в Волжском районе Самарской области."Восхищаюсь вашим мужеством и вашей решимостью встать на защиту нашей Родины. Когда нацистская гидра вновь подняла свою поганую голову у самых границ нашей Родины, когда бандеровцы и западное отребье превратили Украину в антироссийский проект, когда Россия поднялась — поднялись и вы. И встали в строй. Встали, как когда-то встали наши прадеды, на защиту нашего суверенитета, на защиту всего, что для нас дорого и свято, на защиту мирного неба над родной землей. Встали мужчины, настоящие воины, с Дальнего Востока и Сибири, с Центральной России, юга и севера России, Урала и Волги, с Самарской и Ульяновской областей. Я горжусь вами!" - цитирует Азарова пресс-служба.Он подчеркнул, что семьи военнослужащих могут быть уверены в том, что регион окажет им поддержку на период отсутствия мобилизованных.Настоятель прихода храма в честь святителя Николая Чудотворца протоиерей Дмитрий Поляков благословил бойцов Честным и Животворящим крестом Господним. Эта реликвия, по данным пресс-службы, была передана три года назад архимандритом Варфоломеем Кузнецовым из Луганска и теперь хранится в святом храме памяти Николая Чудотворца поселка Рощинский.Азаров передал командирам подразделений иконы Ташлинского образа Божьей Матери "Избавительница от бед". "Пусть образы заступницы будут с вами всегда, будут молиться ваши родные и близкие, и в молитве, уверен, будет черпать силу, черпать дух каждый воин", - приводит слова Азарова пресс-служба.Поддержку и напутствие воинам выразил также муфтий Самарской области Талип Хазрат Яруллин.Находясь в части, мобилизованные жители Самарской и Ульяновской областей все последние недели проходили боевое слаживание. Как рассказал заместитель командира взвода Николай, приходилось учиться, вспоминать навыки."Для того чтобы управлять взводом, нужен холодный ум, нельзя горячиться, нужно показывать то, что сам умеешь, чтобы солдаты шли за тобой, быть примером для них. Поддержка региона очень помогла. Губернатор Самарской области очень помог в плане обмундирования, очень много всего пришло, сразу и не перечислишь", - цитирует военнослужащего пресс-служба.

https://ria.ru/20221109/podderzhka-1830422566.html

https://ria.ru/20221026/mobilizatsiya-1826865956.html

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общество, дмитрий азаров, николай чудотворец, самарская область, самарское