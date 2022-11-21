Рейтинг@Mail.ru
"Вкусно — и точка" запускает доставку - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/dostavka-1832992385.html
"Вкусно — и точка" запускает доставку
"Вкусно — и точка" запускает доставку - РИА Новости, 21.11.2022
"Вкусно — и точка" запускает доставку
Сеть предприятий быстрого обслуживания "Вкусно – и точка" планирует 29 ноября запустить доставку через "Яндекс Еду" и Delivery Club в 21 городе, до конца года... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T09:12
2022-11-21T09:38
общество
delivery club
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
калининград
омск
анапа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827008040_0:187:2979:1863_1920x0_80_0_0_b8b6b6e066722c20beed222f6a19674f.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сеть предприятий быстрого обслуживания "Вкусно – и точка" планирует 29 ноября запустить доставку через "Яндекс Еду" и Delivery Club в 21 городе, до конца года сервис запустится в Москве и Санкт-Петербурге, а к концу зимы – во всех регионах присутствия сети, говорится в сообщении пресс-службы компании."Компания "Вкусно – и точка" подписала соглашение о запуске доставки через сервисы "Яндекс Еда" и Delivery Club. Планируемая дата запуска сервиса в первых регионах – 29 ноября. В этот день доставка будет перезапущена из предприятий сети в таких городах, как Архангельск, Калининград, Омск, Смоленск, Ставрополь и Тверь. В соответствии с ранее озвученными планами до конца года сервис станет доступен в Москве и Санкт-Петербурге, а к концу зимы – во всех регионах присутствия сети", - сообщили в компании.В списке первых городов для запуска также Анапа, Астрахань, Белгород, Геленджик, Великий Новгород, Вологда, Калуга, Курск, Новороссийск, Пятигорск, Северодвинск, Таганрог, Ульяновск, Череповец и Шахты.В компании уточнили, что "Яндекс Еда" и Delivery Club станут первыми сервисами, в которых перезапускается доставка из предприятий сети "Вкусно – и точка". "Оформить заказ можно будет через приложения "Яндекс Еда", Delivery Club и "Яндекс Go".В дальнейшем "Вкусно – и точка" планирует подключать и других партнеров, в том числе региональных", - уточнили в пресс-службе.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка". Сегодня сеть представлена уже в 62 субъектах России. Компания постепенно возобновляет работу предприятий по всей стране: на данный момент открыто более 820 точек сети.
https://ria.ru/20221116/mcdonalds-1832046431.html
https://realty.ria.ru/20221019/brendy-1825094061.html
калининград
омск
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827008040_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_b5658404a3441b2478648afe764568dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, delivery club, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), калининград, омск, анапа
Общество, Delivery Club, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов), Калининград, Омск, Анапа
09:12 21.11.2022 (обновлено: 09:38 21.11.2022)
 
"Вкусно — и точка" запускает доставку

"Вкусно — и точка" 29 ноября запустит доставку через "Яндекс Еду" и Delivery Club

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМужчина у ресторана "Вкусно - и точка"
Мужчина у ресторана Вкусно - и точка - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Мужчина у ресторана "Вкусно - и точка". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сеть предприятий быстрого обслуживания "Вкусно – и точка" планирует 29 ноября запустить доставку через "Яндекс Еду" и Delivery Club в 21 городе, до конца года сервис запустится в Москве и Санкт-Петербурге, а к концу зимы – во всех регионах присутствия сети, говорится в сообщении пресс-службы компании.
"Компания "Вкусно – и точка" подписала соглашение о запуске доставки через сервисы "Яндекс Еда" и Delivery Club. Планируемая дата запуска сервиса в первых регионах – 29 ноября. В этот день доставка будет перезапущена из предприятий сети в таких городах, как Архангельск, Калининград, Омск, Смоленск, Ставрополь и Тверь. В соответствии с ранее озвученными планами до конца года сервис станет доступен в Москве и Санкт-Петербурге, а к концу зимы – во всех регионах присутствия сети", - сообщили в компании.
Реклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания на Малой Бронной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 19:17
Владелец "Вкусно — и точка" купит активы логистического партнера McDonald’s
В списке первых городов для запуска также Анапа, Астрахань, Белгород, Геленджик, Великий Новгород, Вологда, Калуга, Курск, Новороссийск, Пятигорск, Северодвинск, Таганрог, Ульяновск, Череповец и Шахты.
В компании уточнили, что "Яндекс Еда" и Delivery Club станут первыми сервисами, в которых перезапускается доставка из предприятий сети "Вкусно – и точка". "Оформить заказ можно будет через приложения "Яндекс Еда", Delivery Club и "Яндекс Go".
В дальнейшем "Вкусно – и точка" планирует подключать и других партнеров, в том числе региональных", - уточнили в пресс-службе.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка". Сегодня сеть представлена уже в 62 субъектах России. Компания постепенно возобновляет работу предприятий по всей стране: на данный момент открыто более 820 точек сети.
Логотип на здании ресторана McDonalds - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 13:32
В России "переоткрылось" 17 международных ритейлеров
 
ОбществоDelivery Club"Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)КалининградОмскАнапа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала