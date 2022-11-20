https://ria.ru/20221120/yunesko-1832848748.html
Россия готовится предложить новые объекты в список наследия ЮНЕСКО
Россия готовится предложить новые объекты в список наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 20.11.2022
Россия готовится предложить новые объекты в список наследия ЮНЕСКО
Москва готовится предложить новые объекты для включения в список Всемирного списка ЮНЕСКО, среди номинаций якутский национальный парк "Каталык", воронежский... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T10:12
2022-11-20T10:12
2022-11-20T12:07
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москва
иркутск
юнеско
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москва готовится предложить новые объекты для включения в список Всемирного списка ЮНЕСКО, среди номинаций якутский национальный парк "Каталык", воронежский музей "Дивногор", тувинская "Долина царей", заявил РИА Новости ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.По его словам, в настоящее время в предварительном перечне значатся порядка 25 памятников культуры и природы по всей стране: от исторических центров Иркутска, Ростова Великого и Енисейска до Башкирского Урала, Кенозерского национального парка и Васюганских болот."В последние два года были выдвинуты инициативы касательно воронежского музея-заповедника "Дивногорье", астрономических обсерваторий в Казани, Национального парка "Каталык" в Якутии и тувинской "Долины Царей", - добавил Орджоникидзе.Читайте полный текст интервью Григория Орджоникидзе >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, иркутск, юнеско, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), новости - туризм
Россия, Москва, Иркутск, ЮНЕСКО, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Туризм, Новости - Туризм
10:12 20.11.2022 (обновлено: 12:07 20.11.2022)
Россия готовится предложить новые объекты в список наследия ЮНЕСКО
Россия может предложить включить "Долину царей" в Туве в список наследия ЮНЕСКО