Жизнь в зеленом цвете: что помогает деревьям приживаться в Москве
Высадка крупномерных деревьев стартовала в Москве в 2011 году в рамках общегородских программ по благоустройству. С тех пор в столице высадили более 11 миллионов деревьев и кустарников, отмечают в КГХ. На благоустроенных в 2022 году в Москве улицах, магистралях, в переулках, крупных парках, а также на территориях около объектов транспорта и здравоохранения планируется высадить в общей сложности более 10,5 тысяч деревьев и почти 130 тысяч кустарников.
На видовых пространствах и магистралях уже второй год проводится дополнительное озеленение. Этой весной Ярославское шоссе и Минскую улицу украсили более 1250 крупномерных деревьев и кустарников, а осенью и в начале зимы планируется высадить еще более 6,7 тысяч крупномерных и декоративных деревьев на Ленинском проспекте, Волоколамском, Каширском, Щелковском, Аминьевском шоссе, улицах Минской, 800-летия Москвы, Лобачевского, Наметкина, Обручева и других.
Высадка крупномерных деревьев стартовала в Москве в 2011 году в рамках общегородских программ по благоустройству. С тех пор в столице высадили более 11 миллионов деревьев и кустарников, отмечают в КГХ. На благоустроенных в 2022 году в Москве улицах, магистралях, в переулках, крупных парках, а также на территориях около объектов транспорта и здравоохранения планируется высадить в общей сложности более 10,5 тысяч деревьев и почти 130 тысяч кустарников.
На видовых пространствах и магистралях уже второй год проводится дополнительное озеленение. Этой весной Ярославское шоссе и Минскую улицу украсили более 1250 крупномерных деревьев и кустарников, а осенью и в начале зимы планируется высадить еще более 6,7 тысяч крупномерных и декоративных деревьев на Ленинском проспекте, Волоколамском, Каширском, Щелковском, Аминьевском шоссе, улицах Минской, 800-летия Москвы, Лобачевского, Наметкина, Обручева и других.
Москва по праву носит статус комфортного и зеленого мегаполиса, однако фактор антропогенной нагрузки на столичную экологию все же играет свою роль. Несмотря на это, деревья и другие насаждения в городе прекрасно приживаются даже в тех местах, где "зеленых островков" не было изначально или долгое время. Ярким примером продуманного подхода к озеленению стало возвращение исторической липовой аллеи на Тверскую улицу в 2016-17 годах.
Москва по праву носит статус комфортного и зеленого мегаполиса, однако фактор антропогенной нагрузки на столичную экологию все же играет свою роль. Несмотря на это, деревья и другие насаждения в городе прекрасно приживаются даже в тех местах, где "зеленых островков" не было изначально или долгое время. Ярким примером продуманного подхода к озеленению стало возвращение исторической липовой аллеи на Тверскую улицу в 2016-17 годах.
Тогда многие москвичи скептически отнеслись к этой идее: Тверская – очень загруженная улица с активным автомобильным и пешеходным движением, и, казалось, деревьям там не место. Однако семиметровые липы прекрасно прижились на обновленной территории и весной становятся настоящим украшением центральной улицы города.
Тогда многие москвичи скептически отнеслись к этой идее: Тверская – очень загруженная улица с активным автомобильным и пешеходным движением, и, казалось, деревьям там не место. Однако семиметровые липы прекрасно прижились на обновленной территории и весной становятся настоящим украшением центральной улицы города.
Как отмечают в КГХ, добиться высокой степени "приживаемости" зеленых насаждений городу удается за счет комплексного подхода к озеленению. Во-первых, для Москвы специалисты выбирают устойчивые к условиям мегаполиса породы. Они должны отличаться ветро- и морозостойкостью, чтобы спокойно переносить резкие перепады температур, а также выносливостью в совокупности с эстетической привлекательностью. Одним из самых популярных и хорошо приживающихся деревьев в Москве считается липа, среди кустарников первое место занимает кизильник.
Как отмечают в КГХ, добиться высокой степени "приживаемости" зеленых насаждений городу удается за счет комплексного подхода к озеленению. Во-первых, для Москвы специалисты выбирают устойчивые к условиям мегаполиса породы. Они должны отличаться ветро- и морозостойкостью, чтобы спокойно переносить резкие перепады температур, а также выносливостью в совокупности с эстетической привлекательностью. Одним из самых популярных и хорошо приживающихся деревьев в Москве считается липа, среди кустарников первое место занимает кизильник.
Во-вторых, за всеми крупномерными деревьями, высаженными в городе, круглый год следят специалисты: ведут их учет, отслеживают общее состояние, проводят уходные работы, при необходимости лечат и принимают необходимые меры для поддержания зеленого фонда.
Во-вторых, за всеми крупномерными деревьями, высаженными в городе, круглый год следят специалисты: ведут их учет, отслеживают общее состояние, проводят уходные работы, при необходимости лечат и принимают необходимые меры для поддержания зеленого фонда.
В жаркую погоду деревьям обеспечивают полив в необходимых объемах, в течение года специалисты коммунальных служб проводят формирующую и санитарную обрезку. Как объясняют в КГХ, эти работы необходимы как для придания зеленым насаждениям эстетического облика, так и для их здоровья. Важно своевременно удалять высохшие, аварийные или сломанные ветки, чтобы деревья правильно развивались. К тому же, удаление сухостоя помогает нивелировать количество несчастных случаев и обеспечить безопасность пешеходов и автомобилистов – например, при шквальном ветре или сильном снегопаде, когда аварийные ветви могут упасть на прогулочную зону или проезжую часть.
В жаркую погоду деревьям обеспечивают полив в необходимых объемах, в течение года специалисты коммунальных служб проводят формирующую и санитарную обрезку. Как объясняют в КГХ, эти работы необходимы как для придания зеленым насаждениям эстетического облика, так и для их здоровья. Важно своевременно удалять высохшие, аварийные или сломанные ветки, чтобы деревья правильно развивались. К тому же, удаление сухостоя помогает нивелировать количество несчастных случаев и обеспечить безопасность пешеходов и автомобилистов – например, при шквальном ветре или сильном снегопаде, когда аварийные ветви могут упасть на прогулочную зону или проезжую часть.
Сделать вклад в озеленение города могут не только специалисты профильных организаций, но и сами москвичи. В городе действует специальная программа "Наше дерево", в рамках которой все желающие могут высадить дерево в честь новорожденного ребенка. Для этого необходимо оставить заявку на официальном портале мэра и правительства Москвы, выбрать породу крупномера и участок для высадки и дождаться приглашения на проведение работ.
Сделать вклад в озеленение города могут не только специалисты профильных организаций, но и сами москвичи. В городе действует специальная программа "Наше дерево", в рамках которой все желающие могут высадить дерево в честь новорожденного ребенка. Для этого необходимо оставить заявку на официальном портале мэра и правительства Москвы, выбрать породу крупномера и участок для высадки и дождаться приглашения на проведение работ.