Жизнь в зеленом цвете: что помогает деревьям приживаться в Москве

Высадка крупномерных деревьев стартовала в Москве в 2011 году в рамках общегородских программ по благоустройству. С тех пор в столице высадили более 11 миллионов деревьев и кустарников, отмечают в КГХ. На благоустроенных в 2022 году в Москве улицах, магистралях, в переулках, крупных парках, а также на территориях около объектов транспорта и здравоохранения планируется высадить в общей сложности более 10,5 тысяч деревьев и почти 130 тысяч кустарников.

На видовых пространствах и магистралях уже второй год проводится дополнительное озеленение. Этой весной Ярославское шоссе и Минскую улицу украсили более 1250 крупномерных деревьев и кустарников, а осенью и в начале зимы планируется высадить еще более 6,7 тысяч крупномерных и декоративных деревьев на Ленинском проспекте, Волоколамском, Каширском, Щелковском, Аминьевском шоссе, улицах Минской, 800-летия Москвы, Лобачевского, Наметкина, Обручева и других.