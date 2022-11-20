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Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС

Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС - РИА Новости, 20.11.2022

Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) призвал "немедленно прекратить" обстрелы Запорожской АЭС, говорится в заявлении на... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T14:07

2022-11-20T14:07

2022-11-20T14:34

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ВЕНА, 20 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) призвал "немедленно прекратить" обстрелы Запорожской АЭС, говорится в заявлении на сайте агентства.О новых обстрелах ЗАЭС сообщается с субботы.По данным МАГАТЭ, чьи эксперты в настоящее время находятся на станции, на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, однако эти разрушения пока не критичны для ядерной безопасности. Эксперты агентства на станции сообщили, что наблюдали отдельные взрывы прямо из своих окон.В связи с новыми обстрелами глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь обратился к руководству России и Украины с призывом "как можно скорее" согласовать и ввести зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. Эта защитная зона "сейчас необходима больше, чем когда-либо", подчеркнул Гросси.

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Евгения Нефедова

в мире, магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, россия, украина