https://ria.ru/20221120/yunesko-1832835169.html

Дипломат сравнил включение борща в список наследия ЮНЕСКО с анекдотом

Дипломат сравнил включение борща в список наследия ЮНЕСКО с анекдотом - РИА Новости, 20.11.2022

Дипломат сравнил включение борща в список наследия ЮНЕСКО с анекдотом

В ЮНЕСКО занимаются глупостями, включив борщ в список нематериального наследия, которое нуждается в срочной защите, что не делает чести этому учреждению ООН,... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T07:45

2022-11-20T07:45

2022-11-20T11:10

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восточная европа

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В ЮНЕСКО занимаются глупостями, включив борщ в список нематериального наследия, которое нуждается в срочной защите, что не делает чести этому учреждению ООН, заявил в интервью РИА Новости ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.В июле культура приготовления украинского борща была включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в срочной охране, поскольку в стране идет вооруженный конфликт. Ранее оценочный орган организации подчеркнул, что борщ готовят и в других странах Восточной Европы."Если не ошибаюсь, помимо украинского, существуют еще московский, белорусский и польский (борщи - ред.). Во всяком случае, как подметил один наш коллега, пока украинцы включают борщ в список нематериального наследия, россияне его уже давно и успешно готовят в виде космического питания", - добавил.По словам Орджоникидзе, вся история, связанная с включением борща в список ЮНЕСКО, – "просто анекдотичная"."В своем антироссийском угаре украинцы и Запад потеряли всякую связь с реальностью. Используют все без исключения программы и механизмы ЮНЕСКО для продвижения антироссийской повестки", - заключил он.Читайте полный текст интервью Григория Орджоникидзе >>

https://ria.ru/20221112/pamyatnik-1831080431.html

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россия, восточная европа, юнеско, оон, в мире, культура