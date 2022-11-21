В Будапеште состоялась церемония перезахоронения останков советских солдат
В Будапеште состоялась церемония перезахоронения останков 14 советских солдат
Будапешт, Венгрия. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 21 ноя - РИА Новости. Торжественная церемония перезахоронения останков 14 советских воинов, обнаруженных в разных городах Венгрии за последние два года, состоялась на кладбище в центре Будапешта, передает корреспондент РИА Новости.
Останки 14 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Венгрии и обнаруженных в ходе строительных работ в 2021-2022 годах в Будапеште, Дебрецене, Сигетхаломе, Ньиредьхазе, Варпалоте и Кёрне, были перезахоронены на "русском" участке кладбища Керепеши, где расположен крупнейший в стране воинский мемориал советских солдат, основанный в 1946 году и насчитывающий семь тысяч захоронений.
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"В кровопролитных боях на территории Венгрии Красная армия понесла тяжелые потери. На полях сражений полегло более 140 тысяч человек. Память о каждом из этих героев для нас священна. Бережное отношение к историческому прошлому во все времена было залогом успешного развития и достойного будущего. Подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны бессмертен. Пусть воинский мемориальный комплекс Керепеши станет достойным местом упокоения погибших героев. Вечная им память!" - сказал в ходе церемонии советник-посланник посольства РФ в Венгрии Тигран Гарибян.
Перезахоронение было организовано российским посольством и представительством Минобороны РФ по военно-мемориальной работе при поддержке Военного института и музея Министерства обороны Венгрии и Института национального наследия Венгрии.
В церемонии перезахоронения и возложения венков приняли участие представители посольств Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Торгового представительства России, группы компаний "Газпром" и венгеро-российского общества культуры и дружбы.