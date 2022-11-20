https://ria.ru/20221120/twitter-1832857763.html
На аккаунт Трампа в Twitter подписалось 25 миллионов пользователей соцсети
На аккаунт Трампа в Twitter подписалось 25 миллионов пользователей соцсети - РИА Новости, 20.11.2022
На аккаунт Трампа в Twitter подписалось 25 миллионов пользователей соцсети
Разблокированный около семи часов назад аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter набрал уже 25 миллионов подписчиков. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T11:23
2022-11-20T11:23
2022-11-20T11:36
twitter
в мире
дональд трамп
илон маск
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Разблокированный около семи часов назад аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter набрал уже 25 миллионов подписчиков.К моменту бессрочной заморозки, которая случилась 8 января 2021 года, страница @realDonaldTrump имела почти 90 миллионов фолловеров.По данным на 11.10 мск, число подписчиков Трампа составляет 25 миллионов.Сам Трамп пока ничего не написал, однако страница стала видна со всеми прежними публикациями, а пользователи получили возможность подписываться, оставлять комментарии и лайки.Особенно активно комментируют и ставят лайки на последний пост: он понравился более 489 тысячам пользователей Twitter, и около 289 тысяч оставили под ним свой комментарий.Решение о восстановлении аккаунта владелец соцсети Илон Маск принял после того, как за это проголосовали почти 52% из 15 миллионов участников устроенного им опроса.Twitter заблокировал Трампа после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена. Сам Трамп ранее дал понять, что возвращаться в Twitter не собирается и останется верным собственной социальной сети Truth Social.
https://ria.ru/20221120/twitter-1832828026.html
https://ria.ru/20221118/uvolneniya-1832367819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
twitter, в мире, дональд трамп, илон маск, джо байден, сша
Twitter, В мире, Дональд Трамп, Илон Маск, Джо Байден, США
11:23 20.11.2022 (обновлено: 11:36 20.11.2022)
На аккаунт Трампа в Twitter подписалось 25 миллионов пользователей соцсети
Число подписчиков разблокированного аккаунта Трампа в Twitter достигло 25 миллионов
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Разблокированный около семи часов назад аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter набрал уже 25 миллионов подписчиков.
К моменту бессрочной заморозки, которая случилась 8 января 2021 года, страница @realDonaldTrump имела почти 90 миллионов фолловеров.
По данным на 11.10 мск, число подписчиков Трампа составляет 25 миллионов.
Сам Трамп пока ничего не написал, однако страница стала видна со всеми прежними публикациями, а пользователи получили возможность подписываться, оставлять комментарии и лайки.
Особенно активно комментируют и ставят лайки на последний пост: он понравился более 489 тысячам пользователей Twitter, и около 289 тысяч оставили под ним свой комментарий.
Решение о восстановлении аккаунта владелец соцсети Илон Маск
принял после того, как за это проголосовали почти 52% из 15 миллионов участников устроенного им опроса.
Twitter заблокировал Трампа после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена
. Сам Трамп ранее дал понять, что возвращаться в Twitter не собирается и останется верным собственной социальной сети Truth Social.