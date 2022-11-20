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Число подписчиков аккаунта Трампа в Twitter превысило 52 миллиона
Число подписчиков аккаунта Трампа в Twitter превысило 52 миллиона - РИА Новости, 20.11.2022
Число подписчиков аккаунта Трампа в Twitter превысило 52 миллиона
Разблокированный около 10 часов назад аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter набрал уже более 52 миллионов подписчиков. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T13:25
2022-11-20T13:25
2022-11-20T13:25
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Разблокированный около 10 часов назад аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter набрал уже более 52 миллионов подписчиков.К моменту бессрочной заморозки, которая случилась 8 января 2021 года, страница @realDonaldTrump имела почти 90 миллионов фолловеров.По данным на 13.05 мск, число подписчиков Трампа составляет 52,1 миллиона.Сам Трамп пока ничего не написал, однако страница стала видна со всеми прежними публикациями, а пользователи получили возможность подписываться, оставлять комментарии и лайки. Количество лайков на последней публикации Трампа превысило 500 тысяч.Решение о восстановлении аккаунта владелец соцсети Илон Маск принял после того, как за это проголосовали почти 52% из 15 миллионов участников устроенного им опроса.Twitter заблокировал Трампа после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена. Сам Трамп ранее дал понять, что возвращаться в Twitter не собирается и останется верным собственной социальной сети Truth Social.
https://ria.ru/20221120/twitter-1832869026.html
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в мире, технологии, дональд трамп, илон маск, джо байден, сша, twitter
В мире, Технологии, Дональд Трамп, Илон Маск, Джо Байден, США, Twitter
Число подписчиков аккаунта Трампа в Twitter превысило 52 миллиона
Разблокированный аккаунт Трампа в Twitter набрал более 52 миллиона подписчиков