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Добиваться включения в список ЮНЕСКО русских блюд не нужно, заявил дипломат - РИА Новости, 20.11.2022
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Добиваться включения в список ЮНЕСКО русских блюд не нужно, заявил дипломат
Добиваться включения в список ЮНЕСКО русских блюд не нужно, заявил дипломат - РИА Новости, 20.11.2022
Добиваться включения в список ЮНЕСКО русских блюд не нужно, заявил дипломат
Россия не будет из-за борща, внесенного в список наследия ЮНЕСКО добиваться включения в него российских блюд, заявил в интервью РИА Новости ответственный... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T10:58
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россия
юнеско
культура
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия не будет из-за борща, внесенного в список наследия ЮНЕСКО добиваться включения в него российских блюд, заявил в интервью РИА Новости ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе."На счет включения российских блюд в списки ЮНЕСКО я бы повременил. Прежде всего, Россия не является стороной конвенции об охране нематериального культурного наследия 2003 года, по линии которой ведутся такие перечни", - сказал Орджоникидзе.В июле культура приготовления украинского борща была включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране, поскольку в стране идет конфликт. Ранее оценочный орган организации подчеркнул, что борщ готовят и в других странах Восточной Европы. Орджоникидзе ранее заявил РИА Новости, что история с включением борща в список ЮНЕСКО похожа на анекдот.Читайте полный текст интервью Григория Орджоникидзе &gt;&gt;
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россия, юнеско, культура
Россия, ЮНЕСКО, Культура
10:58 20.11.2022 (обновлено: 11:07 20.11.2022)
 
Добиваться включения в список ЮНЕСКО русских блюд не нужно, заявил дипломат

Орджоникидзе: Россия не будет добиваться включения национальных блюд в список ЮНЕСКО

© Depositphotos.com / timolinaПерловая каша
Перловая каша - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© Depositphotos.com / timolina
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия не будет из-за борща, внесенного в список наследия ЮНЕСКО добиваться включения в него российских блюд, заявил в интервью РИА Новости ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.
"На счет включения российских блюд в списки ЮНЕСКО я бы повременил. Прежде всего, Россия не является стороной конвенции об охране нематериального культурного наследия 2003 года, по линии которой ведутся такие перечни", - сказал Орджоникидзе.
"Ну и, конечно же, было бы неправильным опускаться вслед за украинцами до подобного мелкотемья и конъюнктурщины. Хоть наш многонациональный народ и богат на разнообразные и признанные шедевры кулинарии со своими особенностями приготовления и потребления", - заключил он.
В июле культура приготовления украинского борща была включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране, поскольку в стране идет конфликт. Ранее оценочный орган организации подчеркнул, что борщ готовят и в других странах Восточной Европы. Орджоникидзе ранее заявил РИА Новости, что история с включением борща в список ЮНЕСКО похожа на анекдот.
Читайте полный текст интервью Григория Орджоникидзе >>
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