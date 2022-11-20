https://ria.ru/20221120/vybory-1832942963.html

Выборы в Казахстане прошли без замечаний, заявили в ЦИК России

Выборы в Казахстане прошли без замечаний, заявили в ЦИК России - РИА Новости, 20.11.2022

Выборы в Казахстане прошли без замечаний, заявили в ЦИК России

Голосование на выборах в Казахстане прошло организованно, участковые избирательные комиссии работали профессионально, сообщила РИА Новости член Центральной... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T20:02

2022-11-20T20:02

2022-11-20T21:53

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АСТАНА, 20 ноя - РИА Новости. Голосование на выборах в Казахстане прошло организованно, участковые избирательные комиссии работали профессионально, сообщила РИА Новости член Центральной избирательной комиссии России Людмила Маркина, которая выступила международным наблюдателем.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева. Участки для голосования на выборах президента Казахстана закрылись на всей территории страны."Всё прошло организованно, избирательные участки закрылись… члены участковых комиссий приступили к подсчету голосов. В течение дня, когда мы работали - с момента открытия избирательных участков до завершения голосования, - видно, насколько организованно, профессионально работают члены участковых избирательных комиссий", - сказала Маркина.Она сообщила, что не обнаружила нарушений на участках, которые посетила. "Уточняли, спрашивали у председателей участковых избирательных комиссий в рамках полномочий как международных наблюдателей. С моей стороны никаких замечаний не было. На тех участках, где я была, замечаний, нарушений на тот период, когда находилась, не было", - рассказала она.Помимо международных наблюдателей на избирательных участках присутствуют наблюдатели от общественных организаций, местные наблюдатели, представители СМИ и доверенные лица кандидатов, также сообщила член российского Центризбиркома.Также Маркина рассказала, что на встрече с Центральной избирательной комиссией Казахстана накануне дня голосования, наблюдатели от ЦИК России увидели, что подготовке и проведению проходящей избирательной компании по выборам президента республики уделялось большое внимание, большой акцент сделан на обучении членов участковых избирательных комиссий. "Очень ярко, наглядно оборудованы помещения участковых избирательных комиссий, созданы все необходимые условия абсолютно для всех категорий избирателей, практически на каждом избирательном участке есть кабина для голосования для маломобильных групп избирателей", - отметила Маркина.

https://ria.ru/20221120/vybory-1832938822.html

https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832913932.html

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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, россия, цик рф, выборы президента казахстана — 2022