https://ria.ru/20221121/angola-1833062482.html

Дочь экс-президента Анголы не обращалась к России по поводу репатриации

Дочь экс-президента Анголы не обращалась к России по поводу репатриации - РИА Новости, 21.11.2022

Дочь экс-президента Анголы не обращалась к России по поводу репатриации

Дочь покойного экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель, объявленная в международный розыск, не обращалась к России по поводу репатриации,... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T13:20

2022-11-21T13:20

2022-11-21T13:20

в мире

изабель душ сантуш

владимир тараров (посол россии в анголе)

ангола

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Дочь покойного экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель, объявленная в международный розыск, не обращалась к России по поводу репатриации, несмотря на наличие российского гражданства, заявил РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров.Ранее в СМИ сообщили о международном ордере на арест в отношении душ Сантуш по запросу ангольской генпрокуратуры. При этом ее адвокаты отрицают эту информацию."Нет, не обращалась", - сказал Тараров, отвечая на соответствующий вопрос.В свою очередь в дипмиссии Анголы в Москве заявили РИА Новости, что у посольства "пока нет комментария по этой теме".В январе 2020 года десятки мировых СМИ опубликовали документы, которые удалось достать Международному консорциуму журналистских расследований, свидетельствующие о незаконных схемах финансирования, которые использовала душ Сантуш вместе с супругом для вывода государственных денег из Анголы в офшорные зоны. Ее счета были арестованы в Анголе в декабре 2019 года.Изабель душ Сантуш является старшей дочерью бывшего президенты Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, управлявшего страной на протяжении почти 40 лет. Как ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе МВД РФ, женщина имеет российское гражданство по рождению. При этом МИД РФ заявил, что не имеет данных о ее российском гражданстве. По данным прессы, мать Изабель – бывшая гражданка СССР Татьяна Куканова.Forbes оценивает состояние 49-летней Изабель душ Сантуш в 2,2 миллиарда долларов, что делает ее восьмой в списке самых богатых жителей Африки и самой обеспеченной женщиной континента.

https://ria.ru/20221111/nezavisimost-1830978038.html

https://ria.ru/20221012/angola-1823283100.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, изабель душ сантуш, владимир тараров (посол россии в анголе), ангола, россия, ссср, forbes