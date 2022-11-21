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В Турции раскрыли неприятную правду для Запада - РИА Новости, 21.11.2022
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В Турции раскрыли неприятную правду для Запада
В Турции раскрыли неприятную правду для Запада - РИА Новости, 21.11.2022
В Турции раскрыли неприятную правду для Запада
Агрессивный и высокомерный Запад изживает себя и уступает лидерство Евразии, пишет обозреватель издания Cumhuriyet Хасан Эрель. РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:48
2022-11-21T17:43
в мире
турция
бразилия
россия
большая двадцатка
cumhuriyet
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Агрессивный и высокомерный Запад изживает себя и уступает лидерство Евразии, пишет обозреватель издания Cumhuriyet Хасан Эрель.По мнению автора, главной тенденцией нового миропорядка становится процесс дедолларизации."Львиная доля товаров на мировом рынке уже находится вне зоны влияния Запада. Налицо его изоляция. Страны БРИКС, а именно — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР — это своего рода коалиция дедолларизации. Участники объединения перешли к расчетам в национальных валютах. Следующим шагом может стать валюта БРИКС, основанная на корзине валют стран-членов (по аналогии с МВФ)", — пояснил Эрель.Кроме того, процесс отказа от доллара не ограничивается БРИКС, поскольку к нему могут присоединиться страны Африки, Западной Азии, а также Латинской и Центральной Америки. В качестве примера журналист приводит Саудовскую Аравию, которая начала продавать свою нефть в юанях."Судя по всему, БРИКС весьма скоро превратится в БРИКС+. Турция, Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Казахстан, Нигерия, Алжир, Индонезия, Египет, Сенегал, Никарагуа также ждут своей очереди на присоединение к этому объединению", — подытожил обозреватель.БРИКС — экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
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Мадина Моргоева
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в мире, турция, бразилия, россия, большая двадцатка, cumhuriyet, брикс
В мире, Турция, Бразилия, Россия, Большая двадцатка, Cumhuriyet, БРИКС
15:48 21.11.2022 (обновлено: 17:43 21.11.2022)
 
В Турции раскрыли неприятную правду для Запада

Cumhuriyet: Запад сдает позиции и уступает место на мировой арене странам БРИКС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Агрессивный и высокомерный Запад изживает себя и уступает лидерство Евразии, пишет обозреватель издания Cumhuriyet Хасан Эрель.

"Европа и США, которые считались мировыми гегемонами на протяжении последних 500 лет, сходят с пьедестала. Вместо G20 и G7 на сцену выходят страны БРИКС, представляющие 41 процент мирового населения", — отметил он.

По мнению автора, главной тенденцией нового миропорядка становится процесс дедолларизации.
"Львиная доля товаров на мировом рынке уже находится вне зоны влияния Запада. Налицо его изоляция. Страны БРИКС, а именно — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР — это своего рода коалиция дедолларизации. Участники объединения перешли к расчетам в национальных валютах. Следующим шагом может стать валюта БРИКС, основанная на корзине валют стран-членов (по аналогии с МВФ)", — пояснил Эрель.
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Кроме того, процесс отказа от доллара не ограничивается БРИКС, поскольку к нему могут присоединиться страны Африки, Западной Азии, а также Латинской и Центральной Америки. В качестве примера журналист приводит Саудовскую Аравию, которая начала продавать свою нефть в юанях.
"Судя по всему, БРИКС весьма скоро превратится в БРИКС+. Турция, Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Казахстан, Нигерия, Алжир, Индонезия, Египет, Сенегал, Никарагуа также ждут своей очереди на присоединение к этому объединению", — подытожил обозреватель.
БРИКС — экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
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