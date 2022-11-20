Рейтинг@Mail.ru
Выборы в Казахстане прошли без замечаний, заявили в ЦИК России - РИА Новости, 20.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221120/vybory-1832942963.html
Выборы в Казахстане прошли без замечаний, заявили в ЦИК России
Выборы в Казахстане прошли без замечаний, заявили в ЦИК России - РИА Новости, 20.11.2022
Выборы в Казахстане прошли без замечаний, заявили в ЦИК России
Голосование на выборах в Казахстане прошло организованно, участковые избирательные комиссии работали профессионально, сообщила РИА Новости член Центральной... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T20:02
2022-11-20T21:53
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
цик рф
выборы президента казахстана — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832866343_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_cf050fc866c1c89ea2abec13aecc7945.jpg
АСТАНА, 20 ноя - РИА Новости. Голосование на выборах в Казахстане прошло организованно, участковые избирательные комиссии работали профессионально, сообщила РИА Новости член Центральной избирательной комиссии России Людмила Маркина, которая выступила международным наблюдателем.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева. Участки для голосования на выборах президента Казахстана закрылись на всей территории страны."Всё прошло организованно, избирательные участки закрылись… члены участковых комиссий приступили к подсчету голосов. В течение дня, когда мы работали - с момента открытия избирательных участков до завершения голосования, - видно, насколько организованно, профессионально работают члены участковых избирательных комиссий", - сказала Маркина.Она сообщила, что не обнаружила нарушений на участках, которые посетила. "Уточняли, спрашивали у председателей участковых избирательных комиссий в рамках полномочий как международных наблюдателей. С моей стороны никаких замечаний не было. На тех участках, где я была, замечаний, нарушений на тот период, когда находилась, не было", - рассказала она.Помимо международных наблюдателей на избирательных участках присутствуют наблюдатели от общественных организаций, местные наблюдатели, представители СМИ и доверенные лица кандидатов, также сообщила член российского Центризбиркома.Также Маркина рассказала, что на встрече с Центральной избирательной комиссией Казахстана накануне дня голосования, наблюдатели от ЦИК России увидели, что подготовке и проведению проходящей избирательной компании по выборам президента республики уделялось большое внимание, большой акцент сделан на обучении членов участковых избирательных комиссий. "Очень ярко, наглядно оборудованы помещения участковых избирательных комиссий, созданы все необходимые условия абсолютно для всех категорий избирателей, практически на каждом избирательном участке есть кабина для голосования для маломобильных групп избирателей", - отметила Маркина.
https://ria.ru/20221120/vybory-1832938822.html
https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832913932.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832866343_106:0:2835:2047_1920x0_80_0_0_dedee65220cf32ef2d1aa313d39e0bf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, цик рф, выборы президента казахстана — 2022
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Россия, ЦИК РФ, Выборы президента Казахстана — 2022
20:02 20.11.2022 (обновлено: 21:53 20.11.2022)
 
Выборы в Казахстане прошли без замечаний, заявили в ЦИК России

Член ЦИК России Маркина: голосование на выборах в Казахстане прошло без замечаний

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМужчина голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Мужчина голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Читать ria.ru в
АСТАНА, 20 ноя - РИА Новости. Голосование на выборах в Казахстане прошло организованно, участковые избирательные комиссии работали профессионально, сообщила РИА Новости член Центральной избирательной комиссии России Людмила Маркина, которая выступила международным наблюдателем.
Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева. Участки для голосования на выборах президента Казахстана закрылись на всей территории страны.
Избиратель голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 19:36
В Казахстане предварительная явка на выборы составила 69,43 процента
"Всё прошло организованно, избирательные участки закрылись… члены участковых комиссий приступили к подсчету голосов. В течение дня, когда мы работали - с момента открытия избирательных участков до завершения голосования, - видно, насколько организованно, профессионально работают члены участковых избирательных комиссий", - сказала Маркина.
Она сообщила, что не обнаружила нарушений на участках, которые посетила. "Уточняли, спрашивали у председателей участковых избирательных комиссий в рамках полномочий как международных наблюдателей. С моей стороны никаких замечаний не было. На тех участках, где я была, замечаний, нарушений на тот период, когда находилась, не было", - рассказала она.
Помимо международных наблюдателей на избирательных участках присутствуют наблюдатели от общественных организаций, местные наблюдатели, представители СМИ и доверенные лица кандидатов, также сообщила член российского Центризбиркома.
Также Маркина рассказала, что на встрече с Центральной избирательной комиссией Казахстана накануне дня голосования, наблюдатели от ЦИК России увидели, что подготовке и проведению проходящей избирательной компании по выборам президента республики уделялось большое внимание, большой акцент сделан на обучении членов участковых избирательных комиссий. "Очень ярко, наглядно оборудованы помещения участковых избирательных комиссий, созданы все необходимые условия абсолютно для всех категорий избирателей, практически на каждом избирательном участке есть кабина для голосования для маломобильных групп избирателей", - отметила Маркина.
Избиратели во время голосования на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 17:22
Выборы президента Казахстана прошли спокойно, заявила генпрокуратура
 
В миреКасым-Жомарт ТокаевКазахстанРоссияЦИК РФВыборы президента Казахстана — 2022
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала