https://ria.ru/20221120/twitter-1832857763.html

На аккаунт Трампа в Twitter подписалось 25 миллионов пользователей соцсети

На аккаунт Трампа в Twitter подписалось 25 миллионов пользователей соцсети - РИА Новости, 20.11.2022

На аккаунт Трампа в Twitter подписалось 25 миллионов пользователей соцсети

Разблокированный около семи часов назад аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter набрал уже 25 миллионов подписчиков. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T11:23

2022-11-20T11:23

2022-11-20T11:36

twitter

в мире

дональд трамп

илон маск

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Разблокированный около семи часов назад аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter набрал уже 25 миллионов подписчиков.К моменту бессрочной заморозки, которая случилась 8 января 2021 года, страница @realDonaldTrump имела почти 90 миллионов фолловеров.По данным на 11.10 мск, число подписчиков Трампа составляет 25 миллионов.Сам Трамп пока ничего не написал, однако страница стала видна со всеми прежними публикациями, а пользователи получили возможность подписываться, оставлять комментарии и лайки.Особенно активно комментируют и ставят лайки на последний пост: он понравился более 489 тысячам пользователей Twitter, и около 289 тысяч оставили под ним свой комментарий.Решение о восстановлении аккаунта владелец соцсети Илон Маск принял после того, как за это проголосовали почти 52% из 15 миллионов участников устроенного им опроса.Twitter заблокировал Трампа после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена. Сам Трамп ранее дал понять, что возвращаться в Twitter не собирается и останется верным собственной социальной сети Truth Social.

https://ria.ru/20221120/twitter-1832828026.html

https://ria.ru/20221118/uvolneniya-1832367819.html

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

twitter, в мире, дональд трамп, илон маск, джо байден, сша