14:07 20.11.2022 (обновлено: 14:34 20.11.2022)
Глава МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ВЕНА, 20 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) призвал "немедленно прекратить" обстрелы Запорожской АЭС, говорится в заявлении на сайте агентства.
"Новости от нашей команды (экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС - ред.) вчера и сегодня утром крайне тревожные. На площадке этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно неприемлемо. Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем", - заявил Гросси.
О новых обстрелах ЗАЭС сообщается с субботы.
По данным МАГАТЭ, чьи эксперты в настоящее время находятся на станции, на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, однако эти разрушения пока не критичны для ядерной безопасности. Эксперты агентства на станции сообщили, что наблюдали отдельные взрывы прямо из своих окон.