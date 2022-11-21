09:12 21.11.2022 (обновлено: 09:38 21.11.2022)
"Вкусно — и точка" запускает доставку
"Вкусно — и точка" 29 ноября запустит доставку через "Яндекс Еду" и Delivery Club
Мужчина у ресторана "Вкусно - и точка". Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сеть предприятий быстрого обслуживания "Вкусно – и точка" планирует 29 ноября запустить доставку через "Яндекс Еду" и Delivery Club в 21 городе, до конца года сервис запустится в Москве и Санкт-Петербурге, а к концу зимы – во всех регионах присутствия сети, говорится в сообщении пресс-службы компании.
"Компания "Вкусно – и точка" подписала соглашение о запуске доставки через сервисы "Яндекс Еда" и Delivery Club. Планируемая дата запуска сервиса в первых регионах – 29 ноября. В этот день доставка будет перезапущена из предприятий сети в таких городах, как Архангельск, Калининград, Омск, Смоленск, Ставрополь и Тверь. В соответствии с ранее озвученными планами до конца года сервис станет доступен в Москве и Санкт-Петербурге, а к концу зимы – во всех регионах присутствия сети", - сообщили в компании.
В списке первых городов для запуска также Анапа, Астрахань, Белгород, Геленджик, Великий Новгород, Вологда, Калуга, Курск, Новороссийск, Пятигорск, Северодвинск, Таганрог, Ульяновск, Череповец и Шахты.
В компании уточнили, что "Яндекс Еда" и Delivery Club станут первыми сервисами, в которых перезапускается доставка из предприятий сети "Вкусно – и точка". "Оформить заказ можно будет через приложения "Яндекс Еда", Delivery Club и "Яндекс Go".
В дальнейшем "Вкусно – и точка" планирует подключать и других партнеров, в том числе региональных", - уточнили в пресс-службе.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка". Сегодня сеть представлена уже в 62 субъектах России. Компания постепенно возобновляет работу предприятий по всей стране: на данный момент открыто более 820 точек сети.
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