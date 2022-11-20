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Еxit poll: Токаев с 82,02 процента голосов побеждает на выборах - РИА Новости, 20.11.2022
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Еxit poll: Токаев с 82,02 процента голосов побеждает на выборах
Еxit poll: Токаев с 82,02 процента голосов побеждает на выборах - РИА Новости, 20.11.2022
Еxit poll: Токаев с 82,02 процента голосов побеждает на выборах
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства, набирая 82,02% голосов, свидетельствуют данные exit poll института... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T21:45
2022-11-20T22:13
казахстан
в мире
касым-жомарт токаев
выборы президента казахстана — 2022
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АСТАНА, 20 ноя – РИА Новости. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства, набирая 82,02% голосов, свидетельствуют данные exit poll института комплексных социальных исследований "СОЦИС-А".По данным опроса, результаты которого озвучили в ходе онлайн-марафона, организованного телеканалом "31 канал", Токаев набирает 82,02% голосов, на втором месте графа "Против всех" с 4,22%.По информации института общественной политики партии "Аманат", Токаев побеждает на президентских выборах в Казахстане с 85,52% голосов, по данным международного института региональных исследований "Открытое общество", он набрал 82,45%.На внеочередных выборах президента Казахстана в воскресенье проголосовали 69,43% граждан республики, имеющих право голоса.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. На пост президента претендуют шесть человек, включая Токаева.
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казахстан, в мире, касым-жомарт токаев, выборы президента казахстана — 2022
Казахстан, В мире, Касым-Жомарт Токаев, Выборы президента Казахстана — 2022
21:45 20.11.2022 (обновлено: 22:13 20.11.2022)
 
Еxit poll: Токаев с 82,02 процента голосов побеждает на выборах

Еxit poll: Токаев с 82,02 процента голосов побеждает на президентских выборах в Казахстане

© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев / Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / POOL/Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 20 ноя – РИА Новости. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства, набирая 82,02% голосов, свидетельствуют данные exit poll института комплексных социальных исследований "СОЦИС-А".
По данным опроса, результаты которого озвучили в ходе онлайн-марафона, организованного телеканалом "31 канал", Токаев набирает 82,02% голосов, на втором месте графа "Против всех" с 4,22%.
По информации института общественной политики партии "Аманат", Токаев побеждает на президентских выборах в Казахстане с 85,52% голосов, по данным международного института региональных исследований "Открытое общество", он набрал 82,45%.
На внеочередных выборах президента Казахстана в воскресенье проголосовали 69,43% граждан республики, имеющих право голоса.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. На пост президента претендуют шесть человек, включая Токаева.
Выборы президента Республики Казахстан - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 10:24
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КазахстанВ миреКасым-Жомарт ТокаевВыборы президента Казахстана — 2022
 
 
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