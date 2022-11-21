https://ria.ru/20221121/ek-1833159818.html
Европейцы призвали устроить "второй Нюрнберг" для глав ЕС из-за Украины
Европейцы призвали устроить "второй Нюрнберг" для глав ЕС из-за Украины - РИА Новости, 21.11.2022
Европейцы призвали устроить "второй Нюрнберг" для глав ЕС из-за Украины
Европейские пользователи Twitter раскритиковали заявление Еврокомиссии о поставках электричества на Украину. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:45
2022-11-21T17:45
2022-11-21T18:58
в мире
жкх
украина
европа
сша
twitter
еврокомиссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_76701a332682f94c24f271c4b6c68d2f.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Европейские пользователи Twitter раскритиковали заявление Еврокомиссии о поставках электричества на Украину.Однако пользователи негативно оценили подход лидеров Евросоюза к такому распоряжению европейской энергией."В то время как санкции США и ЕС в "защиту" Украины урезают поставки энергии в Европу. Как это вообще возможно?" — возмутился один из комментаторов."Ваша первостепенная обязанность — заботиться о Европе, а не о коррумпированной стране, хотя большинство членов комиссии и так коррумпированы", — отметил другой пользователь."У вас нет на это права, Европе нужна эта энергия", — подчеркнул комментатор."Европе нужен второй Нюрнберг, чтобы судить всех этих коррупционеров", — заявил другой пользователь."Выдумки и пропаганда. Эта псевдокомиссия и Европарламент в текущей обстановке хаоса, коррупции и разрушения ЕС никого и ничто больше не представляют", — заключил еще один участник обсуждения.Запад столкнулся с ростом цен на энергоресурсы и инфляцией из-за введения санкций против Москвы. После подорожания топлива промышленность в Европе во многом лишилась конкурентоспособности, что повлияло и на другие сферы экономики. Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада. Однако санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Подорвать финансовую стабильность России не удалось, Европа сама зашла в тупик, заявлял глава государства.
https://radiosputnik.ria.ru/20221121/sverkhderzhava-1833098853.html
https://ria.ru/20221114/peregovory-1831306198.html
https://ria.ru/20221121/putin-1833152360.html
украина
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_130:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_75c0b76bbff05d9d7a3c99c961ec3fc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, украина, европа, сша, twitter, еврокомиссия, евросоюз
В мире, ЖКХ, Украина, Европа, США, Twitter, Еврокомиссия, Евросоюз
17:45 21.11.2022 (обновлено: 18:58 21.11.2022)
Европейцы призвали устроить "второй Нюрнберг" для глав ЕС из-за Украины
Жители Европы призвали устроить "второй Нюрнберг" для глав ЕС из-за заявления по Украине
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
Европейские пользователи Twitter
раскритиковали заявление Еврокомиссии о поставках электричества на Украину.
"Накануне зимы разрушение украинской инфраструктуры достигает критической точки. Мы беспрестанно работаем над тем, чтобы поддерживать поставки электричества Украине с помощью нового механизма доставки энергии и экстренной помощи", — сообщили представители ЕК.
Однако пользователи негативно оценили подход лидеров Евросоюза к такому распоряжению европейской энергией.
"В то время как санкции США
и ЕС
в "защиту" Украины урезают поставки энергии в Европу. Как это вообще возможно?" — возмутился один из комментаторов.
"Ваша первостепенная обязанность — заботиться о Европе, а не о коррумпированной стране, хотя большинство членов комиссии и так коррумпированы", — отметил другой пользователь.
"Но когда вы успели спросить мнения европейских налогоплательщиков? Как вы можете понять, согласны ли мы с таким решением? Когда вас для этого избрали?" — съязвил участник обсуждения.
"У вас нет на это права, Европе нужна эта энергия", — подчеркнул комментатор.
"Европе нужен второй Нюрнберг
, чтобы судить всех этих коррупционеров", — заявил другой пользователь.
"Выдумки и пропаганда. Эта псевдокомиссия и Европарламент в текущей обстановке хаоса, коррупции и разрушения ЕС никого и ничто больше не представляют", — заключил еще один участник обсуждения.
Запад столкнулся с ростом цен на энергоресурсы и инфляцией из-за введения санкций против Москвы
. После подорожания топлива промышленность в Европе
во многом лишилась конкурентоспособности, что повлияло и на другие сферы экономики.
Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада. Однако санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Подорвать финансовую стабильность России не удалось, Европа сама зашла в тупик, заявлял глава государства.