https://ria.ru/20221121/glushko-1833025576.html

"Планы в другой стране": сын Наташи Королевой уедет из России

"Планы в другой стране": сын Наташи Королевой уедет из России - РИА Новости, 21.11.2022

"Планы в другой стране": сын Наташи Королевой уедет из России

Сын певицы Наташи Королевой Архип Глушко сообщил о планах покинуть Россию. Он признался, что хочет продолжить обучение за границей после окончания института в... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:50

2022-11-21T12:50

2022-11-21T12:50

шоубиз

наташа королева (наталия порывай)

семья

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сын певицы Наташи Королевой Архип Глушко сообщил о планах покинуть Россию. Он признался, что хочет продолжить обучение за границей после окончания института в следующем году. Однако он еще не решил, куда поедет. Вероятно, он отправится в Японию, так как много лет изучает японский язык. Кроме того, звездный наследник добавил, что собирается за границей не только учиться, но и работать. Ранее Королева опровергла слухи об эмиграции в США. Она также раскритиковала журналистов за публикацию ложной информации.

https://ria.ru/20211201/tarzan-1761615605.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

наташа королева (наталия порывай), семья