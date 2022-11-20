https://ria.ru/20221120/tokaev-1832955105.html

Еxit poll: Токаев с 82,02 процента голосов побеждает на выборах

Еxit poll: Токаев с 82,02 процента голосов побеждает на выборах - РИА Новости, 20.11.2022

Еxit poll: Токаев с 82,02 процента голосов побеждает на выборах

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства, набирая 82,02% голосов, свидетельствуют данные exit poll института... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T21:45

2022-11-20T21:45

2022-11-20T22:13

казахстан

в мире

касым-жомарт токаев

выборы президента казахстана — 2022

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АСТАНА, 20 ноя – РИА Новости. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства, набирая 82,02% голосов, свидетельствуют данные exit poll института комплексных социальных исследований "СОЦИС-А".По данным опроса, результаты которого озвучили в ходе онлайн-марафона, организованного телеканалом "31 канал", Токаев набирает 82,02% голосов, на втором месте графа "Против всех" с 4,22%.По информации института общественной политики партии "Аманат", Токаев побеждает на президентских выборах в Казахстане с 85,52% голосов, по данным международного института региональных исследований "Открытое общество", он набрал 82,45%.На внеочередных выборах президента Казахстана в воскресенье проголосовали 69,43% граждан республики, имеющих право голоса.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. На пост президента претендуют шесть человек, включая Токаева.

https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832850112.html

казахстан

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

казахстан, в мире, касым-жомарт токаев, выборы президента казахстана — 2022