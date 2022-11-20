https://ria.ru/20221120/yunesko-1832853642.html

Добиваться включения в список ЮНЕСКО русских блюд не нужно, заявил дипломат

Добиваться включения в список ЮНЕСКО русских блюд не нужно, заявил дипломат - РИА Новости, 20.11.2022

Добиваться включения в список ЮНЕСКО русских блюд не нужно, заявил дипломат

Россия не будет из-за борща, внесенного в список наследия ЮНЕСКО добиваться включения в него российских блюд, заявил в интервью РИА Новости ответственный... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T10:58

2022-11-20T10:58

2022-11-20T11:07

россия

юнеско

культура

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия не будет из-за борща, внесенного в список наследия ЮНЕСКО добиваться включения в него российских блюд, заявил в интервью РИА Новости ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе."На счет включения российских блюд в списки ЮНЕСКО я бы повременил. Прежде всего, Россия не является стороной конвенции об охране нематериального культурного наследия 2003 года, по линии которой ведутся такие перечни", - сказал Орджоникидзе.В июле культура приготовления украинского борща была включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране, поскольку в стране идет конфликт. Ранее оценочный орган организации подчеркнул, что борщ готовят и в других странах Восточной Европы. Орджоникидзе ранее заявил РИА Новости, что история с включением борща в список ЮНЕСКО похожа на анекдот.Читайте полный текст интервью Григория Орджоникидзе >>

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россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, юнеско, культура