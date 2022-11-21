https://ria.ru/20221121/borrel-1832973169.html

В ЕС поддержали строительство новых транспортных коридоров в Среднюю Азию

В ЕС поддержали строительство новых транспортных коридоров в Среднюю Азию - РИА Новости, 21.11.2022

В ЕС поддержали строительство новых транспортных коридоров в Среднюю Азию

Евросоюз выступает за расширение сотрудничества с государствами Средней Азии, в том числе, за строительство транспортных коридоров в обход России, написал глава РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T01:24

2022-11-21T01:24

2022-11-21T01:24

жозеп боррель

россия

средняя азия

китай

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Евросоюз выступает за расширение сотрудничества с государствами Средней Азии, в том числе, за строительство транспортных коридоров в обход России, написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем официальном блоге."Очевидно, что Россия и Китай играли и продолжают играть ведущую роль в этом регионе. Также очевидно, что регион стремится диверсифицировать свои отношения и видит в ЕС подходящего партнера. Лидеры в регионе осуществляют различные программы реформ. Кроме того, отношения между странами региона улучшаются. Как ЕС, мы очевидно заинтересованы в том, чтобы воспользоваться этими переменами. Мы должны углублять связи с регионом, задействовать его огромный потенциал, который представлен в энергетических поставках, поставках критически важного сырья и новых транспортных коридорах, которые не зависят от России", - написал Боррель после возвращения в Брюссель из поездки в Центральную Азию. Он пояснил, что речь идет, в частности, о Транскаспийском транспортном маршруте, развитие которого Боррель обсуждал в Казахстане.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы РФ от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в мировых нефтяных котировках позволяют России даже при скидках на ее нефть обеспечивать доходы бюджета. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221119/germaniya-1832620170.html

https://ria.ru/20221118/borrel-1832433468.html

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китай

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жозеп боррель, россия, средняя азия, китай, евросоюз, в мире