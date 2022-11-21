https://ria.ru/20221121/deti-1833142328.html

Путин узаконил преимущественное зачисление приемных детей в одну школу

Путин узаконил преимущественное зачисление приемных детей в одну школу - РИА Новости, 21.11.2022

Путин узаконил преимущественное зачисление приемных детей в одну школу

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве преимущественного зачисления приемных детей в одну школу или детсад. РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T16:47

2022-11-21T16:47

2022-11-21T17:43

общество

владимир путин

вячеслав володин

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве преимущественного зачисления приемных детей в одну школу или детсад.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Законом предусмотрено, что ребенок, "находящийся под опекой в семье, в том числе из приемной или патронатной семьи, имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучается ребенок, воспитывающийся с ним в одной семье".Как ранее пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин, в настоящее время такое право есть только у кровных братьев и сестер. С принятием закона администрация образовательного учреждения будет не вправе отказаться зачислить ребенка в школу или детский сад, если в них уже ходит кто-то из его семьи.Изменения внесены в Семейный кодекс и в закон об образовании.

https://ria.ru/20221121/posobie-1833124738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, владимир путин, вячеслав володин, россия, госдума рф, дети, социальный навигатор, сн_образование