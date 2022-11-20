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Дипломат сравнил включение борща в список наследия ЮНЕСКО с анекдотом
Дипломат сравнил включение борща в список наследия ЮНЕСКО с анекдотом - РИА Новости, 20.11.2022
Дипломат сравнил включение борща в список наследия ЮНЕСКО с анекдотом
В ЮНЕСКО занимаются глупостями, включив борщ в список нематериального наследия, которое нуждается в срочной защите, что не делает чести этому учреждению ООН,... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T07:45
2022-11-20T07:45
2022-11-20T11:10
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восточная европа
юнеско
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культура
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В ЮНЕСКО занимаются глупостями, включив борщ в список нематериального наследия, которое нуждается в срочной защите, что не делает чести этому учреждению ООН, заявил в интервью РИА Новости ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.В июле культура приготовления украинского борща была включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране, поскольку в стране идет вооруженный конфликт. Ранее оценочный орган организации подчеркнул, что борщ готовят и в других странах Восточной Европы."Если не ошибаюсь, помимо украинского, существуют еще московский, белорусский и польский (борщи - ред.). Во всяком случае, как подметил один наш коллега, пока украинцы включают борщ в список нематериального наследия, россияне его уже давно и успешно готовят в виде космического питания", - добавил.По словам Орджоникидзе, вся история, связанная с включением борща в список ЮНЕСКО, – "просто анекдотичная"."В своем антироссийском угаре украинцы и Запад потеряли всякую связь с реальностью. Используют все без исключения программы и механизмы ЮНЕСКО для продвижения антироссийской повестки", - заключил он.Читайте полный текст интервью Григория Орджоникидзе >>
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россия, восточная европа, юнеско, оон, в мире, культура
Россия, Восточная Европа, ЮНЕСКО, ООН, В мире, Культура
07:45 20.11.2022 (обновлено: 11:10 20.11.2022)
Дипломат сравнил включение борща в список наследия ЮНЕСКО с анекдотом
Дипломат Орджоникидзе: в ЮНЕСКО занимаются глупостями, решив взять под "защиту" борщ
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В ЮНЕСКО занимаются глупостями, включив борщ в список нематериального наследия, которое нуждается в срочной защите, что не делает чести этому учреждению ООН, заявил в интервью РИА Новости ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.
В июле культура приготовления украинского борща была включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране, поскольку в стране идет вооруженный конфликт. Ранее оценочный орган организации подчеркнул, что борщ готовят и в других странах Восточной Европы
.
"Мы, конечно же, отдаем должное неоспоримым достоинствам и вкусовым качествам борща, который в России очень любят и уважают. Но если честно, убеждены, что признание его "украинскости" со стороны ЮНЕСКО, а тем более инсинуации на тему необходимости его защиты, не делают честь этому традиционному восточнославянскому блюду и самой организации, занимающейся подобными глупостями", - сказал он.
"Если не ошибаюсь, помимо украинского, существуют еще московский, белорусский и польский (борщи - ред.). Во всяком случае, как подметил один наш коллега, пока украинцы включают борщ в список нематериального наследия, россияне его уже давно и успешно готовят в виде космического питания", - добавил.
По словам Орджоникидзе, вся история, связанная с включением борща в список ЮНЕСКО, – "просто анекдотичная".
"В своем антироссийском угаре украинцы и Запад потеряли всякую связь с реальностью. Используют все без исключения программы и механизмы ЮНЕСКО для продвижения антироссийской повестки", - заключил он.