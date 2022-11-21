https://ria.ru/20221121/eko-1833187893.html

Минздрав отметил, что доступность ЭКО для женщин с бесплодием растет

Минздрав отметил, что доступность ЭКО для женщин с бесплодием растет - РИА Новости, 21.11.2022

Минздрав отметил, что доступность ЭКО для женщин с бесплодием растет

Доступность экстракорпорального оплодотворения для женщин, страдающих бесплодием, в России растет, в следующем году число бесплатных процедур ЭКО увеличится на... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T19:34

2022-11-21T19:34

2022-11-21T19:34

общество

здоровье - общество

алексей кузнецов

россия

дети

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Доступность экстракорпорального оплодотворения для женщин, страдающих бесплодием, в России растет, в следующем году число бесплатных процедур ЭКО увеличится на 18%, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Он отметил, что за девять месяцев этого года проведено 62,5 тысячи процедур ЭКО. При этом в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год объем ЭКО увеличится более чем на 18% относительно показателей 2022 года и составит более 89,5 тысяч процедур, пояснил Кузнецов."Это станет дополнительным вкладом системы здравоохранения в увеличение показателей рождаемости", - уточнил он.

https://ria.ru/20211007/beremennost-1753589470.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, алексей кузнецов, россия, дети