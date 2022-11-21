Рейтинг@Mail.ru
Минздрав отметил, что доступность ЭКО для женщин с бесплодием растет - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/eko-1833187893.html
Минздрав отметил, что доступность ЭКО для женщин с бесплодием растет
Минздрав отметил, что доступность ЭКО для женщин с бесплодием растет - РИА Новости, 21.11.2022
Минздрав отметил, что доступность ЭКО для женщин с бесплодием растет
Доступность экстракорпорального оплодотворения для женщин, страдающих бесплодием, в России растет, в следующем году число бесплатных процедур ЭКО увеличится на... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T19:34
2022-11-21T19:34
общество
здоровье - общество
алексей кузнецов
россия
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95163/19/951631902_0:212:3000:1900_1920x0_80_0_0_8c97f2df3f0dbc2813d9f12c1e3d4d15.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Доступность экстракорпорального оплодотворения для женщин, страдающих бесплодием, в России растет, в следующем году число бесплатных процедур ЭКО увеличится на 18%, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Он отметил, что за девять месяцев этого года проведено 62,5 тысячи процедур ЭКО. При этом в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год объем ЭКО увеличится более чем на 18% относительно показателей 2022 года и составит более 89,5 тысяч процедур, пояснил Кузнецов."Это станет дополнительным вкладом системы здравоохранения в увеличение показателей рождаемости", - уточнил он.
https://ria.ru/20211007/beremennost-1753589470.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95163/19/951631902_280:0:2947:2000_1920x0_80_0_0_7e0a3fd7c371c8e3a329ad281571dcb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, алексей кузнецов, россия, дети
Общество, Здоровье - Общество, Алексей Кузнецов, Россия, Дети
19:34 21.11.2022
 
Минздрав отметил, что доступность ЭКО для женщин с бесплодием растет

Минздрав: число бесплатных процедур ЭКО увеличится на 18 процентов в 2023 году

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкКабинет акушера-гинеколога
Кабинет акушера-гинеколога - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Кабинет акушера-гинеколога. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Доступность экстракорпорального оплодотворения для женщин, страдающих бесплодием, в России растет, в следующем году число бесплатных процедур ЭКО увеличится на 18%, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Минздрав России продолжает развивает применение вспомогательных репродуктивных технологий. Так, растет доступность процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для пациенток, страдающих бесплодием", - сказал Кузнецов журналистам.
Он отметил, что за девять месяцев этого года проведено 62,5 тысячи процедур ЭКО. При этом в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год объем ЭКО увеличится более чем на 18% относительно показателей 2022 года и составит более 89,5 тысяч процедур, пояснил Кузнецов.
"Это станет дополнительным вкладом системы здравоохранения в увеличение показателей рождаемости", - уточнил он.
Женщина держит тест на беременность - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
7 октября 2021, 21:11Распространение коронавируса
Врач посоветовала привиться от COVID-19 женщинам, которые готовится к ЭКО
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоАлексей КузнецовРоссияДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала