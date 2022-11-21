https://ria.ru/20221121/energetika-1833093422.html

Евросоюз превратил энергетику и продовольствие в оружие, заявил Косачев

Евросоюз превратил энергетику и продовольствие в оружие, заявил Косачев - РИА Новости, 21.11.2022

Евросоюз превратил энергетику и продовольствие в оружие, заявил Косачев

Односторонние санкции Запада против Москвы негативно повлияли на экономику в мире, именно Евросоюз, а не Россия, превратил в оружие энергетику и продовольствие, РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T14:37

2022-11-21T14:37

2022-11-21T14:37

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ПНОМПЕНЬ (Камбоджа), 21 ноя - РИА Новости. Односторонние санкции Запада против Москвы негативно повлияли на экономику в мире, именно Евросоюз, а не Россия, превратил в оружие энергетику и продовольствие, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Именно Евросоюз, а не Россия, превратил в оружие энергетику, а затем и продовольствие с удобрениями. Ситуация была существенным образом ухудшена в силу односторонних экономических санкций Запада в обход СБ ООН", - отметил сенатор, выступая на пленарной сессии 43-й Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на тему "Совместное продвижение к устойчивой, инклюзивной и жизнестойкой АСЕАН".Косачев подчеркнул, что в портах стран Евросоюза "копились огромные объемы российских удобрений, которые не доходят до беднейших стран мира, в том числе и здесь, в Юго-Восточной Азии".

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