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Донецкий хореограф из списка "Миротворца" ответила Бэнкси - РИА Новости, 21.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Донецкий хореограф из списка "Миротворца" ответила Бэнкси
Донецкий хореограф из списка "Миротворца" ответила Бэнкси - РИА Новости, 21.11.2022
Донецкий хореограф из списка "Миротворца" ответила Бэнкси
Работы всемирно известного британского уличного художника Бэнкси на Украине заставляют задуматься, почему его за восемь лет ни разу не заинтересовала судьба... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:37
2022-11-21T13:37
специальная военная операция на украине
общество
украина
донецк
донбасс
бэнкси
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Работы всемирно известного британского уличного художника Бэнкси на Украине заставляют задуматься, почему его за восемь лет ни разу не заинтересовала судьба живущих под обстрелами жителей Донбасса, заявила РИА Новости педагог и основатель школы спортивных танцев в Донецке Екатерина Харлановская, внесенная в списки сайта "Миротворец".Бэнкси создал на Украине ряд граффити, которые киевский режим хочет внести в список культурного наследия. Одна из его новых работ в поселке Бородянка представляет собой изображение гимнастки на развалинах многоэтажного дома."Я не понимаю, почему он не приехал сюда пять лет назад, восемь лет назад или хотя бы год назад, когда это нужно было говорить. Почему-то он решил это сделать именно в Украине, немножечко только не в то время и не в том месте", - сказала Харлановская.По ее словам, в Донецке дети не могут заниматься искусством из-за того, что киевский режим обстреливает город из артиллерийских систем.По словам Харлановской, недавно в центре города разорвался очень мощный снаряд. "Я живу в соседнем доме, я знаю, что это такое, что это очень страшно. И мои дети, которые учатся у меня в школе, приходить на занятия не могут", - сказала она.Хореограф добавила, что хотела бы показать Бэнкси, что происходит в Донецке. На видео она показала место прилета снаряда около "Донбасс-арены", поврежденную при ударах артиллерии гостиницу, а также школу №13, где из-за украинских обстрелов не осталось ни одного целого окна, а вокруг лежат осколки от натовских снарядов.Украинский националистический сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".
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"Не понимаю, почему он не приехал 8 лет назад" – хореограф о работах Бэнкси на Украине
"Не понимаю, почему он не приехал 8 лет назад" – хореограф о работах Бэнкси на Украине
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общество, украина, донецк, донбасс, бэнкси
Специальная военная операция на Украине, Общество, Украина, Донецк, Донбасс, Бэнкси
13:37 21.11.2022
 
Донецкий хореограф из списка "Миротворца" ответила Бэнкси

Хореограф Харлановская поинтересовалась, почему Бэнкси ни разу не посетил Донбасс

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Работы всемирно известного британского уличного художника Бэнкси на Украине заставляют задуматься, почему его за восемь лет ни разу не заинтересовала судьба живущих под обстрелами жителей Донбасса, заявила РИА Новости педагог и основатель школы спортивных танцев в Донецке Екатерина Харлановская, внесенная в списки сайта "Миротворец".
Бэнкси создал на Украине ряд граффити, которые киевский режим хочет внести в список культурного наследия. Одна из его новых работ в поселке Бородянка представляет собой изображение гимнастки на развалинах многоэтажного дома.
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"Я не понимаю, почему он не приехал сюда пять лет назад, восемь лет назад или хотя бы год назад, когда это нужно было говорить. Почему-то он решил это сделать именно в Украине, немножечко только не в то время и не в том месте", - сказала Харлановская.
По ее словам, в Донецке дети не могут заниматься искусством из-за того, что киевский режим обстреливает город из артиллерийских систем.
"В моем городе это происходит уже на протяжении восьми лет, и я это вижу каждый день. Я вижу каждый день вот таких детей, которые хотят заниматься искусством, хотят туда ходить и делать абсолютно все, что должны делать дети, но вот такие снаряды к нам прилетают намного больше, дольше", - отметила собеседница агентства.
По словам Харлановской, недавно в центре города разорвался очень мощный снаряд. "Я живу в соседнем доме, я знаю, что это такое, что это очень страшно. И мои дети, которые учатся у меня в школе, приходить на занятия не могут", - сказала она.
Хореограф добавила, что хотела бы показать Бэнкси, что происходит в Донецке. На видео она показала место прилета снаряда около "Донбасс-арены", поврежденную при ударах артиллерии гостиницу, а также школу №13, где из-за украинских обстрелов не осталось ни одного целого окна, а вокруг лежат осколки от натовских снарядов.
Украинский националистический сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".
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