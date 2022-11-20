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Возвращение Трампа в Twitter не вернет рекламодателей, заявил эксперт - РИА Новости, 20.11.2022
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Возвращение Трампа в Twitter не вернет рекламодателей, заявил эксперт
Возвращение Трампа в Twitter не вернет рекламодателей, заявил эксперт - РИА Новости, 20.11.2022
Возвращение Трампа в Twitter не вернет рекламодателей, заявил эксперт
Разблокировка аккаунта экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter не вернет ей рекламодателей, поделился мнением с РИА Новости главный... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T12:35
2022-11-20T12:35
в мире
технологии
дональд трамп
карен казарян
илон маск
сша
twitter
российская ассоциация электронных коммуникаций
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Разблокировка аккаунта экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter не вернет ей рекламодателей, поделился мнением с РИА Новости главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян."Когда у человека (Илона Маска - ред.) нет стратегии, прибыли, и он уже совершил кучу ошибок, в голову начинают приходить всякие глупые мысли о том, как повысить аудиторию и отклик пользователей. Проблема в том, что рекламодатели от этого вряд ли вернутся", - сказал Казарян.Эксперт добавил, что "дополнительно нагружать сеть во время чемпионата мира, уволив при этом костяк инженеров, - непроходимая глупость".Аккаунт Трампа в Twitter был разблокирован около семи часов назад после голосования, проведённого владельцем соцсети Илоном Маском. За это решение проголосовали почти 52% из 15 миллионов участников опроса.Twitter заблокировал Трампа после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена. Сам Трамп ранее дал понять, что возвращаться в Twitter не собирается и останется верным собственной социальной сети Truth Social.
https://ria.ru/20221120/twitter-1832828026.html
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в мире, технологии, дональд трамп, карен казарян, илон маск, сша, twitter, российская ассоциация электронных коммуникаций
В мире, Технологии, Дональд Трамп, Карен Казарян, Илон Маск, США, Twitter, Российская ассоциация электронных коммуникаций
12:35 20.11.2022
 
Возвращение Трампа в Twitter не вернет рекламодателей, заявил эксперт

Эксперт Казарян: разблокировка аккаунта Трампа в Twitter не вернет соцсети рекламодателей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Разблокировка аккаунта экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter не вернет ей рекламодателей, поделился мнением с РИА Новости главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
"Когда у человека (Илона Маска - ред.) нет стратегии, прибыли, и он уже совершил кучу ошибок, в голову начинают приходить всякие глупые мысли о том, как повысить аудиторию и отклик пользователей. Проблема в том, что рекламодатели от этого вряд ли вернутся", - сказал Казарян.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 04:25
Twitter разблокировал аккаунт Трампа
Эксперт добавил, что "дополнительно нагружать сеть во время чемпионата мира, уволив при этом костяк инженеров, - непроходимая глупость".
Аккаунт Трампа в Twitter был разблокирован около семи часов назад после голосования, проведённого владельцем соцсети Илоном Маском. За это решение проголосовали почти 52% из 15 миллионов участников опроса.
Twitter заблокировал Трампа после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена. Сам Трамп ранее дал понять, что возвращаться в Twitter не собирается и останется верным собственной социальной сети Truth Social.
Бывший президент США Дональд Трамп после выступления на мероприятии в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 11:23
На аккаунт Трампа в Twitter подписалось 25 миллионов пользователей соцсети
 
В миреТехнологииДональд ТрампКарен КазарянИлон МаскСШАTwitterРоссийская ассоциация электронных коммуникаций
 
 
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