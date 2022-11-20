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Биография Виктории Токаревой

Биография Виктории Токаревой - РИА Новости, 20.11.2022

Биография Виктории Токаревой

Писательница, драматург и сценарист Виктория Самойловна Токарева родилась 20 ноября 1937 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье инженера. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T02:02

2022-11-20T02:02

2022-11-20T02:02

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виктория токарева

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Писательница, драматург и сценарист Виктория Самойловна Токарева родилась 20 ноября 1937 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье инженера.После окончания школы окончила музыкальное училище по классу фортепиано, затем продолжила музыкальное образование, поступив в консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова. После замужества переехала в Москву, где в 1961-1964 годах работала в музыкальной школе, позже редактором на киностудии "Мосфильм". В 1964 году Токарева поступила на сценарное отделение ВГИК, которое окончила в 1969 году.Будучи студенткой, она написала сценарий для киножурнала "Фитиль", позже из этого сценария получился рассказ "День без вранья", опубликованный в журнале "Молодая гвардия" с напутствием писателя Константина Симонова. Автору предложили написать сценарий для фильма, который вышел в 1968 году под названием "Урок литературы".С 1967 года рассказы Токаревой регулярно печатались на страницах журналов "Смена", "Юность", "Аврора", а также "Новый мир", "Знамя", "Дружба народов", "Огонек" и др.В 1969 году была опубликована ее первая книга "О том, чего не было", объединившая как печатавшиеся ранее, так и новые повести и рассказы. Практически все произведения Токаревой обретали популярность. В ее прозе, нередко отмеченной иронией и юмором, — нравственно-психологические коллизии, женские судьбы, будни семьи. С конца 1970-х годов печатались повести Токаревой "Ехал Грека" (1977), "Неромантичный человек: Повесть-сказка" (1978), "Старая собака" (1979), затем были опубликованы "Талисман" (1982), "Длинный день" (1986), "Пять фигур на постаменте" (1987), "Ничего особенного" (1990), "Я есть. Ты есть. Он есть" (1991), "Лавина" (1995) и др.В 1970-1990-х года вышли сборники писательницы, объединившие повести и рассказы, – "Летающие качели" (1978 и 1987), "Сказать – не сказать" (1991), "Коррида" (1993 и 1995), "Хэппи-энд" (1995), "Можно и нельзя" (1998) и др.В 2012 году вышел ее сборник ранее не публиковавшихся рассказов "Короткие гудки", который вошел в топ-листы продаж. Среди книг Токаревой последних лет – "Ничем не интересуюсь, но все знаю", "Остановись, мгновенье…", "Римские каникулы", "Жена поэта", "Дом за поселком", "Дома стоят дольше, чем люди", "Немножко иностранка" и другие. Книги Токарева переведены на итальянский, английский, французский, немецкий, китайский языки.По сценариям Виктории Токаревой было снято более 20 кино- и телефильмов, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Она является автором сценария таких известных комедийных фильмов, как "Джентльмены удачи" (1971, в соавторстве с Георгием Данелией), "Мимино" (1977, в соавторстве с Ревазом Габриадзе и Георгием Данелией), "Шла собака по роялю" (1978).По сценариям писательницы были созданы картины "Талисман" (1983), "Маленькое одолжение" (1984), "Тайна земли" (1985), "Стечение обстоятельств" (1987), " Ты есть..." (1993), "Вместо меня" (2000), "Лавина" (2001), сериал "Важнее, чем любовь" (2006) и другие. По повестям Токаревой в 2009 году вышли мелодрамы "Террор любовью" и "Первая попытка". Виктория Токарева – член Русского Пен-центра. В 1987 году писательница была награждена орденом "Знак Почета".Она является лауреатом литературной премии "Москва – Пенне" (1997), IV Российского кинофестиваля "Литература и кино" (1998).В 2000 году на Каннском кинофестивале Виктория Токарева была удостоена приза "За вклад в литературу и кино". У писательницы есть дочь – сценарист Наталья Токарева. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

справки, виктория токарева, георгий данелия, константин симонов (политолог), ленинград, санкт-петербург, москва, мосфильм, вгик, молодая гвардия