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Россия готовится предложить новые объекты в список наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 20.11.2022
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Туризм
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Россия готовится предложить новые объекты в список наследия ЮНЕСКО
Россия готовится предложить новые объекты в список наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 20.11.2022
Россия готовится предложить новые объекты в список наследия ЮНЕСКО
Москва готовится предложить новые объекты для включения в список Всемирного списка ЮНЕСКО, среди номинаций якутский национальный парк "Каталык", воронежский... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T10:12
2022-11-20T12:07
россия
москва
иркутск
юнеско
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
туризм
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москва готовится предложить новые объекты для включения в список Всемирного списка ЮНЕСКО, среди номинаций якутский национальный парк "Каталык", воронежский музей "Дивногор", тувинская "Долина царей", заявил РИА Новости ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.По его словам, в настоящее время в предварительном перечне значатся порядка 25 памятников культуры и природы по всей стране: от исторических центров Иркутска, Ростова Великого и Енисейска до Башкирского Урала, Кенозерского национального парка и Васюганских болот."В последние два года были выдвинуты инициативы касательно воронежского музея-заповедника "Дивногорье", астрономических обсерваторий в Казани, Национального парка "Каталык" в Якутии и тувинской "Долины Царей", - добавил Орджоникидзе.Читайте полный текст интервью Григория Орджоникидзе &gt;&gt;
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россия, москва, иркутск, юнеско, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), новости - туризм
Россия, Москва, Иркутск, ЮНЕСКО, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Туризм, Новости - Туризм
10:12 20.11.2022 (обновлено: 12:07 20.11.2022)
 
Россия готовится предложить новые объекты в список наследия ЮНЕСКО

Россия может предложить включить "Долину царей" в Туве в список наследия ЮНЕСКО

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкОйское озеро на высоте 1550 метров над уровнем моря в природном парке "Ергаки" в горах Западного Саяна в Красноярском крае
Ойское озеро на высоте 1550 метров над уровнем моря в природном парке Ергаки в горах Западного Саяна в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Ойское озеро на высоте 1550 метров над уровнем моря в природном парке "Ергаки" в горах Западного Саяна в Красноярском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москва готовится предложить новые объекты для включения в список Всемирного списка ЮНЕСКО, среди номинаций якутский национальный парк "Каталык", воронежский музей "Дивногор", тувинская "Долина царей", заявил РИА Новости ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.
"Российскими профильными ведомствами, прежде всего Минкультуры и Минприроды, ведется кропотливая работа по подготовке новых номинаций в список всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказал он.
По его словам, в настоящее время в предварительном перечне значатся порядка 25 памятников культуры и природы по всей стране: от исторических центров Иркутска, Ростова Великого и Енисейска до Башкирского Урала, Кенозерского национального парка и Васюганских болот.
"В последние два года были выдвинуты инициативы касательно воронежского музея-заповедника "Дивногорье", астрономических обсерваторий в Казани, Национального парка "Каталык" в Якутии и тувинской "Долины Царей", - добавил Орджоникидзе.
Читайте полный текст интервью Григория Орджоникидзе >>
Ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
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