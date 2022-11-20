https://ria.ru/20221120/vybory-1832938822.html

В Казахстане предварительная явка на выборы составила 69,43 процента

В Казахстане предварительная явка на выборы составила 69,43 процента - РИА Новости, 20.11.2022

В Казахстане предварительная явка на выборы составила 69,43 процента

Предварительная явка на выборах президента Казахстана составила 69,43%, сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии республики Константин Петров. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T19:36

2022-11-20T19:36

2022-11-20T21:53

в мире

касым-жомарт токаев

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выборы президента казахстана — 2022

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АСТАНА, 20 ноя – РИА Новости. Предварительная явка на выборах президента Казахстана составила 69,43%, сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии республики Константин Петров.По его данным, больше всего избирателей проголосовали в Жетысуской области – 81,42%, меньше всего - в городе Алма-Ате – 28,72%.При этом он пояснил, что на всех избирательных участках внутри страны голосование завершено, голосование продолжается только за пределами республики на 44 участках."На этом ЦИК завершает сегодня свою работу по информированию о предварительной явке избирателей, завтра в первой половине дня планируется брифинг по предварительным итогам голосования", - добавил Петров.Право голосовать на выборах имеют почти 12 миллионов казахстанцев.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.

https://ria.ru/20221120/golosovanie-1832923959.html

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Евгения Нефедова

в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, алма-ата, астана, выборы президента казахстана — 2022