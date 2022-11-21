https://ria.ru/20221121/ek-1833159818.html

Европейцы призвали устроить "второй Нюрнберг" для глав ЕС из-за Украины

Европейцы призвали устроить "второй Нюрнберг" для глав ЕС из-за Украины - РИА Новости, 21.11.2022

Европейцы призвали устроить "второй Нюрнберг" для глав ЕС из-за Украины

Европейские пользователи Twitter раскритиковали заявление Еврокомиссии о поставках электричества на Украину. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:45

2022-11-21T17:45

2022-11-21T18:58

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Европейские пользователи Twitter раскритиковали заявление Еврокомиссии о поставках электричества на Украину.Однако пользователи негативно оценили подход лидеров Евросоюза к такому распоряжению европейской энергией."В то время как санкции США и ЕС в "защиту" Украины урезают поставки энергии в Европу. Как это вообще возможно?" — возмутился один из комментаторов."Ваша первостепенная обязанность — заботиться о Европе, а не о коррумпированной стране, хотя большинство членов комиссии и так коррумпированы", — отметил другой пользователь."У вас нет на это права, Европе нужна эта энергия", — подчеркнул комментатор."Европе нужен второй Нюрнберг, чтобы судить всех этих коррупционеров", — заявил другой пользователь."Выдумки и пропаганда. Эта псевдокомиссия и Европарламент в текущей обстановке хаоса, коррупции и разрушения ЕС никого и ничто больше не представляют", — заключил еще один участник обсуждения.Запад столкнулся с ростом цен на энергоресурсы и инфляцией из-за введения санкций против Москвы. После подорожания топлива промышленность в Европе во многом лишилась конкурентоспособности, что повлияло и на другие сферы экономики. Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада. Однако санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Подорвать финансовую стабильность России не удалось, Европа сама зашла в тупик, заявлял глава государства.

https://radiosputnik.ria.ru/20221121/sverkhderzhava-1833098853.html

https://ria.ru/20221114/peregovory-1831306198.html

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в мире, жкх, украина, европа, сша, twitter, еврокомиссия, евросоюз