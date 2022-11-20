https://ria.ru/20221120/zaes-1832949694.html

Во Франции считают, что провокации Зеленского на ЗАЭС могут плохо кончиться

Во Франции считают, что провокации Зеленского на ЗАЭС могут плохо кончиться - РИА Новости, 20.11.2022

Во Франции считают, что провокации Зеленского на ЗАЭС могут плохо кончиться

Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо после имевших место новых обстрелов Запорожской АЭС заявил, что поддержка Францией Владимира Зеленского и РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T20:58

2022-11-20T20:58

2022-11-20T20:58

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

филипп (король бельгии)

рафаэль гросси

украина

франция

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ПАРИЖ, 20 ноя – РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо после имевших место новых обстрелов Запорожской АЭС заявил, что поддержка Францией Владимира Зеленского и поставки оружия Украине могут "плохо закончиться".Филиппо также отметил, что высказывания Зеленского о том, что он находит призывы к мирным переговорам "странными", разжигают конфликт. "После басни о русской ракете в Польше это новая попытка спровоцировать всеобщую войну", - написал он.О новых обстрелах ЗАЭС сообщается с субботы. По данным МАГАТЭ, чьи эксперты в настоящее время находятся на станции, на атомной станции разрушено несколько зданий, систем и оборудование, однако эти разрушения пока не критичны для ядерной безопасности. Эксперты агентства на станции сообщили, что наблюдали отдельные взрывы прямо из своих окон. В связи с новыми обстрелами глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь обратился к руководству России и Украины с призывом "как можно скорее" согласовать и ввести зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. Эта защитная зона "сейчас необходима больше, чем когда-либо", подчеркнул Гросси.

https://ria.ru/20221120/ukraina-1832871801.html

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Евгения Нефедова

в мире, владимир зеленский, филипп (король бельгии), рафаэль гросси, украина, франция, польша, запорожская аэс, магатэ