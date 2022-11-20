https://ria.ru/20221120/tramp-1832828829.html

Число подписчиков разблокированного аккаунта Трампа стало резко расти

Число подписчиков разблокированного аккаунта Трампа стало резко расти - РИА Новости, 20.11.2022

Число подписчиков разблокированного аккаунта Трампа стало резко расти

Только что разблокированный аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter быстро успел набрать более 1,6 миллиона подписчиков, из которых РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T05:08

2022-11-20T05:08

2022-11-20T05:08

в мире

технологии

дональд трамп

илон маск

сша

twitter

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Только что разблокированный аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter быстро успел набрать более 1,6 миллиона подписчиков, из которых 1,3 миллиона добавились в течение 40 минут.К моменту бессрочной заморозки, которая случилась 8 января 2021 года, страница @realDonaldTrump имела почти 90 миллионов фолловеров.Сам Трамп пока ничего не написал, однако страница стала видна со всеми прежними публикациями, а пользователи получили возможность подписываться, оставлять комментарии и лайки.Число подписчиков быстро растет и уже достигло 1,6 миллиона, из них порядка 1,3 миллиона добавились за 40 минут.Решение о восстановлении аккаунта владелец соцсети Илон Маск принял после того, как за это проголосовали почти 52% из 15 миллионов участников устроенного им опроса.Twitter заблокировал Трампа после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена. Сам Трамп ранее дал понять, что возвращаться в Twitter не собирается и останется верным собственной социальной сети Truth Social.

https://ria.ru/20221118/mask-1832666244.html

https://ria.ru/20221118/twitter-1832654194.html

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в мире, технологии, дональд трамп, илон маск, сша, twitter