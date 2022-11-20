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Эксперт назвал разблокировку Трампа в Twitter маркером равенства в соцсетях - РИА Новости, 20.11.2022
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Эксперт назвал разблокировку Трампа в Twitter маркером равенства в соцсетях
Эксперт назвал разблокировку Трампа в Twitter маркером равенства в соцсетях - РИА Новости, 20.11.2022
Эксперт назвал разблокировку Трампа в Twitter маркером равенства в соцсетях
Разблокировка аккаунта экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter – показательный шаг, демонстрирующий, что площадка выступает за свободу и... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T13:42
2022-11-20T13:42
в мире
технологии
дональд трамп
илон маск
владимир зыков
сша
twitter
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Разблокировка аккаунта экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter – показательный шаг, демонстрирующий, что площадка выступает за свободу и равенство пользователей и против притеснения меньшинства, поделился мнением с РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков."Маск (Илон Маск - владелец социальной сети Twitter – ред.) пытается показать, что Twitter сейчас придерживается того, что его площадка "за свободу, за равенство, за то, что не будут притесняться меньшинства". Разблокировка Трампа - это такой показательный шаг, который соответствует тем словам, которые Маск произносил перед покупкой соцсети", - сказал Зыков."Хочется верить, что люди будут приходить на площадку, потому что, когда Трампа заблокировали, за ним последовала какая-то значительная часть аудитории соцсети, которая была не согласна с решением Twitter и они, соответственно, поуходили с этой площадки и стали искать другие места, где зарегистрирован Трамп", - добавил эксперт.По его мнению, если Трамп вернется в Twitter, за ним вернутся и его поклонники. "В целом, наверное, так как его аккаунт разблокировали, это послужит определенным сигналом для его последователей и поклонников, которые скажут, что "ладно, соцсеть исправилась, мы вернемся и будем дальше публиковаться и читать", - поделился мнением с агентством Зыков.В ноябре Маск заявил, что соцсеть будет продвигать свободу слова, но также будет ограничивать публикации, выражающие ненависть или негатив.Аккаунт Трампа в Twitter был разблокирован около восьми часов назад после голосования, проведённого владельцем соцсети Илоном Маском. За это решение проголосовали почти 52% из 15 миллионов участников опроса.Twitter заблокировал Трампа после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена. Сам Трамп ранее дал понять, что возвращаться в Twitter не собирается и останется верным собственной социальной сети Truth Social.
https://ria.ru/20221120/twitter-1832869026.html
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в мире, технологии, дональд трамп, илон маск, владимир зыков, сша, twitter
В мире, Технологии, Дональд Трамп, Илон Маск, Владимир Зыков, США, Twitter
13:42 20.11.2022
 
Эксперт назвал разблокировку Трампа в Twitter маркером равенства в соцсетях

Эксперт Зыков: разблокировка аккаунта Трампа в Twitter - маркер равенства пользователей

© AP Photo / John LocherБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / John Locher
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Разблокировка аккаунта экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter – показательный шаг, демонстрирующий, что площадка выступает за свободу и равенство пользователей и против притеснения меньшинства, поделился мнением с РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
"Маск (Илон Маск - владелец социальной сети Twitter – ред.) пытается показать, что Twitter сейчас придерживается того, что его площадка "за свободу, за равенство, за то, что не будут притесняться меньшинства". Разблокировка Трампа - это такой показательный шаг, который соответствует тем словам, которые Маск произносил перед покупкой соцсети", - сказал Зыков.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 12:35
Возвращение Трампа в Twitter не вернет рекламодателей, заявил эксперт
"Хочется верить, что люди будут приходить на площадку, потому что, когда Трампа заблокировали, за ним последовала какая-то значительная часть аудитории соцсети, которая была не согласна с решением Twitter и они, соответственно, поуходили с этой площадки и стали искать другие места, где зарегистрирован Трамп", - добавил эксперт.
По его мнению, если Трамп вернется в Twitter, за ним вернутся и его поклонники. "В целом, наверное, так как его аккаунт разблокировали, это послужит определенным сигналом для его последователей и поклонников, которые скажут, что "ладно, соцсеть исправилась, мы вернемся и будем дальше публиковаться и читать", - поделился мнением с агентством Зыков.
В ноябре Маск заявил, что соцсеть будет продвигать свободу слова, но также будет ограничивать публикации, выражающие ненависть или негатив.
Аккаунт Трампа в Twitter был разблокирован около восьми часов назад после голосования, проведённого владельцем соцсети Илоном Маском. За это решение проголосовали почти 52% из 15 миллионов участников опроса.
Twitter заблокировал Трампа после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена. Сам Трамп ранее дал понять, что возвращаться в Twitter не собирается и останется верным собственной социальной сети Truth Social.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 13:25
Число подписчиков аккаунта Трампа в Twitter превысило 52 миллиона
 
В миреТехнологииДональд ТрампИлон МаскВладимир ЗыковСШАTwitter
 
 
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