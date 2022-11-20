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Во Франции считают, что провокации Зеленского на ЗАЭС могут плохо кончиться - РИА Новости, 20.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221120/zaes-1832949694.html
Во Франции считают, что провокации Зеленского на ЗАЭС могут плохо кончиться
Во Франции считают, что провокации Зеленского на ЗАЭС могут плохо кончиться - РИА Новости, 20.11.2022
Во Франции считают, что провокации Зеленского на ЗАЭС могут плохо кончиться
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо после имевших место новых обстрелов Запорожской АЭС заявил, что поддержка Францией Владимира Зеленского и РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T20:58
2022-11-20T20:58
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
филипп (король бельгии)
рафаэль гросси
украина
франция
польша
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ПАРИЖ, 20 ноя – РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо после имевших место новых обстрелов Запорожской АЭС заявил, что поддержка Францией Владимира Зеленского и поставки оружия Украине могут "плохо закончиться".Филиппо также отметил, что высказывания Зеленского о том, что он находит призывы к мирным переговорам "странными", разжигают конфликт. "После басни о русской ракете в Польше это новая попытка спровоцировать всеобщую войну", - написал он.О новых обстрелах ЗАЭС сообщается с субботы. По данным МАГАТЭ, чьи эксперты в настоящее время находятся на станции, на атомной станции разрушено несколько зданий, систем и оборудование, однако эти разрушения пока не критичны для ядерной безопасности. Эксперты агентства на станции сообщили, что наблюдали отдельные взрывы прямо из своих окон. В связи с новыми обстрелами глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь обратился к руководству России и Украины с призывом "как можно скорее" согласовать и ввести зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. Эта защитная зона "сейчас необходима больше, чем когда-либо", подчеркнул Гросси.
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в мире, владимир зеленский, филипп (король бельгии), рафаэль гросси, украина, франция, польша, запорожская аэс, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Филипп (король Бельгии), Рафаэль Гросси, Украина, Франция, Польша, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
20:58 20.11.2022
 
Во Франции считают, что провокации Зеленского на ЗАЭС могут плохо кончиться

Лидер "Патриотов" Франции Филиппо заявил, что провокации Зеленского на ЗАЭС плохо кончатся

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский в Херсоне
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 ноя – РИА Новости. Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо после имевших место новых обстрелов Запорожской АЭС заявил, что поддержка Францией Владимира Зеленского и поставки оружия Украине могут "плохо закончиться".
"Зеленский снова начал бомбить Запорожскую АЭС. Он создает провокации одну за другой. Это плохо закончится, если мы продолжим поставлять оружие и финансировать его!" - написал политик в своем аккаунте в Twitter.
Филиппо также отметил, что высказывания Зеленского о том, что он находит призывы к мирным переговорам "странными", разжигают конфликт. "После басни о русской ракете в Польше это новая попытка спровоцировать всеобщую войну", - написал он.
О новых обстрелах ЗАЭС сообщается с субботы. По данным МАГАТЭ, чьи эксперты в настоящее время находятся на станции, на атомной станции разрушено несколько зданий, систем и оборудование, однако эти разрушения пока не критичны для ядерной безопасности. Эксперты агентства на станции сообщили, что наблюдали отдельные взрывы прямо из своих окон. В связи с новыми обстрелами глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь обратился к руководству России и Украины с призывом "как можно скорее" согласовать и ввести зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. Эта защитная зона "сейчас необходима больше, чем когда-либо", подчеркнул Гросси.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийФилипп (король Бельгии)Рафаэль ГроссиУкраинаФранцияПольшаЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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