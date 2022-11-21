https://ria.ru/20221121/frg-1833072390.html
Немцев шокировала зарплата фотографа вице-канцлера ФРГ
Немцев шокировала зарплата фотографа вице-канцлера ФРГ - РИА Новости, 21.11.2022
Немцев шокировала зарплата фотографа вице-канцлера ФРГ
Читатели газеты Bild активно обсуждают новость о том, что фотографу вице-канцлера Германии Роберта Хабека предлагают зарплату в 400 тысяч евро. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:44
2022-11-21T13:44
2022-11-21T15:51
в мире
роберт хабек
германия
bild
украина
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Читатели газеты Bild активно обсуждают новость о том, что фотографу вице-канцлера Германии Роберта Хабека предлагают зарплату в 400 тысяч евро.Издание пишет, что с лучшим кандидатом на должность заключат контракт на четыре года и заплатят 400 тысяч евро. В задачи фотографа будет входить сопровождение политика как в зарубежных поездках, так и в поездках по стране."Очень плохой и алчный человек. Команда Хабека отчаянно пытается улучшить его имидж с помощью самого дорогого фотографа. Пусть делают, что хотят, но не на мои деньги!" — посетовал другой комментатор."Дети и старики в Германии страдают от бедности, а наш вице-канцлер тратит миллионы на личного фотографа", — подметил читатель."Пусть уступит место людям с мозгами и платит из своего кармана за этого фотографа", — подытожили участники обсуждения.В Германии, как и по всей Европе, растут цены на электроэнергию, топливо и продукты питания из-за введения антироссийских санкций после начала спецоперации на Украине. Так, 19 ноября немецкие власти заявили, что предстоящей зимой граждан ожидают краткосрочные отключения электроэнергии. Правительство ФРГ призвало жителей страны готовиться к возможным кризисам.
https://ria.ru/20221117/deindustrializatsiya-1832332513.html
https://ria.ru/20221013/germaniya-1823802019.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, роберт хабек, германия, bild, украина
В мире, Роберт Хабек, Германия, Bild, Украина
13:44 21.11.2022 (обновлено: 15:51 21.11.2022)
Немцев шокировала зарплата фотографа вице-канцлера ФРГ
Читателей Bild шокировала зарплата фотографа вице-канцлера ФРГ Хабека в 400 тысяч евро
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
Читатели газеты Bild
активно обсуждают новость о том, что фотографу вице-канцлера Германии Роберта Хабека предлагают зарплату в 400 тысяч евро.
Издание пишет, что с лучшим кандидатом на должность заключат контракт на четыре года и заплатят 400 тысяч евро. В задачи фотографа будет входить сопровождение политика как в зарубежных поездках, так и в поездках по стране.
"Это величайшая наглость! Нет денег на бедных людей, но если дело касается удовлетворения своих "скромных" нужд, то неожиданно появляются миллионы", — возмутился один из пользователей.
"Очень плохой и алчный человек. Команда Хабека отчаянно пытается улучшить его имидж с помощью самого дорогого фотографа. Пусть делают, что хотят, но не на мои деньги!" — посетовал другой комментатор.
"Дети и старики в Германии страдают от бедности, а наш вице-канцлер тратит миллионы на личного фотографа", — подметил читатель.
"Подиум или политика… решать Хабеку. Он может записать себя в модели. Жители Германии будут ему признательны, поскольку он абсолютно некомпетентен в качестве вице-канцлера", — поделился мнением четвертый пользователь.
"Пусть уступит место людям с мозгами и платит из своего кармана за этого фотографа", — подытожили участники обсуждения.
В Германии, как и по всей Европе, растут цены на электроэнергию, топливо и продукты питания из-за введения антироссийских санкций после начала спецоперации на Украине
.
Так, 19 ноября немецкие власти заявили
, что предстоящей зимой граждан ожидают краткосрочные отключения электроэнергии. Правительство ФРГ призвало жителей страны готовиться к возможным кризисам.