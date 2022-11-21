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Путин узаконил преимущественное зачисление приемных детей в одну школу - РИА Новости, 21.11.2022
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Путин узаконил преимущественное зачисление приемных детей в одну школу
Путин узаконил преимущественное зачисление приемных детей в одну школу - РИА Новости, 21.11.2022
Путин узаконил преимущественное зачисление приемных детей в одну школу
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве преимущественного зачисления приемных детей в одну школу или детсад. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T16:47
2022-11-21T17:43
общество
владимир путин
вячеслав володин
россия
госдума рф
дети
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве преимущественного зачисления приемных детей в одну школу или детсад.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Законом предусмотрено, что ребенок, "находящийся под опекой в семье, в том числе из приемной или патронатной семьи, имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучается ребенок, воспитывающийся с ним в одной семье".Как ранее пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин, в настоящее время такое право есть только у кровных братьев и сестер. С принятием закона администрация образовательного учреждения будет не вправе отказаться зачислить ребенка в школу или детский сад, если в них уже ходит кто-то из его семьи.Изменения внесены в Семейный кодекс и в закон об образовании.
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общество, владимир путин, вячеслав володин, россия, госдума рф, дети, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ, Дети, Социальный навигатор, СН_Образование
16:47 21.11.2022 (обновлено: 17:43 21.11.2022)
 
Путин узаконил преимущественное зачисление приемных детей в одну школу

Путин подписал закон о праве преимущественного зачисления приемных детей в одну школу

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Первоклассники на торжественной линейке в День знаний - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве преимущественного зачисления приемных детей в одну школу или детсад.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Законом предусмотрено, что ребенок, "находящийся под опекой в семье, в том числе из приемной или патронатной семьи, имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучается ребенок, воспитывающийся с ним в одной семье".
Как ранее пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин, в настоящее время такое право есть только у кровных братьев и сестер. С принятием закона администрация образовательного учреждения будет не вправе отказаться зачислить ребенка в школу или детский сад, если в них уже ходит кто-то из его семьи.
Изменения внесены в Семейный кодекс и в закон об образовании.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
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ОбществоВладимир ПутинВячеслав ВолодинРоссияГосдума РФДетиСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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