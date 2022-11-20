https://ria.ru/20221120/tokaev-1832956786.html
Назарбаев поздравил Токаева с победой на президентских выборах
Назарбаев поздравил Токаева с победой на президентских выборах - РИА Новости, 20.11.2022
Назарбаев поздравил Токаева с победой на президентских выборах
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева с "убедительной победой" на внеочередных... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T22:04
2022-11-20T22:04
2022-11-20T22:13
казахстан
выборы президента казахстана — 2022
в мире
нурсултан назарбаев
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 20 ноя - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева с "убедительной победой" на внеочередных президентских выборах, сообщила пресс-служба экс-президента.Согласно данным exit poll трех исследовательских институтов, Токаев побеждает на выборах, набрав более 82% голосов избирателей. Предварительные итоги выборов ЦИК страны обнародует в первой половине дня в понедельник."Искренне поздравляю вас с убедительной победой на выборах президента Республики Казахстан! Эта победа свидетельствует о вашем высоком авторитете как главы государства и является неоспоримым доказательством непоколебимой веры народа в ваши масштабные реформы и новые инициативы, а также признанием стойкости, решительности и мудрости, которые вы проявили в критические часы, когда на кону была независимость нашего государства", - говорится в поздравлении Назарбаева.Он также пожелал Токаеву, чтобы он всегда пользовался всеобщей поддержкой и уважением народа.
https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832850112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, выборы президента казахстана — 2022, в мире, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев
Казахстан, Выборы президента Казахстана — 2022, В мире, Нурсултан Назарбаев, Касым-Жомарт Токаев
22:04 20.11.2022 (обновлено: 22:13 20.11.2022)
Назарбаев поздравил Токаева с победой на президентских выборах
Назарбаев поздравил Токаева с убедительной победой на выборах президента Казахстана
АЛМА-АТА, 20 ноя - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева с "убедительной победой" на внеочередных президентских выборах, сообщила пресс-служба экс-президента.
Согласно данным exit poll трех исследовательских институтов, Токаев побеждает на выборах, набрав более 82% голосов избирателей. Предварительные итоги выборов ЦИК страны обнародует в первой половине дня в понедельник.
"Искренне поздравляю вас с убедительной победой на выборах президента Республики Казахстан! Эта победа свидетельствует о вашем высоком авторитете как главы государства и является неоспоримым доказательством непоколебимой веры народа в ваши масштабные реформы и новые инициативы, а также признанием стойкости, решительности и мудрости, которые вы проявили в критические часы, когда на кону была независимость нашего государства", - говорится в поздравлении Назарбаева.
Он также пожелал Токаеву, чтобы он всегда пользовался всеобщей поддержкой и уважением народа.