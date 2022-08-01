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Наташа Королева опровергла слухи об эмиграции - РИА Новости, 01.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220801/koroleva-1806430104.html
Наташа Королева опровергла слухи об эмиграции
Наташа Королева опровергла слухи об эмиграции - РИА Новости, 01.08.2022
Наташа Королева опровергла слухи об эмиграции
Наташа Королева в социальных сетях отчитала недобросовестных журналистов, которые растиражировали новость о ее эмиграции. Она заявила, что по профессии ей часто РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T14:50
2022-08-01T14:50
шоубиз
знаменитости
наташа королева (наталия порывай)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Наташа Королева в социальных сетях отчитала недобросовестных журналистов, которые растиражировали новость о ее эмиграции. Она заявила, что по профессии ей часто приходится путешествовать по миру.Она назвала слухи о своем переезде "извращенными фантазиями".У Королевой и ее семьи есть недвижимость в Майами. Там постоянно проживает ее мать – Людмила Порывай. Ранее представитель супруги Александра Реввы ответил на слухи об эмиграции семьи юмориста в Испанию.
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знаменитости, наташа королева (наталия порывай), шоу-бизнес
14:50 01.08.2022
 
Наташа Королева опровергла слухи об эмиграции

Наташа Королева опровергла слухи об эмиграции в США и раскритиковала журналистов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Наташа Королева
Певица Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Наташа Королева в социальных сетях отчитала недобросовестных журналистов, которые растиражировали новость о ее эмиграции. Она заявила, что по профессии ей часто приходится путешествовать по миру.

"По своей работе мне приходится много ездить не только внутри моей любимой страны, но и за ее пределами. И это нормально. В этом нет ничего предосудительного. Нормальный, уважающий себя журналист обратился бы ко мне, либо в мой офис с вопросами о причинах поездки", – написала певица.

Она назвала слухи о своем переезде "извращенными фантазиями".

"Сейчас полное отсутствие самоуважения. Просто хватают что-то, не зная что, и пишут свои извращенные дешевые фантазии, бесцеремонно пытаясь столкнуть людей лбами и дискредитировать человека (но прежде всего себя, как профи)", – добавила Королева.

У Королевой и ее семьи есть недвижимость в Майами. Там постоянно проживает ее мать – Людмила Порывай.
Ранее представитель супруги Александра Реввы ответил на слухи об эмиграции семьи юмориста в Испанию.
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