Наташа Королева опровергла слухи об эмиграции
Наташа Королева опровергла слухи об эмиграции в США и раскритиковала журналистов
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Наташа Королева в социальных сетях отчитала недобросовестных журналистов, которые растиражировали новость о ее эмиграции. Она заявила, что по профессии ей часто приходится путешествовать по миру.
"По своей работе мне приходится много ездить не только внутри моей любимой страны, но и за ее пределами. И это нормально. В этом нет ничего предосудительного. Нормальный, уважающий себя журналист обратился бы ко мне, либо в мой офис с вопросами о причинах поездки", – написала певица.
Она назвала слухи о своем переезде "извращенными фантазиями".
"Сейчас полное отсутствие самоуважения. Просто хватают что-то, не зная что, и пишут свои извращенные дешевые фантазии, бесцеремонно пытаясь столкнуть людей лбами и дискредитировать человека (но прежде всего себя, как профи)", – добавила Королева.
У Королевой и ее семьи есть недвижимость в Майами. Там постоянно проживает ее мать – Людмила Порывай.
Ранее представитель супруги Александра Реввы ответил на слухи об эмиграции семьи юмориста в Испанию.
Вчера, 10:24ШоубизКлава Кока показала дом Little Big в США