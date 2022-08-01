https://ria.ru/20220801/koroleva-1806430104.html

Наташа Королева опровергла слухи об эмиграции

Наташа Королева опровергла слухи об эмиграции - РИА Новости, 01.08.2022

Наташа Королева опровергла слухи об эмиграции

Наташа Королева в социальных сетях отчитала недобросовестных журналистов, которые растиражировали новость о ее эмиграции. Она заявила, что по профессии ей часто РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T14:50

2022-08-01T14:50

2022-08-01T14:50

шоубиз

знаменитости

наташа королева (наталия порывай)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Наташа Королева в социальных сетях отчитала недобросовестных журналистов, которые растиражировали новость о ее эмиграции. Она заявила, что по профессии ей часто приходится путешествовать по миру.Она назвала слухи о своем переезде "извращенными фантазиями".У Королевой и ее семьи есть недвижимость в Майами. Там постоянно проживает ее мать – Людмила Порывай. Ранее представитель супруги Александра Реввы ответил на слухи об эмиграции семьи юмориста в Испанию.

https://ria.ru/20220801/koka-1806329525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, наташа королева (наталия порывай), шоу-бизнес