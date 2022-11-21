https://ria.ru/20221121/frg-1833072390.html

Немцев шокировала зарплата фотографа вице-канцлера ФРГ

Немцев шокировала зарплата фотографа вице-канцлера ФРГ - РИА Новости, 21.11.2022

Немцев шокировала зарплата фотографа вице-канцлера ФРГ

Читатели газеты Bild активно обсуждают новость о том, что фотографу вице-канцлера Германии Роберта Хабека предлагают зарплату в 400 тысяч евро. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:44

2022-11-21T13:44

2022-11-21T15:51

в мире

роберт хабек

германия

bild

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787735003_0:286:3133:2048_1920x0_80_0_0_4407d73a0776a452979bc7679a821588.jpg

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Читатели газеты Bild активно обсуждают новость о том, что фотографу вице-канцлера Германии Роберта Хабека предлагают зарплату в 400 тысяч евро.Издание пишет, что с лучшим кандидатом на должность заключат контракт на четыре года и заплатят 400 тысяч евро. В задачи фотографа будет входить сопровождение политика как в зарубежных поездках, так и в поездках по стране."Очень плохой и алчный человек. Команда Хабека отчаянно пытается улучшить его имидж с помощью самого дорогого фотографа. Пусть делают, что хотят, но не на мои деньги!" — посетовал другой комментатор."Дети и старики в Германии страдают от бедности, а наш вице-канцлер тратит миллионы на личного фотографа", — подметил читатель."Пусть уступит место людям с мозгами и платит из своего кармана за этого фотографа", — подытожили участники обсуждения.В Германии, как и по всей Европе, растут цены на электроэнергию, топливо и продукты питания из-за введения антироссийских санкций после начала спецоперации на Украине. Так, 19 ноября немецкие власти заявили, что предстоящей зимой граждан ожидают краткосрочные отключения электроэнергии. Правительство ФРГ призвало жителей страны готовиться к возможным кризисам.

https://ria.ru/20221117/deindustrializatsiya-1832332513.html

https://ria.ru/20221013/germaniya-1823802019.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, роберт хабек, германия, bild, украина