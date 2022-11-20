https://ria.ru/20221120/vulkan-1832835334.html

Вулкан на Камчатке начал выбрасывать "бомбы", сообщили ученые

Вулкан на Камчатке начал выбрасывать "бомбы", сообщили ученые - РИА Новости, 20.11.2022

Вулкан на Камчатке начал выбрасывать "бомбы", сообщили ученые

Самый высокий действующий вулкан Евразии — Ключевская Сопка на Камчатке — во время извержения начал выбрасывать вулканические бомбы,сообщили в Институте... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T07:54

2022-11-20T07:54

2022-11-20T16:22

евразия

российская академия наук

происшествия

россия

камчатский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574765406_0:195:1280:915_1920x0_80_0_0_33228e60b6b50d5a4d079c0dcb1d5e6c.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноя — РИА Новости. Самый высокий действующий вулкан Евразии — Ключевская Сопка на Камчатке — во время извержения начал выбрасывать вулканические бомбы,сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.По информации Геофизической службы Камчатки, ночью у восточного побережья полуострова произошло землетрясение магнитудой 5,7, а в кратере Ключевской Сопки появилось свечение."Происходят единичные выбросы раскаленных бомб с частотой до десяти взрывов в час. Из-за значительной глубины кратера Ключевского — порядка 200 метров — только отдельные из них видны над кромкой. Остальные отмечаются по свечению над кратером", — приводит пресс-служба института слова директора Алексея Озерова.По словам специалистов, извержение будет усиливаться — ожидается излив лавы и образование грязевых потоков, которые пройдут по руслам рек в районе вулкана.Ключевская Сопка находится в 30 километрах от поселка Ключи. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. Его абсолютная высота — около 4750 метров. На склонах расположены порядка 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Последнее вершинное извержение вулкана началось в октябре 2020 года и продлилось до 8 февраля 2021-го.

https://ria.ru/20221020/indoneziya-1825392759.html

https://ria.ru/20221010/vulkany-1822764418.html

евразия

россия

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евразия, российская академия наук, происшествия, россия, камчатский край