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Евросоюз превратил энергетику и продовольствие в оружие, заявил Косачев
Евросоюз превратил энергетику и продовольствие в оружие, заявил Косачев - РИА Новости, 21.11.2022
Евросоюз превратил энергетику и продовольствие в оружие, заявил Косачев
Односторонние санкции Запада против Москвы негативно повлияли на экономику в мире, именно Евросоюз, а не Россия, превратил в оружие энергетику и продовольствие, РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:37
2022-11-21T14:37
2022-11-21T14:37
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ПНОМПЕНЬ (Камбоджа), 21 ноя - РИА Новости. Односторонние санкции Запада против Москвы негативно повлияли на экономику в мире, именно Евросоюз, а не Россия, превратил в оружие энергетику и продовольствие, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Именно Евросоюз, а не Россия, превратил в оружие энергетику, а затем и продовольствие с удобрениями. Ситуация была существенным образом ухудшена в силу односторонних экономических санкций Запада в обход СБ ООН", - отметил сенатор, выступая на пленарной сессии 43-й Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на тему "Совместное продвижение к устойчивой, инклюзивной и жизнестойкой АСЕАН".Косачев подчеркнул, что в портах стран Евросоюза "копились огромные объемы российских удобрений, которые не доходят до беднейших стран мира, в том числе и здесь, в Юго-Восточной Азии".
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Цены на нефть, Константин Косачев, Россия, Москва, Совет Безопасности ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Совет Федерации РФ
Евросоюз превратил энергетику и продовольствие в оружие, заявил Косачев
Вице-спикер Совфеда Косачев заявил, что ЕС превратил энергетику и продовольствие в оружие