19:36 20.11.2022 (обновлено: 21:53 20.11.2022)
В Казахстане предварительная явка на выборы составила 69,43 процента
ЦИК: предварительная явка на выборах президента Казахстана составила 69,43 процента
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИзбиратель голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Избиратель голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
АСТАНА, 20 ноя – РИА Новости. Предварительная явка на выборах президента Казахстана составила 69,43%, сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии республики Константин Петров.
"Всего по стране на 22.00 по времени Астаны (19.00 мск) получили бюллетени 8 299 501 избиратель, что составляет 69,43% от числа включенных в списки для голосования", - сказал Петров на брифинге в воскресенье.
По его данным, больше всего избирателей проголосовали в Жетысуской области – 81,42%, меньше всего - в городе Алма-Ате – 28,72%.
При этом он пояснил, что на всех избирательных участках внутри страны голосование завершено, голосование продолжается только за пределами республики на 44 участках.
"На этом ЦИК завершает сегодня свою работу по информированию о предварительной явке избирателей, завтра в первой половине дня планируется брифинг по предварительным итогам голосования", - добавил Петров.
Право голосовать на выборах имеют почти 12 миллионов казахстанцев.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.