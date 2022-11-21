Рейтинг@Mail.ru
Жизнь в зеленом цвете: что помогает деревьям приживаться в Москве - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221121/derevya-1832476169.html
Жизнь в зеленом цвете: что помогает деревьям приживаться в Москве
Жизнь в зеленом цвете: что помогает деревьям приживаться в Москве - РИА Новости, 21.11.2022
Жизнь в зеленом цвете: что помогает деревьям приживаться в Москве
Несмотря на статус загруженного мегаполиса, Москва совершенно точно не страдает "зеленым дефицитом" – в границах города расположено множество природных... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T09:00
2022-11-21T09:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
фото
москва
общество
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
деревья
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832465351_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85def06e250b038bd49f48ed62766c47.jpg
Несмотря на статус загруженного мегаполиса, Москва совершенно точно не страдает "зеленым дефицитом" – в границах города расположено множество природных территорий, парков, заповедников и заказников. Дополнительно город каждый год озеленяют в рамках благоустроительных программ: новые крупномерные деревья высаживают и в центре, и в окраинных районах. РИА Новости выяснило у специалистов комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы, за счет чего деревья приживаются в неспящем мегаполисе и как москвичи могут внести свою лепту в зеленый облик города.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832465351_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_79d9a1cda5e3f854695121b90b15a62e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, деревья, экология, фото
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Фото, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Деревья, Экология
09:00 21.11.2022
 

Жизнь в зеленом цвете: что помогает деревьям приживаться в Москве

Читать ria.ru в
Несмотря на статус загруженного мегаполиса, Москва совершенно точно не страдает "зеленым дефицитом" – в границах города расположено множество природных территорий, парков, заповедников и заказников. Дополнительно город каждый год озеленяют в рамках благоустроительных программ: новые крупномерные деревья высаживают и в центре, и в окраинных районах. РИА Новости выяснило у специалистов комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы, за счет чего деревья приживаются в неспящем мегаполисе и как москвичи могут внести свою лепту в зеленый облик города.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Высадка крупномерных деревьев стартовала в Москве в 2011 году в рамках общегородских программ по благоустройству. С тех пор в столице высадили более 11 миллионов деревьев и кустарников, отмечают в КГХ. На благоустроенных в 2022 году в Москве улицах, магистралях, в переулках, крупных парках, а также на территориях около объектов транспорта и здравоохранения планируется высадить в общей сложности более 10,5 тысяч деревьев и почти 130 тысяч кустарников.

На видовых пространствах и магистралях уже второй год проводится дополнительное озеленение. Этой весной Ярославское шоссе и Минскую улицу украсили более 1250 крупномерных деревьев и кустарников, а осенью и в начале зимы планируется высадить еще более 6,7 тысяч крупномерных и декоративных деревьев на Ленинском проспекте, Волоколамском, Каширском, Щелковском, Аминьевском шоссе, улицах Минской, 800-летия Москвы, Лобачевского, Наметкина, Обручева и других.

Сотрудники жилищно-коммунальной службы высаживают деревья зимних пород на Тверской улице в Москве
1 из 7

Высадка крупномерных деревьев стартовала в Москве в 2011 году в рамках общегородских программ по благоустройству. С тех пор в столице высадили более 11 миллионов деревьев и кустарников, отмечают в КГХ. На благоустроенных в 2022 году в Москве улицах, магистралях, в переулках, крупных парках, а также на территориях около объектов транспорта и здравоохранения планируется высадить в общей сложности более 10,5 тысяч деревьев и почти 130 тысяч кустарников.

На видовых пространствах и магистралях уже второй год проводится дополнительное озеленение. Этой весной Ярославское шоссе и Минскую улицу украсили более 1250 крупномерных деревьев и кустарников, а осенью и в начале зимы планируется высадить еще более 6,7 тысяч крупномерных и декоративных деревьев на Ленинском проспекте, Волоколамском, Каширском, Щелковском, Аминьевском шоссе, улицах Минской, 800-летия Москвы, Лобачевского, Наметкина, Обручева и других.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Москва по праву носит статус комфортного и зеленого мегаполиса, однако фактор антропогенной нагрузки на столичную экологию все же играет свою роль. Несмотря на это, деревья и другие насаждения в городе прекрасно приживаются даже в тех местах, где "зеленых островков" не было изначально или долгое время. Ярким примером продуманного подхода к озеленению стало возвращение исторической липовой аллеи на Тверскую улицу в 2016-17 годах.

