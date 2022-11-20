10:18 20.11.2022 (обновлено: 12:07 20.11.2022)
Исключить объекты в России из списка ЮНЕСКО нельзя, заявил Орджоникидзе
Орджоникидзе заявил, что исключить российские объекты из списка ЮНЕСКО нельзя
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкОтветственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе
Ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Исключить объекты в России из списка ЮНЕСКО нельзя, конвенция не предусматривает его самостоятельного редактирования, заявил РИА Новости ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.
"На ваш вопрос отвечу односложно: нет. Все объекты всемирного наследия в России, а их у нас сегодня 31, останутся в списке", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, существует ли сегодня вероятность исключения российских объектов из списка всемирного наследия ЮНЕСКО на фоне кампании по "отмене" российской культуры.
По его словам, Конвенция 1972 года и ее вспомогательные механизмы "не предусматривают возможностей одностороннего, волюнтаристского редактирования списка всемирного наследия".
"Существуют определенные критерии, по которым тот или иной объект может быть отнесен к перечню ЮНЕСКО и, что крайне редко случается, исключен из него. Таких примеров за 50 лет действия Конвенции насчитывается всего несколько", - пояснил Орджоникидзе.
Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, даже в разгар холодной войны никому в голову не приходило отрицать существование культуры и искусства своих оппонентов. Самомнение тех, кто решил, что вправе отменять гениев мировой культуры, зашкаливает, но их имен никто не вспомнит через несколько лет, отмечал Путин, "отмена культуры выкачивает все живое и творческое, не дает развиваться свободной мысли ни в одной из областей".