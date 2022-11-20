https://ria.ru/20221120/tramp-1832828829.html
Число подписчиков разблокированного аккаунта Трампа стало резко расти
Число подписчиков разблокированного аккаунта Трампа стало резко расти - РИА Новости, 20.11.2022
Число подписчиков разблокированного аккаунта Трампа стало резко расти
Только что разблокированный аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter быстро успел набрать более 1,6 миллиона подписчиков, из которых РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T05:08
2022-11-20T05:08
2022-11-20T05:08
в мире
технологии
дональд трамп
илон маск
сша
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814310466_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_27306332fd4fca272e7cd2425ab54688.jpg
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Только что разблокированный аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter быстро успел набрать более 1,6 миллиона подписчиков, из которых 1,3 миллиона добавились в течение 40 минут.К моменту бессрочной заморозки, которая случилась 8 января 2021 года, страница @realDonaldTrump имела почти 90 миллионов фолловеров.Сам Трамп пока ничего не написал, однако страница стала видна со всеми прежними публикациями, а пользователи получили возможность подписываться, оставлять комментарии и лайки.Число подписчиков быстро растет и уже достигло 1,6 миллиона, из них порядка 1,3 миллиона добавились за 40 минут.Решение о восстановлении аккаунта владелец соцсети Илон Маск принял после того, как за это проголосовали почти 52% из 15 миллионов участников устроенного им опроса.Twitter заблокировал Трампа после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена. Сам Трамп ранее дал понять, что возвращаться в Twitter не собирается и останется верным собственной социальной сети Truth Social.
https://ria.ru/20221118/mask-1832666244.html
https://ria.ru/20221118/twitter-1832654194.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814310466_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e17c5f360ade5e4da6d3126c0417ef6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, дональд трамп, илон маск, сша, twitter
В мире, Технологии, Дональд Трамп, Илон Маск, США, Twitter
Число подписчиков разблокированного аккаунта Трампа стало резко расти
Число подписчиков разблокированного аккаунта Трампа в Twitter стало резко расти
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Только что разблокированный аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter быстро успел набрать более 1,6 миллиона подписчиков, из которых 1,3 миллиона добавились в течение 40 минут.
К моменту бессрочной заморозки, которая случилась 8 января 2021 года, страница @realDonaldTrump имела почти 90 миллионов фолловеров.
Сам Трамп пока ничего не написал, однако страница стала видна со всеми прежними публикациями, а пользователи получили возможность подписываться, оставлять комментарии и лайки.
Число подписчиков быстро растет и уже достигло 1,6 миллиона, из них порядка 1,3 миллиона добавились за 40 минут.
Решение о восстановлении аккаунта владелец соцсети Илон Маск
принял после того, как за это проголосовали почти 52% из 15 миллионов участников устроенного им опроса.
Twitter заблокировал Трампа после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники пошли на штурм Капитолия в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена
. Сам Трамп ранее дал понять, что возвращаться в Twitter не собирается и останется верным собственной социальной сети Truth Social.