https://ria.ru/20221120/twitter-1832869026.html

Возвращение Трампа в Twitter не вернет рекламодателей, заявил эксперт

Возвращение Трампа в Twitter не вернет рекламодателей, заявил эксперт - РИА Новости, 20.11.2022

Возвращение Трампа в Twitter не вернет рекламодателей, заявил эксперт

Разблокировка аккаунта экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter не вернет ей рекламодателей, поделился мнением с РИА Новости главный... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T12:35

2022-11-20T12:35

2022-11-20T12:35

в мире

технологии

дональд трамп

карен казарян

илон маск

сша

twitter

российская ассоциация электронных коммуникаций

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Разблокировка аккаунта экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter не вернет ей рекламодателей, поделился мнением с РИА Новости главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян."Когда у человека (Илона Маска - ред.) нет стратегии, прибыли, и он уже совершил кучу ошибок, в голову начинают приходить всякие глупые мысли о том, как повысить аудиторию и отклик пользователей. Проблема в том, что рекламодатели от этого вряд ли вернутся", - сказал Казарян.Эксперт добавил, что "дополнительно нагружать сеть во время чемпионата мира, уволив при этом костяк инженеров, - непроходимая глупость".Аккаунт Трампа в Twitter был разблокирован около семи часов назад после голосования, проведённого владельцем соцсети Илоном Маском. За это решение проголосовали почти 52% из 15 миллионов участников опроса.Twitter заблокировал Трампа после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена. Сам Трамп ранее дал понять, что возвращаться в Twitter не собирается и останется верным собственной социальной сети Truth Social.

https://ria.ru/20221120/twitter-1832828026.html

https://ria.ru/20221120/twitter-1832857763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, дональд трамп, карен казарян, илон маск, сша, twitter, российская ассоциация электронных коммуникаций