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Число подписчиков разблокированного аккаунта Трампа стало резко расти - РИА Новости, 20.11.2022
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Число подписчиков разблокированного аккаунта Трампа стало резко расти
Число подписчиков разблокированного аккаунта Трампа стало резко расти - РИА Новости, 20.11.2022
Число подписчиков разблокированного аккаунта Трампа стало резко расти
Только что разблокированный аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter быстро успел набрать более 1,6 миллиона подписчиков, из которых РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T05:08
2022-11-20T05:08
в мире
технологии
дональд трамп
илон маск
сша
twitter
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Только что разблокированный аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter быстро успел набрать более 1,6 миллиона подписчиков, из которых 1,3 миллиона добавились в течение 40 минут.К моменту бессрочной заморозки, которая случилась 8 января 2021 года, страница @realDonaldTrump имела почти 90 миллионов фолловеров.Сам Трамп пока ничего не написал, однако страница стала видна со всеми прежними публикациями, а пользователи получили возможность подписываться, оставлять комментарии и лайки.Число подписчиков быстро растет и уже достигло 1,6 миллиона, из них порядка 1,3 миллиона добавились за 40 минут.Решение о восстановлении аккаунта владелец соцсети Илон Маск принял после того, как за это проголосовали почти 52% из 15 миллионов участников устроенного им опроса.Twitter заблокировал Трампа после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена. Сам Трамп ранее дал понять, что возвращаться в Twitter не собирается и останется верным собственной социальной сети Truth Social.
https://ria.ru/20221118/mask-1832666244.html
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в мире, технологии, дональд трамп, илон маск, сша, twitter
В мире, Технологии, Дональд Трамп, Илон Маск, США, Twitter
05:08 20.11.2022
 
Число подписчиков разблокированного аккаунта Трампа стало резко расти

Число подписчиков разблокированного аккаунта Трампа в Twitter стало резко расти

© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Только что разблокированный аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter быстро успел набрать более 1,6 миллиона подписчиков, из которых 1,3 миллиона добавились в течение 40 минут.
К моменту бессрочной заморозки, которая случилась 8 января 2021 года, страница @realDonaldTrump имела почти 90 миллионов фолловеров.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 23:04
Маск утверждает, что Twitter будет продвигать свободу слова
Сам Трамп пока ничего не написал, однако страница стала видна со всеми прежними публикациями, а пользователи получили возможность подписываться, оставлять комментарии и лайки.
Число подписчиков быстро растет и уже достигло 1,6 миллиона, из них порядка 1,3 миллиона добавились за 40 минут.
Решение о восстановлении аккаунта владелец соцсети Илон Маск принял после того, как за это проголосовали почти 52% из 15 миллионов участников устроенного им опроса.
Twitter заблокировал Трампа после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена. Сам Трамп ранее дал понять, что возвращаться в Twitter не собирается и останется верным собственной социальной сети Truth Social.
Предприниматель, изобретатель, владелец социальной сети Twitter Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 21:27
Маск попросил пользователей Twitter предложить дальнейшие изменения соцсети
 
В миреТехнологииДональд ТрампИлон МаскСШАTwitter
 
 
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