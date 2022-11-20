https://ria.ru/20221120/vybory-1832961575.html

Токаев заявил, что президентские выборы прошли в соответствии с законом

Токаев заявил, что президентские выборы прошли в соответствии с законом - РИА Новости, 20.11.2022

Токаев заявил, что президентские выборы прошли в соответствии с законом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после объявления результатов exit poll о его победе на президентских выборах заявил, что они прошли в соответствии с... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T22:45

2022-11-20T22:45

2022-11-20T23:13

в мире

казахстан

выборы президента казахстана — 2022

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АЛМА-АТА, 20 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после объявления результатов exit poll о его победе на президентских выборах заявил, что они прошли в соответствии с законодательством и в честной конкурентной борьбе.Согласно данным exit poll трех исследовательских институтов, Токаев побеждает на выборах, набрав более 82% голосов избирателей. Предварительные итоги выборов ЦИК страны обнародует в первой половине дня в понедельник.Выступая в своем республиканском штабе, Токаев заявил, что выборы прошли в соответствии с законом, всем кандидатам в президенты были предоставлены равные возможности."Они свободно посещали регионы, встречались с избирателями, вели агитацию. Никаких ограничений в отношении кого-либо не было. Каждому избирателю была предоставлена свобода выбора. Таким образом, эта кампания прошла справедливо и открыто", – подчеркнул он.

https://ria.ru/20221120/tokaev-1832475311.html

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в мире, казахстан, выборы президента казахстана — 2022