Рейтинг@Mail.ru
Политика Запада может сказаться на ситуации в Азии, заявил Косачев - РИА Новости, 21.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221121/aziya-1833107899.html
Политика Запада может сказаться на ситуации в Азии, заявил Косачев
Политика Запада может сказаться на ситуации в Азии, заявил Косачев - РИА Новости, 21.11.2022
Политика Запада может сказаться на ситуации в Азии, заявил Косачев
Политика западных стран, привыкших единолично вершить судьбы мира, привела к кризису в Европе и может сказаться на ситуации в Азии, считает вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T15:11
2022-11-21T15:21
в мире
константин косачев
азия
европа
совет федерации рф
генеральная ассамблея оон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796046507_0:26:3203:1827_1920x0_80_0_0_b39e6c11ec85d632db8a8eec8945df60.jpg
ПНОМПЕНЬ (Камбоджа), 21 ноя - РИА Новости. Политика западных стран, привыкших единолично вершить судьбы мира, привела к кризису в Европе и может сказаться на ситуации в Азии, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Российские парламентарии всегда рассматривали народы Азии в качестве добрых соседей и верных соратников. И мы приветствуем любое начинание, направленное на укрепление взаимодействия в регионе. Более того, инклюзивность и совместность действий абсолютно соответствуют духу сегодняшнего времени — формированию многополярной системы, в которой одной из опор станет процветающий Азиатско-Тихоокеанский регион. Этот исторический процесс необратим", - сказал сенатор, выступая на пленарной сессии 43-й Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на тему "Совместное продвижение к устойчивой, инклюзивной и жизнестойкой АСЕАН".По словам Косачева, мы можем повлиять лишь на темпы, с которыми мир движется в направлении более справедливого и открытого устройства, где нет места экономическому давлению, политическому шантажу и санкциям."Безусловно, такая трансформация совсем не устраивает целый ряд сил, привыкших единолично и надменно вершить судьбы мира, угнетать и паразитировать на других народах. Сегодня эти глобальные силы находятся в системном кризисе. Но вместо того, чтобы открыто признаться в этом, они хотят ввергнуть в кризис и другие народы", - отметил он.По словам законодателя, это уже произошло, к сожалению, в Европе, и "может произойти здесь, в Азии, если продолжится линия Запада на искусственное противопоставление между демократическими, по их мнению, странами и теми, кого они голословно обвиняют в авторитаризме".Косачев подчеркнул, что наша страна выступает категорически против такого подхода, "подхода, основанного на блоковом мышлении".Сенатор отметил, что сегодняшнему миру особенно не хватает терпения, сдержанности и настроя на компромисс. "Тех принципов, которые АСЕАН планомерно и последовательно отстаивает своей работой. Поэтому задачу парламентариев мы видим в совместном укреплении диалоговых механизмов, которые многие десятилетия доказывают свою эффективность", – сказал политик.И в этой деятельности "вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку", - подчеркнул Косачев.По словам вице-спикера СФ, Россию и АСЕАН вот уже более 30 лет объединяет ценность прагматичного и равноправного сотрудничества, в будущем году будет отмечаться 5-летие нашего стратегического партнёрства. "Развивая отношения с АСЕАН или с отдельными странами Ассоциации, мы всегда стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству, перенимаем опыт и строим планы на будущее", - добавил парламентарий.По его мнению, весьма перспективно дальнейшее укрепление контактов по линии АСЕАН - Евразийский экономический союз — Шанхайская организация сотрудничества. "Считаем, что это позволит более полно реализовать три основы, зафиксированные в "Видении АСЕАН". Кроме того, считаем важным принять во внимание перспективы многостороннего интеграционного взаимодействия при разработке концепции сообщества на период после 2025 года", - сказал законодатель.По его мнению, "связка является основой по созданию Большого евразийского партнёрства — пространства доверия, диалога и сотрудничества, которое объединит колоссальные потенциалы наших стран, а в дома наших граждан принесёт безопасность и процветание".
https://ria.ru/20221112/nato-1831028062.html
https://ria.ru/20221114/kosachev-1831475670.html
https://ria.ru/20221109/diplomatiya-1830160300.html
азия
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796046507_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_60649883f3bdbf197601331bbcd93c7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, константин косачев, азия, европа, совет федерации рф, генеральная ассамблея оон, россия
В мире, Константин Косачев, Азия, Европа, Совет Федерации РФ, Генеральная Ассамблея ООН, Россия
15:11 21.11.2022 (обновлено: 15:21 21.11.2022)
 
