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На аккаунт Трампа в Twitter подписалось 25 миллионов пользователей соцсети - РИА Новости, 20.11.2022
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На аккаунт Трампа в Twitter подписалось 25 миллионов пользователей соцсети
На аккаунт Трампа в Twitter подписалось 25 миллионов пользователей соцсети - РИА Новости, 20.11.2022
На аккаунт Трампа в Twitter подписалось 25 миллионов пользователей соцсети
Разблокированный около семи часов назад аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter набрал уже 25 миллионов подписчиков. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T11:23
2022-11-20T11:36
twitter
в мире
дональд трамп
илон маск
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Разблокированный около семи часов назад аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter набрал уже 25 миллионов подписчиков.К моменту бессрочной заморозки, которая случилась 8 января 2021 года, страница @realDonaldTrump имела почти 90 миллионов фолловеров.По данным на 11.10 мск, число подписчиков Трампа составляет 25 миллионов.Сам Трамп пока ничего не написал, однако страница стала видна со всеми прежними публикациями, а пользователи получили возможность подписываться, оставлять комментарии и лайки.Особенно активно комментируют и ставят лайки на последний пост: он понравился более 489 тысячам пользователей Twitter, и около 289 тысяч оставили под ним свой комментарий.Решение о восстановлении аккаунта владелец соцсети Илон Маск принял после того, как за это проголосовали почти 52% из 15 миллионов участников устроенного им опроса.Twitter заблокировал Трампа после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена. Сам Трамп ранее дал понять, что возвращаться в Twitter не собирается и останется верным собственной социальной сети Truth Social.
https://ria.ru/20221120/twitter-1832828026.html
https://ria.ru/20221118/uvolneniya-1832367819.html
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twitter, в мире, дональд трамп, илон маск, джо байден, сша
Twitter, В мире, Дональд Трамп, Илон Маск, Джо Байден, США
11:23 20.11.2022 (обновлено: 11:36 20.11.2022)
 
На аккаунт Трампа в Twitter подписалось 25 миллионов пользователей соцсети

Число подписчиков разблокированного аккаунта Трампа в Twitter достигло 25 миллионов

© AP Photo / John LocherБывший президент США Дональд Трамп после выступления на мероприятии в Лас-Вегасе
Бывший президент США Дональд Трамп после выступления на мероприятии в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / John Locher
Бывший президент США Дональд Трамп после выступления на мероприятии в Лас-Вегасе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Разблокированный около семи часов назад аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter набрал уже 25 миллионов подписчиков.
К моменту бессрочной заморозки, которая случилась 8 января 2021 года, страница @realDonaldTrump имела почти 90 миллионов фолловеров.
По данным на 11.10 мск, число подписчиков Трампа составляет 25 миллионов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 04:25
Twitter разблокировал аккаунт Трампа
Сам Трамп пока ничего не написал, однако страница стала видна со всеми прежними публикациями, а пользователи получили возможность подписываться, оставлять комментарии и лайки.
Особенно активно комментируют и ставят лайки на последний пост: он понравился более 489 тысячам пользователей Twitter, и около 289 тысяч оставили под ним свой комментарий.
Решение о восстановлении аккаунта владелец соцсети Илон Маск принял после того, как за это проголосовали почти 52% из 15 миллионов участников устроенного им опроса.
Twitter заблокировал Трампа после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена. Сам Трамп ранее дал понять, что возвращаться в Twitter не собирается и останется верным собственной социальной сети Truth Social.
Приложение Twitter - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 03:49
СМИ: сотни сотрудников Twitter уволились после ультиматума со стороны Маска
 
TwitterВ миреДональд ТрампИлон МаскДжо БайденСША
 
 
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