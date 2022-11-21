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"Планы в другой стране": сын Наташи Королевой уедет из России - РИА Новости, 21.11.2022
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"Планы в другой стране": сын Наташи Королевой уедет из России
"Планы в другой стране": сын Наташи Королевой уедет из России - РИА Новости, 21.11.2022
"Планы в другой стране": сын Наташи Королевой уедет из России
Сын певицы Наташи Королевой Архип Глушко сообщил о планах покинуть Россию. Он признался, что хочет продолжить обучение за границей после окончания института в... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:50
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шоубиз
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сын певицы Наташи Королевой Архип Глушко сообщил о планах покинуть Россию. Он признался, что хочет продолжить обучение за границей после окончания института в следующем году. Однако он еще не решил, куда поедет. Вероятно, он отправится в Японию, так как много лет изучает японский язык. Кроме того, звездный наследник добавил, что собирается за границей не только учиться, но и работать. Ранее Королева опровергла слухи об эмиграции в США. Она также раскритиковала журналистов за публикацию ложной информации.
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наташа королева (наталия порывай), семья
Шоубиз, Наташа Королева (Наталия Порывай), Семья
12:50 21.11.2022
 
"Планы в другой стране": сын Наташи Королевой уедет из России

Сын Наташи Королевой Архип Глушко сообщил о планах уехать из России

Публикация Архипа Глушко в социальной сети
Публикация Архипа Глушко в социальной сети
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сын певицы Наташи Королевой Архип Глушко сообщил о планах покинуть Россию. Он признался, что хочет продолжить обучение за границей после окончания института в следующем году.

"Дальше я пойду в магистратуру. Но в другой стране", – заявил юноша в интервью передачи "Ты не поверишь!".

Однако он еще не решил, куда поедет. Вероятно, он отправится в Японию, так как много лет изучает японский язык.
"Он изучает японский. Учит его давно и преподает. Он уже на этом зарабатывает", – сообщила Королева.
Кроме того, звездный наследник добавил, что собирается за границей не только учиться, но и работать.

"Буду учиться и работать. У меня концерты, я же еще пою", – поделился Глушко.

Ранее Королева опровергла слухи об эмиграции в США. Она также раскритиковала журналистов за публикацию ложной информации.
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