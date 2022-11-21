https://ria.ru/20221121/eko-1833187893.html
Минздрав отметил, что доступность ЭКО для женщин с бесплодием растет
Минздрав отметил, что доступность ЭКО для женщин с бесплодием растет - РИА Новости, 21.11.2022
Минздрав отметил, что доступность ЭКО для женщин с бесплодием растет
Доступность экстракорпорального оплодотворения для женщин, страдающих бесплодием, в России растет, в следующем году число бесплатных процедур ЭКО увеличится на... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T19:34
2022-11-21T19:34
2022-11-21T19:34
общество
здоровье - общество
алексей кузнецов
россия
дети
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Доступность экстракорпорального оплодотворения для женщин, страдающих бесплодием, в России растет, в следующем году число бесплатных процедур ЭКО увеличится на 18%, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.Он отметил, что за девять месяцев этого года проведено 62,5 тысячи процедур ЭКО. При этом в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год объем ЭКО увеличится более чем на 18% относительно показателей 2022 года и составит более 89,5 тысяч процедур, пояснил Кузнецов."Это станет дополнительным вкладом системы здравоохранения в увеличение показателей рождаемости", - уточнил он.
https://ria.ru/20211007/beremennost-1753589470.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, алексей кузнецов, россия, дети
Общество, Здоровье - Общество, Алексей Кузнецов, Россия, Дети
Минздрав отметил, что доступность ЭКО для женщин с бесплодием растет
Минздрав: число бесплатных процедур ЭКО увеличится на 18 процентов в 2023 году
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Доступность экстракорпорального оплодотворения для женщин, страдающих бесплодием, в России растет, в следующем году число бесплатных процедур ЭКО увеличится на 18%, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Минздрав России продолжает развивает применение вспомогательных репродуктивных технологий. Так, растет доступность процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для пациенток, страдающих бесплодием", - сказал Кузнецов журналистам.
Он отметил, что за девять месяцев этого года проведено 62,5 тысячи процедур ЭКО. При этом в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год объем ЭКО увеличится более чем на 18% относительно показателей 2022 года и составит более 89,5 тысяч процедур, пояснил Кузнецов.
"Это станет дополнительным вкладом системы здравоохранения в увеличение показателей рождаемости", - уточнил он.