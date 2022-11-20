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Украинские войска продолжают обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 20.11.2022
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https://ria.ru/20221120/zaes-1832878634.html
Украинские войска продолжают обстрелы Запорожской АЭС
Украинские войска продолжают обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 20.11.2022
Украинские войска продолжают обстрелы Запорожской АЭС
Украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории Запорожской атомной электростанции,... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T13:57
2022-11-20T15:21
специальная военная операция на украине
происшествия
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории Запорожской атомной электростанции, а также по ЛЭП, питающей станцию, радиационная обстановка в районе ЗАЭС остается в норме, последствия повреждений в результате артобстрелов уточнят после обследования территории станции экспертами МАГАТЭ и "Росатома", сообщило министерство обороны РФ."Киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение 19 ноября артиллерией ВСУ по территории атомной станции выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов", - говорится в сводке военного ведомства."Утром 20 ноября украинские войска дважды обстреляли территорию атомной станции. С 9.15 до 9.45 выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Восемь из них разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом №2, три – попали между четвертым и пятым энергоблоками и один – в крышу спецкорпуса №2. С 10 часов до 10.10 минут зафиксировано еще два снаряда, выпущенных по линии электропередачи, которая питает электростанцию", - отмечает МО РФ.Стрельба велась из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного украинским военным, ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены, добавляет военное ведомство."Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме. Последствия повреждений в результате артиллерийских обстрелов ВСУ будут уточнены после обследования территории станции экспертами МАГАТЭ и "Росатома", - подчеркивает МО РФ.
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"Киевский режим не прекращает провокаций": Конашенков об обстреле Запорожской АЭС
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происшествия, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины, запорожская аэс, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Запорожская область
13:57 20.11.2022 (обновлено: 15:21 20.11.2022)
 
Украинские войска продолжают обстрелы Запорожской АЭС

Минобороны России: Киев выпустил более 20 крупнокалиберных снарядов по территории ЗАЭС

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории Запорожской атомной электростанции, а также по ЛЭП, питающей станцию, радиационная обстановка в районе ЗАЭС остается в норме, последствия повреждений в результате артобстрелов уточнят после обследования территории станции экспертами МАГАТЭ и "Росатома", сообщило министерство обороны РФ.
"Киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение 19 ноября артиллерией ВСУ по территории атомной станции выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов", - говорится в сводке военного ведомства.
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Вчера, 13:02Специальная военная операция на Украине
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"Утром 20 ноября украинские войска дважды обстреляли территорию атомной станции. С 9.15 до 9.45 выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Восемь из них разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом №2, три – попали между четвертым и пятым энергоблоками и один – в крышу спецкорпуса №2. С 10 часов до 10.10 минут зафиксировано еще два снаряда, выпущенных по линии электропередачи, которая питает электростанцию", - отмечает МО РФ.
Стрельба велась из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного украинским военным, ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены, добавляет военное ведомство.
"Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме. Последствия повреждений в результате артиллерийских обстрелов ВСУ будут уточнены после обследования территории станции экспертами МАГАТЭ и "Росатома", - подчеркивает МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 ноября, 16:13Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.11.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Вооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСЗапорожская область
 
 
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