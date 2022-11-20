10:58 20.11.2022 (обновлено: 11:07 20.11.2022)
Добиваться включения в список ЮНЕСКО русских блюд не нужно, заявил дипломат
Орджоникидзе: Россия не будет добиваться включения национальных блюд в список ЮНЕСКО
© Depositphotos.com / timolinaПерловая каша
© Depositphotos.com / timolina
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия не будет из-за борща, внесенного в список наследия ЮНЕСКО добиваться включения в него российских блюд, заявил в интервью РИА Новости ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.
"На счет включения российских блюд в списки ЮНЕСКО я бы повременил. Прежде всего, Россия не является стороной конвенции об охране нематериального культурного наследия 2003 года, по линии которой ведутся такие перечни", - сказал Орджоникидзе.
"Ну и, конечно же, было бы неправильным опускаться вслед за украинцами до подобного мелкотемья и конъюнктурщины. Хоть наш многонациональный народ и богат на разнообразные и признанные шедевры кулинарии со своими особенностями приготовления и потребления", - заключил он.
В июле культура приготовления украинского борща была включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране, поскольку в стране идет конфликт. Ранее оценочный орган организации подчеркнул, что борщ готовят и в других странах Восточной Европы. Орджоникидзе ранее заявил РИА Новости, что история с включением борща в список ЮНЕСКО похожа на анекдот.