Сотрудник жилищно-коммунальной службы утрамбовывает землю в кадке во время высадки деревь зимних пород на Тверской улице в Москве
2 из 7

Москва по праву носит статус комфортного и зеленого мегаполиса, однако фактор антропогенной нагрузки на столичную экологию все же играет свою роль. Несмотря на это, деревья и другие насаждения в городе прекрасно приживаются даже в тех местах, где "зеленых островков" не было изначально или долгое время. Ярким примером продуманного подхода к озеленению стало возвращение исторической липовой аллеи на Тверскую улицу в 2016-17 годах.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Тогда многие москвичи скептически отнеслись к этой идее: Тверская – очень загруженная улица с активным автомобильным и пешеходным движением, и, казалось, деревьям там не место. Однако семиметровые липы прекрасно прижились на обновленной территории и весной становятся настоящим украшением центральной улицы города.

Люди возле высаженных деревьев в рамках программы благоустройства Моя улица на Тверской улице в Москве
3 из 7

Тогда многие москвичи скептически отнеслись к этой идее: Тверская – очень загруженная улица с активным автомобильным и пешеходным движением, и, казалось, деревьям там не место. Однако семиметровые липы прекрасно прижились на обновленной территории и весной становятся настоящим украшением центральной улицы города.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Как отмечают в КГХ, добиться высокой степени "приживаемости" зеленых насаждений городу удается за счет комплексного подхода к озеленению. Во-первых, для Москвы специалисты выбирают устойчивые к условиям мегаполиса породы. Они должны отличаться ветро- и морозостойкостью, чтобы спокойно переносить резкие перепады температур, а также выносливостью в совокупности с эстетической привлекательностью. Одним из самых популярных и хорошо приживающихся деревьев в Москве считается липа, среди кустарников первое место занимает кизильник.

Прохожие на Софийской набережной в Москве
4 из 7

Как отмечают в КГХ, добиться высокой степени "приживаемости" зеленых насаждений городу удается за счет комплексного подхода к озеленению. Во-первых, для Москвы специалисты выбирают устойчивые к условиям мегаполиса породы. Они должны отличаться ветро- и морозостойкостью, чтобы спокойно переносить резкие перепады температур, а также выносливостью в совокупности с эстетической привлекательностью. Одним из самых популярных и хорошо приживающихся деревьев в Москве считается липа, среди кустарников первое место занимает кизильник.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Во-вторых, за всеми крупномерными деревьями, высаженными в городе, круглый год следят специалисты: ведут их учет, отслеживают общее состояние, проводят уходные работы, при необходимости лечат и принимают необходимые меры для поддержания зеленого фонда.

Садовническая улица в Москве
5 из 7

Во-вторых, за всеми крупномерными деревьями, высаженными в городе, круглый год следят специалисты: ведут их учет, отслеживают общее состояние, проводят уходные работы, при необходимости лечат и принимают необходимые меры для поддержания зеленого фонда.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

В жаркую погоду деревьям обеспечивают полив в необходимых объемах, в течение года специалисты коммунальных служб проводят формирующую и санитарную обрезку. Как объясняют в КГХ, эти работы необходимы как для придания зеленым насаждениям эстетического облика, так и для их здоровья. Важно своевременно удалять высохшие, аварийные или сломанные ветки, чтобы деревья правильно развивались. К тому же, удаление сухостоя помогает нивелировать количество несчастных случаев и обеспечить безопасность пешеходов и автомобилистов – например, при шквальном ветре или сильном снегопаде, когда аварийные ветви могут упасть на прогулочную зону или проезжую часть.

Сотрудник коммунальной службы занимается санитарной обрезкой деревьев в Парке Победы на Поклонной горе в Москве
6 из 7

В жаркую погоду деревьям обеспечивают полив в необходимых объемах, в течение года специалисты коммунальных служб проводят формирующую и санитарную обрезку. Как объясняют в КГХ, эти работы необходимы как для придания зеленым насаждениям эстетического облика, так и для их здоровья. Важно своевременно удалять высохшие, аварийные или сломанные ветки, чтобы деревья правильно развивались. К тому же, удаление сухостоя помогает нивелировать количество несчастных случаев и обеспечить безопасность пешеходов и автомобилистов – например, при шквальном ветре или сильном снегопаде, когда аварийные ветви могут упасть на прогулочную зону или проезжую часть.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанк

Сделать вклад в озеленение города могут не только специалисты профильных организаций, но и сами москвичи. В городе действует специальная программа "Наше дерево", в рамках которой все желающие могут высадить дерево в честь новорожденного ребенка. Для этого необходимо оставить заявку на официальном портале мэра и правительства Москвы, выбрать породу крупномера и участок для высадки и дождаться приглашения на проведение работ.

Сквер на Ленинском проспекте в Москве осенью
7 из 7

Сделать вклад в озеленение города могут не только специалисты профильных организаций, но и сами москвичи. В городе действует специальная программа "Наше дерево", в рамках которой все желающие могут высадить дерево в честь новорожденного ребенка. Для этого необходимо оставить заявку на официальном портале мэра и правительства Москвы, выбрать породу крупномера и участок для высадки и дождаться приглашения на проведение работ.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниФотоМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства МосквыДеревьяЭкология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала