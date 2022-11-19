https://ria.ru/20221119/germaniya-1832734275.html

В ФРГ ожидают краткосрочные отключения электроэнергии предстоящей зимой

В ФРГ ожидают краткосрочные отключения электроэнергии предстоящей зимой - РИА Новости, 19.11.2022

В ФРГ ожидают краткосрочные отключения электроэнергии предстоящей зимой

Глава немецкого Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK) Ральф Тислер ожидает, что зимой в Германии будут краткосрочные РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T12:55

2022-11-19T12:55

2022-11-19T12:55

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БЕРЛИН, 19 ноя - РИА Новости. Глава немецкого Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK) Ральф Тислер ожидает, что зимой в Германии будут краткосрочные отключения электроэнергии."Есть основания полагать, что зимой будут отключения электроэнергии. Под этим я подразумеваю региональное и ограниченное по времени нарушение электроснабжения", - сказал Тислер в интервью газете Welt am Sonntag.По его словам, это будет связано не только с нехваткой электроэнергии, но и с "целенаправленным периодическим отключением сетей операторами" в целях предотвращения угрозы общему энергоснабжению. Тислер подчеркнул, что ожидаются именно краткосрочные, а не "длительные и масштабные" отключения электроэнергии.Отвечая на вопрос о возможных кризисных ситуациях, Тислер отметил, что на такой случай хранит в доме "прежде всего воду, несколько ящиков и консервы"."Будьте готовы к возможным кризисам, не думайте, что все всегда будет легко доступно", - сказал он.По его словам, последние несколько лет показали, что необходимо быть готовыми к неожиданным критическим ситуациям. В ближайшие годы Тислер ожидает стихийные бедствия, вызванные изменением климата. "Я также считаю, что Германия должна развивать гражданскую оборону", - отметил Тислер.С начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

https://ria.ru/20221012/sanktsii-1823326612.html

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в мире, германия, украина, россия