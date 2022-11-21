https://ria.ru/20221121/aziya-1833107899.html

Политика Запада может сказаться на ситуации в Азии, заявил Косачев

Политика Запада может сказаться на ситуации в Азии, заявил Косачев - РИА Новости, 21.11.2022

Политика Запада может сказаться на ситуации в Азии, заявил Косачев

Политика западных стран, привыкших единолично вершить судьбы мира, привела к кризису в Европе и может сказаться на ситуации в Азии, считает вице-спикер Совфеда... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T15:11

2022-11-21T15:11

2022-11-21T15:21

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ПНОМПЕНЬ (Камбоджа), 21 ноя - РИА Новости. Политика западных стран, привыкших единолично вершить судьбы мира, привела к кризису в Европе и может сказаться на ситуации в Азии, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Российские парламентарии всегда рассматривали народы Азии в качестве добрых соседей и верных соратников. И мы приветствуем любое начинание, направленное на укрепление взаимодействия в регионе. Более того, инклюзивность и совместность действий абсолютно соответствуют духу сегодняшнего времени — формированию многополярной системы, в которой одной из опор станет процветающий Азиатско-Тихоокеанский регион. Этот исторический процесс необратим", - сказал сенатор, выступая на пленарной сессии 43-й Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на тему "Совместное продвижение к устойчивой, инклюзивной и жизнестойкой АСЕАН".По словам Косачева, мы можем повлиять лишь на темпы, с которыми мир движется в направлении более справедливого и открытого устройства, где нет места экономическому давлению, политическому шантажу и санкциям."Безусловно, такая трансформация совсем не устраивает целый ряд сил, привыкших единолично и надменно вершить судьбы мира, угнетать и паразитировать на других народах. Сегодня эти глобальные силы находятся в системном кризисе. Но вместо того, чтобы открыто признаться в этом, они хотят ввергнуть в кризис и другие народы", - отметил он.По словам законодателя, это уже произошло, к сожалению, в Европе, и "может произойти здесь, в Азии, если продолжится линия Запада на искусственное противопоставление между демократическими, по их мнению, странами и теми, кого они голословно обвиняют в авторитаризме".Косачев подчеркнул, что наша страна выступает категорически против такого подхода, "подхода, основанного на блоковом мышлении".Сенатор отметил, что сегодняшнему миру особенно не хватает терпения, сдержанности и настроя на компромисс. "Тех принципов, которые АСЕАН планомерно и последовательно отстаивает своей работой. Поэтому задачу парламентариев мы видим в совместном укреплении диалоговых механизмов, которые многие десятилетия доказывают свою эффективность", – сказал политик.И в этой деятельности "вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку", - подчеркнул Косачев.По словам вице-спикера СФ, Россию и АСЕАН вот уже более 30 лет объединяет ценность прагматичного и равноправного сотрудничества, в будущем году будет отмечаться 5-летие нашего стратегического партнёрства. "Развивая отношения с АСЕАН или с отдельными странами Ассоциации, мы всегда стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству, перенимаем опыт и строим планы на будущее", - добавил парламентарий.По его мнению, весьма перспективно дальнейшее укрепление контактов по линии АСЕАН - Евразийский экономический союз — Шанхайская организация сотрудничества. "Считаем, что это позволит более полно реализовать три основы, зафиксированные в "Видении АСЕАН". Кроме того, считаем важным принять во внимание перспективы многостороннего интеграционного взаимодействия при разработке концепции сообщества на период после 2025 года", - сказал законодатель.По его мнению, "связка является основой по созданию Большого евразийского партнёрства — пространства доверия, диалога и сотрудничества, которое объединит колоссальные потенциалы наших стран, а в дома наших граждан принесёт безопасность и процветание".

https://ria.ru/20221112/nato-1831028062.html

https://ria.ru/20221114/kosachev-1831475670.html

https://ria.ru/20221109/diplomatiya-1830160300.html

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в мире, константин косачев, азия, европа, совет федерации рф, генеральная ассамблея оон, россия