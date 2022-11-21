https://ria.ru/20221121/eksport-1833153612.html
Минсельхоз оценил объем экспорта продукции АПК в 2022 году
Минсельхоз оценил объем экспорта продукции АПК в 2022 году - РИА Новости, 21.11.2022
Минсельхоз оценил объем экспорта продукции АПК в 2022 году
Объем экспорта продукции российского АПК по итогам 2022 года может составить 40 миллиардов долларов, в настоящее время поставки уже превысили 33 миллиарда... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:27
2022-11-21T17:27
2022-11-21T17:53
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_0:160:3068:1886_1920x0_80_0_0_bf5b74fecdfbf0b60c32554e2ee6c795.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Объем экспорта продукции российского АПК по итогам 2022 года может составить 40 миллиардов долларов, в настоящее время поставки уже превысили 33 миллиарда долларов, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев."Россия третий год сохраняет статус нетто-экспортера продовольствия, то есть за рубеж у нас отправляется больше, чем импортируется. На данный момент объем внешних поставок уже превышает 33 миллиарда долларов, по году экспорт АПК может быть порядка 40 миллиардов", - сказал Патрушев на мероприятии с участием президента РФ, где обсуждались вопросы развития российской селекции и генетики.Министр подчеркнул, что в целом агропромышленный комплекс РФ планомерно развивается, обеспечивая продовольственную безопасность страны. "Объем и ассортимент позволяют закрывать свои потребности в основных видах продовольствия, поэтому обращаю внимание, что необходимости использовать механизм так называемого параллельного импорта у нас в сельском хозяйстве на сегодня нет", - сказал он.По данным Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе, экспорт продукции российского АПК в 2021 году составил 37,1 миллиарда долларов, что на 21% выше показателя предыдущего года.
https://ria.ru/20221117/eksport-1832147513.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_70a50d9115737bb70331b1ec35b25f83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Дмитрий Патрушев
17:27 21.11.2022 (обновлено: 17:53 21.11.2022)
Минсельхоз оценил объем экспорта продукции АПК в 2022 году
Министр Патрушев: экспорт продукции АПК в 2022 году может составить 40 миллиардов долларов
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Объем экспорта продукции российского АПК по итогам 2022 года может составить 40 миллиардов долларов, в настоящее время поставки уже превысили 33 миллиарда долларов, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"Россия третий год сохраняет статус нетто-экспортера продовольствия, то есть за рубеж у нас отправляется больше, чем импортируется. На данный момент объем внешних поставок уже превышает 33 миллиарда долларов, по году экспорт АПК может быть порядка 40 миллиардов", - сказал Патрушев на мероприятии с участием президента РФ, где обсуждались вопросы развития российской селекции и генетики.
Министр подчеркнул, что в целом агропромышленный комплекс РФ планомерно развивается, обеспечивая продовольственную безопасность страны. "Объем и ассортимент позволяют закрывать свои потребности в основных видах продовольствия, поэтому обращаю внимание, что необходимости использовать механизм так называемого параллельного импорта у нас в сельском хозяйстве на сегодня нет", - сказал он.
По данным Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе, экспорт продукции российского АПК в 2021 году составил 37,1 миллиарда долларов, что на 21% выше показателя предыдущего года.