15:48 21.11.2022 (обновлено: 17:43 21.11.2022)
В Турции раскрыли неприятную правду для Запада
Cumhuriyet: Запад сдает позиции и уступает место на мировой арене странам БРИКС
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Агрессивный и высокомерный Запад изживает себя и уступает лидерство Евразии, пишет обозреватель издания Cumhuriyet Хасан Эрель.
"Европа и США, которые считались мировыми гегемонами на протяжении последних 500 лет, сходят с пьедестала. Вместо G20 и G7 на сцену выходят страны БРИКС, представляющие 41 процент мирового населения", — отметил он.
По мнению автора, главной тенденцией нового миропорядка становится процесс дедолларизации.
"Львиная доля товаров на мировом рынке уже находится вне зоны влияния Запада. Налицо его изоляция. Страны БРИКС, а именно — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР — это своего рода коалиция дедолларизации. Участники объединения перешли к расчетам в национальных валютах. Следующим шагом может стать валюта БРИКС, основанная на корзине валют стран-членов (по аналогии с МВФ)", — пояснил Эрель.
Кроме того, процесс отказа от доллара не ограничивается БРИКС, поскольку к нему могут присоединиться страны Африки, Западной Азии, а также Латинской и Центральной Америки. В качестве примера журналист приводит Саудовскую Аравию, которая начала продавать свою нефть в юанях.
"Судя по всему, БРИКС весьма скоро превратится в БРИКС+. Турция, Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Казахстан, Нигерия, Алжир, Индонезия, Египет, Сенегал, Никарагуа также ждут своей очереди на присоединение к этому объединению", — подытожил обозреватель.
БРИКС — экономический блок, основанный в 2006 году. В него входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
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