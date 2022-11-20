https://ria.ru/20221120/tokaev-1832956786.html

Назарбаев поздравил Токаева с победой на президентских выборах

Назарбаев поздравил Токаева с победой на президентских выборах - РИА Новости, 20.11.2022

Назарбаев поздравил Токаева с победой на президентских выборах

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева с "убедительной победой" на внеочередных... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T22:04

2022-11-20T22:04

2022-11-20T22:13

казахстан

выборы президента казахстана — 2022

в мире

нурсултан назарбаев

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 20 ноя - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева с "убедительной победой" на внеочередных президентских выборах, сообщила пресс-служба экс-президента.Согласно данным exit poll трех исследовательских институтов, Токаев побеждает на выборах, набрав более 82% голосов избирателей. Предварительные итоги выборов ЦИК страны обнародует в первой половине дня в понедельник."Искренне поздравляю вас с убедительной победой на выборах президента Республики Казахстан! Эта победа свидетельствует о вашем высоком авторитете как главы государства и является неоспоримым доказательством непоколебимой веры народа в ваши масштабные реформы и новые инициативы, а также признанием стойкости, решительности и мудрости, которые вы проявили в критические часы, когда на кону была независимость нашего государства", - говорится в поздравлении Назарбаева.Он также пожелал Токаеву, чтобы он всегда пользовался всеобщей поддержкой и уважением народа.

https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832850112.html

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Евгения Нефедова

казахстан, выборы президента казахстана — 2022, в мире, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев