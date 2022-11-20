https://ria.ru/20221120/yunesko-1832848748.html

Россия готовится предложить новые объекты в список наследия ЮНЕСКО

Россия готовится предложить новые объекты в список наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 20.11.2022

Россия готовится предложить новые объекты в список наследия ЮНЕСКО

Москва готовится предложить новые объекты для включения в список Всемирного списка ЮНЕСКО, среди номинаций якутский национальный парк "Каталык", воронежский... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T10:12

2022-11-20T10:12

2022-11-20T12:07

россия

москва

иркутск

юнеско

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москва готовится предложить новые объекты для включения в список Всемирного списка ЮНЕСКО, среди номинаций якутский национальный парк "Каталык", воронежский музей "Дивногор", тувинская "Долина царей", заявил РИА Новости ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.По его словам, в настоящее время в предварительном перечне значатся порядка 25 памятников культуры и природы по всей стране: от исторических центров Иркутска, Ростова Великого и Енисейска до Башкирского Урала, Кенозерского национального парка и Васюганских болот."В последние два года были выдвинуты инициативы касательно воронежского музея-заповедника "Дивногорье", астрономических обсерваторий в Казани, Национального парка "Каталык" в Якутии и тувинской "Долины Царей", - добавил Орджоникидзе.Читайте полный текст интервью Григория Орджоникидзе >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, иркутск, юнеско, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), новости - туризм