https://ria.ru/20221120/zaes-1832878634.html

Украинские войска продолжают обстрелы Запорожской АЭС

Украинские войска продолжают обстрелы Запорожской АЭС - РИА Новости, 20.11.2022

Украинские войска продолжают обстрелы Запорожской АЭС

Украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории Запорожской атомной электростанции,... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T13:57

2022-11-20T13:57

2022-11-20T15:21

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории Запорожской атомной электростанции, а также по ЛЭП, питающей станцию, радиационная обстановка в районе ЗАЭС остается в норме, последствия повреждений в результате артобстрелов уточнят после обследования территории станции экспертами МАГАТЭ и "Росатома", сообщило министерство обороны РФ."Киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение 19 ноября артиллерией ВСУ по территории атомной станции выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов", - говорится в сводке военного ведомства."Утром 20 ноября украинские войска дважды обстреляли территорию атомной станции. С 9.15 до 9.45 выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Восемь из них разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом №2, три – попали между четвертым и пятым энергоблоками и один – в крышу спецкорпуса №2. С 10 часов до 10.10 минут зафиксировано еще два снаряда, выпущенных по линии электропередачи, которая питает электростанцию", - отмечает МО РФ.Стрельба велась из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного украинским военным, ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены, добавляет военное ведомство."Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме. Последствия повреждений в результате артиллерийских обстрелов ВСУ будут уточнены после обследования территории станции экспертами МАГАТЭ и "Росатома", - подчеркивает МО РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Киевский режим не прекращает провокаций": Конашенков об обстреле Запорожской АЭС "Киевский режим не прекращает провокаций": Конашенков об обстреле Запорожской АЭС 2022-11-20T13:57 true PT4M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины, запорожская аэс, запорожская область