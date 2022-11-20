https://ria.ru/20221120/vulkan-1832835334.html
Вулкан на Камчатке начал выбрасывать "бомбы", сообщили ученые
Вулкан на Камчатке начал выбрасывать "бомбы", сообщили ученые - РИА Новости, 20.11.2022
Вулкан на Камчатке начал выбрасывать "бомбы", сообщили ученые
Самый высокий действующий вулкан Евразии — Ключевская Сопка на Камчатке — во время извержения начал выбрасывать вулканические бомбы,сообщили в Институте... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T07:54
2022-11-20T07:54
2022-11-20T16:22
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноя — РИА Новости. Самый высокий действующий вулкан Евразии — Ключевская Сопка на Камчатке — во время извержения начал выбрасывать вулканические бомбы,сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.По информации Геофизической службы Камчатки, ночью у восточного побережья полуострова произошло землетрясение магнитудой 5,7, а в кратере Ключевской Сопки появилось свечение."Происходят единичные выбросы раскаленных бомб с частотой до десяти взрывов в час. Из-за значительной глубины кратера Ключевского — порядка 200 метров — только отдельные из них видны над кромкой. Остальные отмечаются по свечению над кратером", — приводит пресс-служба института слова директора Алексея Озерова.По словам специалистов, извержение будет усиливаться — ожидается излив лавы и образование грязевых потоков, которые пройдут по руслам рек в районе вулкана.Ключевская Сопка находится в 30 километрах от поселка Ключи. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. Его абсолютная высота — около 4750 метров. На склонах расположены порядка 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Последнее вершинное извержение вулкана началось в октябре 2020 года и продлилось до 8 февраля 2021-го.
https://ria.ru/20221020/indoneziya-1825392759.html
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евразия, российская академия наук, происшествия, россия, камчатский край
Евразия, Российская академия наук, Происшествия, Россия, Камчатский край
07:54 20.11.2022 (обновлено: 16:22 20.11.2022)
Вулкан на Камчатке начал выбрасывать "бомбы", сообщили ученые
В Институте РАН заявили, что вулкан Ключевская Сопка на Камчатке начал выбрасывать "бомбы"
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноя — РИА Новости. Самый высокий действующий вулкан Евразии — Ключевская Сопка на Камчатке — во время извержения начал выбрасывать вулканические бомбы,сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
По информации Геофизической службы Камчатки, ночью у восточного побережья полуострова произошло землетрясение магнитудой 5,7, а в кратере Ключевской Сопки появилось свечение.
"Происходят единичные выбросы раскаленных бомб с частотой до десяти взрывов в час. Из-за значительной глубины кратера Ключевского — порядка 200 метров — только отдельные из них видны над кромкой. Остальные отмечаются по свечению над кратером", — приводит пресс-служба института слова директора Алексея Озерова.
По словам специалистов, извержение будет усиливаться — ожидается излив лавы и образование грязевых потоков, которые пройдут по руслам рек в районе вулкана.
"Обычно извержения Ключевского достаточно продолжительны. Они длятся от нескольких недель до нескольких месяцев, иногда до года", — сказал Озеров.
Ключевская Сопка находится в 30 километрах от поселка Ключи. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. Его абсолютная высота — около 4750 метров. На склонах расположены порядка 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Последнее вершинное извержение вулкана началось в октябре 2020 года и продлилось до 8 февраля 2021-го.