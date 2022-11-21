Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз превратил энергетику и продовольствие в оружие, заявил Косачев - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/energetika-1833093422.html
Евросоюз превратил энергетику и продовольствие в оружие, заявил Косачев
Евросоюз превратил энергетику и продовольствие в оружие, заявил Косачев - РИА Новости, 21.11.2022
Евросоюз превратил энергетику и продовольствие в оружие, заявил Косачев
Односторонние санкции Запада против Москвы негативно повлияли на экономику в мире, именно Евросоюз, а не Россия, превратил в оружие энергетику и продовольствие, РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T14:37
2022-11-21T14:37
цены на нефть
константин косачев
россия
москва
совет безопасности оон
генеральная ассамблея оон
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_76701a332682f94c24f271c4b6c68d2f.jpg
ПНОМПЕНЬ (Камбоджа), 21 ноя - РИА Новости. Односторонние санкции Запада против Москвы негативно повлияли на экономику в мире, именно Евросоюз, а не Россия, превратил в оружие энергетику и продовольствие, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Именно Евросоюз, а не Россия, превратил в оружие энергетику, а затем и продовольствие с удобрениями. Ситуация была существенным образом ухудшена в силу односторонних экономических санкций Запада в обход СБ ООН", - отметил сенатор, выступая на пленарной сессии 43-й Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на тему "Совместное продвижение к устойчивой, инклюзивной и жизнестойкой АСЕАН".Косачев подчеркнул, что в портах стран Евросоюза "копились огромные объемы российских удобрений, которые не доходят до беднейших стран мира, в том числе и здесь, в Юго-Восточной Азии".
https://ria.ru/20221121/sanktsii-1833027101.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_130:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_75c0b76bbff05d9d7a3c99c961ec3fc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, константин косачев, россия, москва, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон, совет федерации рф
Цены на нефть, Константин Косачев, Россия, Москва, Совет Безопасности ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Совет Федерации РФ
14:37 21.11.2022
 
Евросоюз превратил энергетику и продовольствие в оружие, заявил Косачев

Вице-спикер Совфеда Косачев заявил, что ЕС превратил энергетику и продовольствие в оружие

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПНОМПЕНЬ (Камбоджа), 21 ноя - РИА Новости. Односторонние санкции Запада против Москвы негативно повлияли на экономику в мире, именно Евросоюз, а не Россия, превратил в оружие энергетику и продовольствие, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Именно Евросоюз, а не Россия, превратил в оружие энергетику, а затем и продовольствие с удобрениями. Ситуация была существенным образом ухудшена в силу односторонних экономических санкций Запада в обход СБ ООН", - отметил сенатор, выступая на пленарной сессии 43-й Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на тему "Совместное продвижение к устойчивой, инклюзивной и жизнестойкой АСЕАН".
Косачев подчеркнул, что в портах стран Евросоюза "копились огромные объемы российских удобрений, которые не доходят до беднейших стран мира, в том числе и здесь, в Юго-Восточной Азии".
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
Вчера, 11:47
ЕС рассматривает введение налога на вывод санкционных активов, сообщили СМИ
 
Цены на нефтьКонстантин КосачевРоссияМоскваСовет Безопасности ООНГенеральная Ассамблея ООНСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала