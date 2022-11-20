https://ria.ru/20221120/yunesko-1832849631.html

Исключить объекты в России из списка ЮНЕСКО нельзя, заявил Орджоникидзе

Исключить объекты в России из списка ЮНЕСКО нельзя, заявил Орджоникидзе - РИА Новости, 20.11.2022

Исключить объекты в России из списка ЮНЕСКО нельзя, заявил Орджоникидзе

Исключить объекты в России из списка ЮНЕСКО нельзя, конвенция не предусматривает его самостоятельного редактирования, заявил РИА Новости ответственный секретарь РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T10:18

2022-11-20T10:18

2022-11-20T12:07

россия

юнеско

украина

владимир путин

в мире

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832622739_0:337:2624:1812_1920x0_80_0_0_7c1ff31e3a90306315ad8b17581793d2.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Исключить объекты в России из списка ЮНЕСКО нельзя, конвенция не предусматривает его самостоятельного редактирования, заявил РИА Новости ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе."На ваш вопрос отвечу односложно: нет. Все объекты всемирного наследия в России, а их у нас сегодня 31, останутся в списке", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости, существует ли сегодня вероятность исключения российских объектов из списка всемирного наследия ЮНЕСКО на фоне кампании по "отмене" российской культуры.По его словам, Конвенция 1972 года и ее вспомогательные механизмы "не предусматривают возможностей одностороннего, волюнтаристского редактирования списка всемирного наследия"."Существуют определенные критерии, по которым тот или иной объект может быть отнесен к перечню ЮНЕСКО и, что крайне редко случается, исключен из него. Таких примеров за 50 лет действия Конвенции насчитывается всего несколько", - пояснил Орджоникидзе.Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия - не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин. По его словам, даже в разгар холодной войны никому в голову не приходило отрицать существование культуры и искусства своих оппонентов. Самомнение тех, кто решил, что вправе отменять гениев мировой культуры, зашкаливает, но их имен никто не вспомнит через несколько лет, отмечал Путин, "отмена культуры выкачивает все живое и творческое, не дает развиваться свободной мысли ни в одной из областей".Читайте полный текст интервью Григория Орджоникидзе >>

https://ria.ru/20221120/yunesko-1832848748.html

https://ria.ru/20221112/pamyatnik-1831080431.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, юнеско, украина, владимир путин, в мире, новости - туризм