https://ria.ru/20221120/twitter-1832828026.html

Twitter разблокировал аккаунт Трампа

Twitter разблокировал аккаунт Трампа - РИА Новости, 20.11.2022

Twitter разблокировал аккаунт Трампа

Twitter разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа после того, как за это проголосовали большинство участников опроса, проведенного владельцем РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T04:25

2022-11-20T04:25

2022-11-20T12:42

в мире

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дональд трамп

сша

технологии

илон маск

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ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Twitter разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа после того, как за это проголосовали большинство участников опроса, проведенного владельцем сервиса Илоном Маском.Так, за восстановление аккаунта высказались почти 52 процента из 15 миллионов принявших участие в опросе. Страница Трампа вновь стала видна и пользователи уже оставляют там комментарии.Впрочем, сам бывший президент пока ничего не написал. Ранее он обещал, что не вернется в Twitter, если его разблокируют.Прежнее руководство Twitter заморозило микроблог @realDonaldTrump с синей галочкой, свидетельствующей об аутентичности, 8 января 2021 года — спустя два дня после того, как сторонники Трампа штурмовали Капитолий в попытке сорвать утверждение конгрессом победы Джо Байдена на президентских выборах.

https://ria.ru/20221118/twitter-1832654194.html

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в мире, twitter, дональд трамп, сша, технологии, илон маск