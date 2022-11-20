Во Франции считают, что провокации Зеленского на ЗАЭС могут плохо кончиться
Лидер "Патриотов" Франции Филиппо заявил, что провокации Зеленского на ЗАЭС плохо кончатся
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский в Херсоне
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 ноя – РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо после имевших место новых обстрелов Запорожской АЭС заявил, что поддержка Францией Владимира Зеленского и поставки оружия Украине могут "плохо закончиться".
"Зеленский снова начал бомбить Запорожскую АЭС. Он создает провокации одну за другой. Это плохо закончится, если мы продолжим поставлять оружие и финансировать его!" - написал политик в своем аккаунте в Twitter.
Филиппо также отметил, что высказывания Зеленского о том, что он находит призывы к мирным переговорам "странными", разжигают конфликт. "После басни о русской ракете в Польше это новая попытка спровоцировать всеобщую войну", - написал он.
О новых обстрелах ЗАЭС сообщается с субботы. По данным МАГАТЭ, чьи эксперты в настоящее время находятся на станции, на атомной станции разрушено несколько зданий, систем и оборудование, однако эти разрушения пока не критичны для ядерной безопасности. Эксперты агентства на станции сообщили, что наблюдали отдельные взрывы прямо из своих окон. В связи с новыми обстрелами глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь обратился к руководству России и Украины с призывом "как можно скорее" согласовать и ввести зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. Эта защитная зона "сейчас необходима больше, чем когда-либо", подчеркнул Гросси.