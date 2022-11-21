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Дочь экс-президента Анголы не обращалась к России по поводу репатриации - РИА Новости, 21.11.2022
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Дочь экс-президента Анголы не обращалась к России по поводу репатриации
Дочь экс-президента Анголы не обращалась к России по поводу репатриации - РИА Новости, 21.11.2022
Дочь экс-президента Анголы не обращалась к России по поводу репатриации
Дочь покойного экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель, объявленная в международный розыск, не обращалась к России по поводу репатриации,... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T13:20
2022-11-21T13:20
в мире
изабель душ сантуш
владимир тараров (посол россии в анголе)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Дочь покойного экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель, объявленная в международный розыск, не обращалась к России по поводу репатриации, несмотря на наличие российского гражданства, заявил РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров.Ранее в СМИ сообщили о международном ордере на арест в отношении душ Сантуш по запросу ангольской генпрокуратуры. При этом ее адвокаты отрицают эту информацию."Нет, не обращалась", - сказал Тараров, отвечая на соответствующий вопрос.В свою очередь в дипмиссии Анголы в Москве заявили РИА Новости, что у посольства "пока нет комментария по этой теме".В январе 2020 года десятки мировых СМИ опубликовали документы, которые удалось достать Международному консорциуму журналистских расследований, свидетельствующие о незаконных схемах финансирования, которые использовала душ Сантуш вместе с супругом для вывода государственных денег из Анголы в офшорные зоны. Ее счета были арестованы в Анголе в декабре 2019 года.Изабель душ Сантуш является старшей дочерью бывшего президенты Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, управлявшего страной на протяжении почти 40 лет. Как ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе МВД РФ, женщина имеет российское гражданство по рождению. При этом МИД РФ заявил, что не имеет данных о ее российском гражданстве. По данным прессы, мать Изабель – бывшая гражданка СССР Татьяна Куканова.Forbes оценивает состояние 49-летней Изабель душ Сантуш в 2,2 миллиарда долларов, что делает ее восьмой в списке самых богатых жителей Африки и самой обеспеченной женщиной континента.
https://ria.ru/20221111/nezavisimost-1830978038.html
https://ria.ru/20221012/angola-1823283100.html
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в мире, изабель душ сантуш, владимир тараров (посол россии в анголе), ангола, россия, ссср, forbes
В мире, Изабель душ Сантуш, Владимир Тараров (посол России в Анголе), Ангола, Россия, СССР, Forbes
13:20 21.11.2022
 
Дочь экс-президента Анголы не обращалась к России по поводу репатриации

Посол в Луанде: дочь экс-президента Анголы не обращалась к России по поводу репатриации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПредседатель компании Unitel SA Изабель Хосе Душ Сантуш
Председатель компании Unitel SA Изабель Хосе Душ Сантуш - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель компании Unitel SA Изабель Хосе Душ Сантуш. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Дочь покойного экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель, объявленная в международный розыск, не обращалась к России по поводу репатриации, несмотря на наличие российского гражданства, заявил РИА Новости посол РФ в Анголе Владимир Тараров.
Ранее в СМИ сообщили о международном ордере на арест в отношении душ Сантуш по запросу ангольской генпрокуратуры. При этом ее адвокаты отрицают эту информацию.
Посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья
11 ноября, 22:03
В посольстве Анголы в Москве прошли мероприятия к годовщине независимости
"Нет, не обращалась", - сказал Тараров, отвечая на соответствующий вопрос.
В свою очередь в дипмиссии Анголы в Москве заявили РИА Новости, что у посольства "пока нет комментария по этой теме".
В январе 2020 года десятки мировых СМИ опубликовали документы, которые удалось достать Международному консорциуму журналистских расследований, свидетельствующие о незаконных схемах финансирования, которые использовала душ Сантуш вместе с супругом для вывода государственных денег из Анголы в офшорные зоны. Ее счета были арестованы в Анголе в декабре 2019 года.
Изабель душ Сантуш является старшей дочерью бывшего президенты Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, управлявшего страной на протяжении почти 40 лет. Как ранее сообщали РИА Новости в пресс-службе МВД РФ, женщина имеет российское гражданство по рождению. При этом МИД РФ заявил, что не имеет данных о ее российском гражданстве. По данным прессы, мать Изабель – бывшая гражданка СССР Татьяна Куканова.
Forbes оценивает состояние 49-летней Изабель душ Сантуш в 2,2 миллиарда долларов, что делает ее восьмой в списке самых богатых жителей Африки и самой обеспеченной женщиной континента.
Министр связи Анголы Мариу Оливейра
12 октября, 09:09
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В миреИзабель душ СантушВладимир Тараров (посол России в Анголе)АнголаРоссияСССРForbes
 
 
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