https://ria.ru/20221120/vybory-1832961575.html
Токаев заявил, что президентские выборы прошли в соответствии с законом
Токаев заявил, что президентские выборы прошли в соответствии с законом - РИА Новости, 20.11.2022
Токаев заявил, что президентские выборы прошли в соответствии с законом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после объявления результатов exit poll о его победе на президентских выборах заявил, что они прошли в соответствии с... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T22:45
2022-11-20T22:45
2022-11-20T23:13
в мире
казахстан
выборы президента казахстана — 2022
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АЛМА-АТА, 20 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после объявления результатов exit poll о его победе на президентских выборах заявил, что они прошли в соответствии с законодательством и в честной конкурентной борьбе.Согласно данным exit poll трех исследовательских институтов, Токаев побеждает на выборах, набрав более 82% голосов избирателей. Предварительные итоги выборов ЦИК страны обнародует в первой половине дня в понедельник.Выступая в своем республиканском штабе, Токаев заявил, что выборы прошли в соответствии с законом, всем кандидатам в президенты были предоставлены равные возможности."Они свободно посещали регионы, встречались с избирателями, вели агитацию. Никаких ограничений в отношении кого-либо не было. Каждому избирателю была предоставлена свобода выбора. Таким образом, эта кампания прошла справедливо и открыто", – подчеркнул он.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, выборы президента казахстана — 2022
В мире, Казахстан, Выборы президента Казахстана — 2022
22:45 20.11.2022 (обновлено: 23:13 20.11.2022)
Токаев заявил, что президентские выборы прошли в соответствии с законом
Президент Токаев: всем кандидатам на выборах были предоставлены равные возможности
АЛМА-АТА, 20 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после объявления результатов exit poll о его победе на президентских выборах заявил, что они прошли в соответствии с законодательством и в честной конкурентной борьбе.
Согласно данным exit poll трех исследовательских институтов, Токаев побеждает на выборах, набрав более 82% голосов избирателей. Предварительные итоги выборов ЦИК страны обнародует в первой половине дня в понедельник.
Выступая в своем республиканском штабе, Токаев заявил, что выборы прошли в соответствии с законом, всем кандидатам в президенты были предоставлены равные возможности.
"Они свободно посещали регионы, встречались с избирателями, вели агитацию. Никаких ограничений в отношении кого-либо не было. Каждому избирателю была предоставлена свобода выбора. Таким образом, эта кампания прошла справедливо и открыто", – подчеркнул он.