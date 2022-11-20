https://ria.ru/20221120/twitter-1832828026.html
Twitter разблокировал аккаунт Трампа
Twitter разблокировал аккаунт Трампа - РИА Новости, 20.11.2022
Twitter разблокировал аккаунт Трампа
Twitter разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа после того, как за это проголосовали большинство участников опроса, проведенного владельцем РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T04:25
2022-11-20T04:25
2022-11-20T12:42
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ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Twitter разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа после того, как за это проголосовали большинство участников опроса, проведенного владельцем сервиса Илоном Маском.Так, за восстановление аккаунта высказались почти 52 процента из 15 миллионов принявших участие в опросе. Страница Трампа вновь стала видна и пользователи уже оставляют там комментарии.Впрочем, сам бывший президент пока ничего не написал. Ранее он обещал, что не вернется в Twitter, если его разблокируют.Прежнее руководство Twitter заморозило микроблог @realDonaldTrump с синей галочкой, свидетельствующей об аутентичности, 8 января 2021 года — спустя два дня после того, как сторонники Трампа штурмовали Капитолий в попытке сорвать утверждение конгрессом победы Джо Байдена на президентских выборах.
https://ria.ru/20221118/twitter-1832654194.html
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в мире, twitter, дональд трамп, сша, технологии, илон маск
В мире, Twitter, Дональд Трамп, США, Технологии, Илон Маск
04:25 20.11.2022 (обновлено: 12:42 20.11.2022)
Twitter разблокировал аккаунт Трампа
Twitter разблокировал аккаунт экс-президента США Трампа