Политика Запада может сказаться на ситуации в Азии, заявил Косачев

Косачев: политика Запада, которая привела к кризису в Европе, может сказаться и на Азии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПНОМПЕНЬ (Камбоджа), 21 ноя - РИА Новости. Политика западных стран, привыкших единолично вершить судьбы мира, привела к кризису в Европе и может сказаться на ситуации в Азии, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Российские парламентарии всегда рассматривали народы Азии в качестве добрых соседей и верных соратников. И мы приветствуем любое начинание, направленное на укрепление взаимодействия в регионе. Более того, инклюзивность и совместность действий абсолютно соответствуют духу сегодняшнего времени — формированию многополярной системы, в которой одной из опор станет процветающий Азиатско-Тихоокеанский регион. Этот исторический процесс необратим", - сказал сенатор, выступая на пленарной сессии 43-й Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на тему "Совместное продвижение к устойчивой, инклюзивной и жизнестойкой АСЕАН".
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
12 ноября, 13:16Специальная военная операция на Украине
Косачев: США цинично нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия
По словам Косачева, мы можем повлиять лишь на темпы, с которыми мир движется в направлении более справедливого и открытого устройства, где нет места экономическому давлению, политическому шантажу и санкциям.
"Безусловно, такая трансформация совсем не устраивает целый ряд сил, привыкших единолично и надменно вершить судьбы мира, угнетать и паразитировать на других народах. Сегодня эти глобальные силы находятся в системном кризисе. Но вместо того, чтобы открыто признаться в этом, они хотят ввергнуть в кризис и другие народы", - отметил он.
По словам законодателя, это уже произошло, к сожалению, в Европе, и "может произойти здесь, в Азии, если продолжится линия Запада на искусственное противопоставление между демократическими, по их мнению, странами и теми, кого они голословно обвиняют в авторитаризме".
Косачев подчеркнул, что наша страна выступает категорически против такого подхода, "подхода, основанного на блоковом мышлении".
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 21:44
Косачев назвал резолюцию ООН о возмещении ущерба Киеву юридически ничтожной
Сенатор отметил, что сегодняшнему миру особенно не хватает терпения, сдержанности и настроя на компромисс. "Тех принципов, которые АСЕАН планомерно и последовательно отстаивает своей работой. Поэтому задачу парламентариев мы видим в совместном укреплении диалоговых механизмов, которые многие десятилетия доказывают свою эффективность", – сказал политик.
И в этой деятельности "вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку", - подчеркнул Косачев.
По словам вице-спикера СФ, Россию и АСЕАН вот уже более 30 лет объединяет ценность прагматичного и равноправного сотрудничества, в будущем году будет отмечаться 5-летие нашего стратегического партнёрства. "Развивая отношения с АСЕАН или с отдельными странами Ассоциации, мы всегда стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству, перенимаем опыт и строим планы на будущее", - добавил парламентарий.
По его мнению, весьма перспективно дальнейшее укрепление контактов по линии АСЕАН - Евразийский экономический союз — Шанхайская организация сотрудничества. "Считаем, что это позволит более полно реализовать три основы, зафиксированные в "Видении АСЕАН". Кроме того, считаем важным принять во внимание перспективы многостороннего интеграционного взаимодействия при разработке концепции сообщества на период после 2025 года", - сказал законодатель.
По его мнению, "связка является основой по созданию Большого евразийского партнёрства — пространства доверия, диалога и сотрудничества, которое объединит колоссальные потенциалы наших стран, а в дома наших граждан принесёт безопасность и процветание".
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 11:03
Косачев прокомментировал сложности работы посольства России в США
 
В миреКонстантин КосачевАзияЕвропаСовет Федерации РФГенеральная Ассамблея ООНРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала