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Число подписчиков аккаунта Трампа в Twitter превысило 52 миллиона - РИА Новости, 20.11.2022
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Число подписчиков аккаунта Трампа в Twitter превысило 52 миллиона
Число подписчиков аккаунта Трампа в Twitter превысило 52 миллиона - РИА Новости, 20.11.2022
Число подписчиков аккаунта Трампа в Twitter превысило 52 миллиона
Разблокированный около 10 часов назад аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter набрал уже более 52 миллионов подписчиков. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T13:25
2022-11-20T13:25
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Разблокированный около 10 часов назад аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter набрал уже более 52 миллионов подписчиков.К моменту бессрочной заморозки, которая случилась 8 января 2021 года, страница @realDonaldTrump имела почти 90 миллионов фолловеров.По данным на 13.05 мск, число подписчиков Трампа составляет 52,1 миллиона.Сам Трамп пока ничего не написал, однако страница стала видна со всеми прежними публикациями, а пользователи получили возможность подписываться, оставлять комментарии и лайки. Количество лайков на последней публикации Трампа превысило 500 тысяч.Решение о восстановлении аккаунта владелец соцсети Илон Маск принял после того, как за это проголосовали почти 52% из 15 миллионов участников устроенного им опроса.Twitter заблокировал Трампа после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена. Сам Трамп ранее дал понять, что возвращаться в Twitter не собирается и останется верным собственной социальной сети Truth Social.
https://ria.ru/20221120/twitter-1832869026.html
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в мире, технологии, дональд трамп, илон маск, джо байден, сша, twitter
В мире, Технологии, Дональд Трамп, Илон Маск, Джо Байден, США, Twitter
13:25 20.11.2022
 
Число подписчиков аккаунта Трампа в Twitter превысило 52 миллиона

Разблокированный аккаунт Трампа в Twitter набрал более 52 миллиона подписчиков

© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Разблокированный около 10 часов назад аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter набрал уже более 52 миллионов подписчиков.
К моменту бессрочной заморозки, которая случилась 8 января 2021 года, страница @realDonaldTrump имела почти 90 миллионов фолловеров.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 12:35
Возвращение Трампа в Twitter не вернет рекламодателей, заявил эксперт
По данным на 13.05 мск, число подписчиков Трампа составляет 52,1 миллиона.
Сам Трамп пока ничего не написал, однако страница стала видна со всеми прежними публикациями, а пользователи получили возможность подписываться, оставлять комментарии и лайки. Количество лайков на последней публикации Трампа превысило 500 тысяч.
Решение о восстановлении аккаунта владелец соцсети Илон Маск принял после того, как за это проголосовали почти 52% из 15 миллионов участников устроенного им опроса.
Twitter заблокировал Трампа после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена. Сам Трамп ранее дал понять, что возвращаться в Twitter не собирается и останется верным собственной социальной сети Truth Social.
Бывший президент США Дональд Трамп после выступления на мероприятии в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 11:23
На аккаунт Трампа в Twitter подписалось 25 миллионов пользователей соцсети
 
В миреТехнологииДональд ТрампИлон МаскДжо БайденСШАTwitter
 
 
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