https://ria.ru/20221121/eksport-1833153612.html

Минсельхоз оценил объем экспорта продукции АПК в 2022 году

Минсельхоз оценил объем экспорта продукции АПК в 2022 году - РИА Новости, 21.11.2022

Минсельхоз оценил объем экспорта продукции АПК в 2022 году

Объем экспорта продукции российского АПК по итогам 2022 года может составить 40 миллиардов долларов, в настоящее время поставки уже превысили 33 миллиарда... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:27

2022-11-21T17:27

2022-11-21T17:53

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Объем экспорта продукции российского АПК по итогам 2022 года может составить 40 миллиардов долларов, в настоящее время поставки уже превысили 33 миллиарда долларов, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев."Россия третий год сохраняет статус нетто-экспортера продовольствия, то есть за рубеж у нас отправляется больше, чем импортируется. На данный момент объем внешних поставок уже превышает 33 миллиарда долларов, по году экспорт АПК может быть порядка 40 миллиардов", - сказал Патрушев на мероприятии с участием президента РФ, где обсуждались вопросы развития российской селекции и генетики.Министр подчеркнул, что в целом агропромышленный комплекс РФ планомерно развивается, обеспечивая продовольственную безопасность страны. "Объем и ассортимент позволяют закрывать свои потребности в основных видах продовольствия, поэтому обращаю внимание, что необходимости использовать механизм так называемого параллельного импорта у нас в сельском хозяйстве на сегодня нет", - сказал он.По данным Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе, экспорт продукции российского АПК в 2021 году составил 37,1 миллиарда долларов, что на 21% выше показателя предыдущего года.

https://ria.ru/20221117/eksport-1832147513.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев