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Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС - РИА Новости, 20.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС
Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС - РИА Новости, 20.11.2022
Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) призвал "немедленно прекратить" обстрелы Запорожской АЭС, говорится в заявлении на... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T14:07
2022-11-20T14:34
в мире
магатэ
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
рафаэль гросси
россия
украина
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ВЕНА, 20 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) призвал "немедленно прекратить" обстрелы Запорожской АЭС, говорится в заявлении на сайте агентства.О новых обстрелах ЗАЭС сообщается с субботы.По данным МАГАТЭ, чьи эксперты в настоящее время находятся на станции, на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, однако эти разрушения пока не критичны для ядерной безопасности. Эксперты агентства на станции сообщили, что наблюдали отдельные взрывы прямо из своих окон.В связи с новыми обстрелами глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь обратился к руководству России и Украины с призывом "как можно скорее" согласовать и ввести зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. Эта защитная зона "сейчас необходима больше, чем когда-либо", подчеркнул Гросси.
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в мире, магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, россия, украина
В мире, МАГАТЭ, Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Россия, Украина
14:07 20.11.2022 (обновлено: 14:34 20.11.2022)
 
Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ВЕНА, 20 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) призвал "немедленно прекратить" обстрелы Запорожской АЭС, говорится в заявлении на сайте агентства.
"Новости от нашей команды (экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС - ред.) вчера и сегодня утром крайне тревожные. На площадке этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно неприемлемо. Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем", - заявил Гросси.
О новых обстрелах ЗАЭС сообщается с субботы.
По данным МАГАТЭ, чьи эксперты в настоящее время находятся на станции, на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, однако эти разрушения пока не критичны для ядерной безопасности. Эксперты агентства на станции сообщили, что наблюдали отдельные взрывы прямо из своих окон.
В связи с новыми обстрелами глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь обратился к руководству России и Украины с призывом "как можно скорее" согласовать и ввести зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. Эта защитная зона "сейчас необходима больше, чем когда-либо", подчеркнул Гросси.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМАГАТЭЗапорожская АЭСРафаэль ГроссиРоссияУкраина
 
 
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