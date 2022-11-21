https://ria.ru/20221121/dostavka-1832992385.html

"Вкусно — и точка" запускает доставку

"Вкусно — и точка" запускает доставку - РИА Новости, 21.11.2022

"Вкусно — и точка" запускает доставку

Сеть предприятий быстрого обслуживания "Вкусно – и точка" планирует 29 ноября запустить доставку через "Яндекс Еду" и Delivery Club в 21 городе, до конца года... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T09:12

2022-11-21T09:12

2022-11-21T09:38

общество

delivery club

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

калининград

омск

анапа

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сеть предприятий быстрого обслуживания "Вкусно – и точка" планирует 29 ноября запустить доставку через "Яндекс Еду" и Delivery Club в 21 городе, до конца года сервис запустится в Москве и Санкт-Петербурге, а к концу зимы – во всех регионах присутствия сети, говорится в сообщении пресс-службы компании."Компания "Вкусно – и точка" подписала соглашение о запуске доставки через сервисы "Яндекс Еда" и Delivery Club. Планируемая дата запуска сервиса в первых регионах – 29 ноября. В этот день доставка будет перезапущена из предприятий сети в таких городах, как Архангельск, Калининград, Омск, Смоленск, Ставрополь и Тверь. В соответствии с ранее озвученными планами до конца года сервис станет доступен в Москве и Санкт-Петербурге, а к концу зимы – во всех регионах присутствия сети", - сообщили в компании.В списке первых городов для запуска также Анапа, Астрахань, Белгород, Геленджик, Великий Новгород, Вологда, Калуга, Курск, Новороссийск, Пятигорск, Северодвинск, Таганрог, Ульяновск, Череповец и Шахты.В компании уточнили, что "Яндекс Еда" и Delivery Club станут первыми сервисами, в которых перезапускается доставка из предприятий сети "Вкусно – и точка". "Оформить заказ можно будет через приложения "Яндекс Еда", Delivery Club и "Яндекс Go".В дальнейшем "Вкусно – и точка" планирует подключать и других партнеров, в том числе региональных", - уточнили в пресс-службе.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка". Сегодня сеть представлена уже в 62 субъектах России. Компания постепенно возобновляет работу предприятий по всей стране: на данный момент открыто более 820 точек сети.

https://ria.ru/20221116/mcdonalds-1832046431.html

https://realty.ria.ru/20221019/brendy-1825094061.html

калининград

омск

анапа

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, delivery club, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), калининград, омск, анапа