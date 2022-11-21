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"Планы в другой стране": сын Наташи Королевой уедет из России
"Планы в другой стране": сын Наташи Королевой уедет из России - РИА Новости, 21.11.2022
"Планы в другой стране": сын Наташи Королевой уедет из России
Сын певицы Наташи Королевой Архип Глушко сообщил о планах покинуть Россию. Он признался, что хочет продолжить обучение за границей после окончания института в... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T12:50
2022-11-21T12:50
2022-11-21T12:50
шоубиз
наташа королева (наталия порывай)
семья
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сын певицы Наташи Королевой Архип Глушко сообщил о планах покинуть Россию. Он признался, что хочет продолжить обучение за границей после окончания института в следующем году. Однако он еще не решил, куда поедет. Вероятно, он отправится в Японию, так как много лет изучает японский язык. Кроме того, звездный наследник добавил, что собирается за границей не только учиться, но и работать. Ранее Королева опровергла слухи об эмиграции в США. Она также раскритиковала журналистов за публикацию ложной информации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наташа королева (наталия порывай), семья
Шоубиз, Наташа Королева (Наталия Порывай), Семья
"Планы в другой стране": сын Наташи Королевой уедет из России
Сын Наташи Королевой Архип Глушко сообщил о планах уехать из России
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сын певицы Наташи Королевой Архип Глушко сообщил о планах покинуть Россию. Он признался, что хочет продолжить обучение за границей после окончания института в следующем году.
"Дальше я пойду в магистратуру. Но в другой стране", – заявил юноша в интервью передачи "Ты не поверишь!".
Однако он еще не решил, куда поедет. Вероятно, он отправится в Японию, так как много лет изучает японский язык.
"Он изучает японский. Учит его давно и преподает. Он уже на этом зарабатывает", – сообщила Королева.
Кроме того, звездный наследник добавил, что собирается за границей не только учиться, но и работать.
"Буду учиться и работать. У меня концерты, я же еще пою", – поделился Глушко.
Ранее Королева опровергла
слухи об эмиграции в США. Она также раскритиковала журналистов за публикацию ложной информации.