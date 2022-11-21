https://ria.ru/20221121/benki-1833069991.html

Донецкий хореограф из списка "Миротворца" ответила Бэнкси

Донецкий хореограф из списка "Миротворца" ответила Бэнкси - РИА Новости, 21.11.2022

Донецкий хореограф из списка "Миротворца" ответила Бэнкси

Работы всемирно известного британского уличного художника Бэнкси на Украине заставляют задуматься, почему его за восемь лет ни разу не заинтересовала судьба... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:37

2022-11-21T13:37

2022-11-21T13:37

специальная военная операция на украине

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бэнкси

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Работы всемирно известного британского уличного художника Бэнкси на Украине заставляют задуматься, почему его за восемь лет ни разу не заинтересовала судьба живущих под обстрелами жителей Донбасса, заявила РИА Новости педагог и основатель школы спортивных танцев в Донецке Екатерина Харлановская, внесенная в списки сайта "Миротворец".Бэнкси создал на Украине ряд граффити, которые киевский режим хочет внести в список культурного наследия. Одна из его новых работ в поселке Бородянка представляет собой изображение гимнастки на развалинах многоэтажного дома."Я не понимаю, почему он не приехал сюда пять лет назад, восемь лет назад или хотя бы год назад, когда это нужно было говорить. Почему-то он решил это сделать именно в Украине, немножечко только не в то время и не в том месте", - сказала Харлановская.По ее словам, в Донецке дети не могут заниматься искусством из-за того, что киевский режим обстреливает город из артиллерийских систем.По словам Харлановской, недавно в центре города разорвался очень мощный снаряд. "Я живу в соседнем доме, я знаю, что это такое, что это очень страшно. И мои дети, которые учатся у меня в школе, приходить на занятия не могут", - сказала она.Хореограф добавила, что хотела бы показать Бэнкси, что происходит в Донецке. На видео она показала место прилета снаряда около "Донбасс-арены", поврежденную при ударах артиллерии гостиницу, а также школу №13, где из-за украинских обстрелов не осталось ни одного целого окна, а вокруг лежат осколки от натовских снарядов.Украинский националистический сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев республик Донбасса и других граждан, называя их "изменниками родины".

https://ria.ru/20221121/donbass-1833069855.html

https://ria.ru/20220117/banksy-1768162920.html

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"Не понимаю, почему он не приехал 8 лет назад" – хореограф о работах Бэнкси на Украине "Не понимаю, почему он не приехал 8 лет назад" – хореограф о работах Бэнкси на Украине 2022-11-21T13:37 true PT3M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, украина, донецк, донбасс, бэнкси