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Минсельхоз оценил объем экспорта продукции АПК в 2022 году - РИА Новости, 21.11.2022
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Минсельхоз оценил объем экспорта продукции АПК в 2022 году
Минсельхоз оценил объем экспорта продукции АПК в 2022 году - РИА Новости, 21.11.2022
Минсельхоз оценил объем экспорта продукции АПК в 2022 году
Объем экспорта продукции российского АПК по итогам 2022 года может составить 40 миллиардов долларов, в настоящее время поставки уже превысили 33 миллиарда... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:27
2022-11-21T17:53
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Объем экспорта продукции российского АПК по итогам 2022 года может составить 40 миллиардов долларов, в настоящее время поставки уже превысили 33 миллиарда долларов, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев."Россия третий год сохраняет статус нетто-экспортера продовольствия, то есть за рубеж у нас отправляется больше, чем импортируется. На данный момент объем внешних поставок уже превышает 33 миллиарда долларов, по году экспорт АПК может быть порядка 40 миллиардов", - сказал Патрушев на мероприятии с участием президента РФ, где обсуждались вопросы развития российской селекции и генетики.Министр подчеркнул, что в целом агропромышленный комплекс РФ планомерно развивается, обеспечивая продовольственную безопасность страны. "Объем и ассортимент позволяют закрывать свои потребности в основных видах продовольствия, поэтому обращаю внимание, что необходимости использовать механизм так называемого параллельного импорта у нас в сельском хозяйстве на сегодня нет", - сказал он.По данным Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе, экспорт продукции российского АПК в 2021 году составил 37,1 миллиарда долларов, что на 21% выше показателя предыдущего года.
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Дмитрий Патрушев
17:27 21.11.2022 (обновлено: 17:53 21.11.2022)
 
Минсельхоз оценил объем экспорта продукции АПК в 2022 году

Министр Патрушев: экспорт продукции АПК в 2022 году может составить 40 миллиардов долларов

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Объем экспорта продукции российского АПК по итогам 2022 года может составить 40 миллиардов долларов, в настоящее время поставки уже превысили 33 миллиарда долларов, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"Россия третий год сохраняет статус нетто-экспортера продовольствия, то есть за рубеж у нас отправляется больше, чем импортируется. На данный момент объем внешних поставок уже превышает 33 миллиарда долларов, по году экспорт АПК может быть порядка 40 миллиардов", - сказал Патрушев на мероприятии с участием президента РФ, где обсуждались вопросы развития российской селекции и генетики.
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Министр подчеркнул, что в целом агропромышленный комплекс РФ планомерно развивается, обеспечивая продовольственную безопасность страны. "Объем и ассортимент позволяют закрывать свои потребности в основных видах продовольствия, поэтому обращаю внимание, что необходимости использовать механизм так называемого параллельного импорта у нас в сельском хозяйстве на сегодня нет", - сказал он.
По данным Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе, экспорт продукции российского АПК в 2021 году составил 37,1 миллиарда долларов, что на 21% выше показателя предыдущего года.
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Дмитрий Патрушев
 
 
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