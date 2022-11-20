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В Казахстане предварительная явка на выборы составила 69,43 процента - РИА Новости, 20.11.2022
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В Казахстане предварительная явка на выборы составила 69,43 процента
В Казахстане предварительная явка на выборы составила 69,43 процента - РИА Новости, 20.11.2022
В Казахстане предварительная явка на выборы составила 69,43 процента
Предварительная явка на выборах президента Казахстана составила 69,43%, сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии республики Константин Петров. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T19:36
2022-11-20T21:53
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
алма-ата
астана
выборы президента казахстана — 2022
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АСТАНА, 20 ноя – РИА Новости. Предварительная явка на выборах президента Казахстана составила 69,43%, сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии республики Константин Петров.По его данным, больше всего избирателей проголосовали в Жетысуской области – 81,42%, меньше всего - в городе Алма-Ате – 28,72%.При этом он пояснил, что на всех избирательных участках внутри страны голосование завершено, голосование продолжается только за пределами республики на 44 участках."На этом ЦИК завершает сегодня свою работу по информированию о предварительной явке избирателей, завтра в первой половине дня планируется брифинг по предварительным итогам голосования", - добавил Петров.Право голосовать на выборах имеют почти 12 миллионов казахстанцев.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.
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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, алма-ата, астана, выборы президента казахстана — 2022
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Алма-Ата, Астана, Выборы президента Казахстана — 2022
19:36 20.11.2022 (обновлено: 21:53 20.11.2022)
 
В Казахстане предварительная явка на выборы составила 69,43 процента

ЦИК: предварительная явка на выборах президента Казахстана составила 69,43 процента

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИзбиратель голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Избиратель голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Избиратель голосует на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
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АСТАНА, 20 ноя – РИА Новости. Предварительная явка на выборах президента Казахстана составила 69,43%, сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии республики Константин Петров.
"Всего по стране на 22.00 по времени Астаны (19.00 мск) получили бюллетени 8 299 501 избиратель, что составляет 69,43% от числа включенных в списки для голосования", - сказал Петров на брифинге в воскресенье.
По его данным, больше всего избирателей проголосовали в Жетысуской области – 81,42%, меньше всего - в городе Алма-Ате – 28,72%.
При этом он пояснил, что на всех избирательных участках внутри страны голосование завершено, голосование продолжается только за пределами республики на 44 участках.
"На этом ЦИК завершает сегодня свою работу по информированию о предварительной явке избирателей, завтра в первой половине дня планируется брифинг по предварительным итогам голосования", - добавил Петров.
Право голосовать на выборах имеют почти 12 миллионов казахстанцев.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.
Внеочередные выборы президента в Казахстане - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 18:16
В Казахстане завершилось голосование на президентских выборах
 
В миреКасым-Жомарт ТокаевКазахстанАлма-АтаАстанаВыборы президента Казахстана — 2022
 
 
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