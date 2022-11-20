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Exit poll: Токаев побеждает на выборах с 85,52 процента голосов - РИА Новости, 20.11.2022
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Exit poll: Токаев побеждает на выборах с 85,52 процента голосов
Exit poll: Токаев побеждает на выборах с 85,52 процента голосов - РИА Новости, 20.11.2022
Exit poll: Токаев побеждает на выборах с 85,52 процента голосов
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на прошедших 20 ноября выборах главы государства, заручившись поддержкой 85,52% избирателей,... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T21:25
2022-11-20T22:11
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
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АЛМА-АТА, 20 ноя - РИА Новости. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на прошедших 20 ноября выборах главы государства, заручившись поддержкой 85,52% избирателей, свидетельствуют результаты exit poll, проведенного институтом общественной политики партии "Аманат"."Касым-Жомарт Токаев - 85,52%", - объявил представитель института результаты опроса в эфире телеканала "Астана".Согласно результатам опроса, глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев получил 2,67% голосов, общественный деятель Каракат Абден - 2,61%, экономист Мейрам Кажыкен - 2,43%, представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев - 1,93%, правозащитница Салтанат Турсынбекова - 1,44%.Вариант "Против всех" выбрали 3,4% избирателей.
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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан
21:25 20.11.2022 (обновлено: 22:11 20.11.2022)
 
Exit poll: Токаев побеждает на выборах с 85,52 процента голосов

Exit poll: Токаев побеждает на президентских выборах с 85,52 процента голосов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Касым-Жомарт Токаев . Архивное фото
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АЛМА-АТА, 20 ноя - РИА Новости. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на прошедших 20 ноября выборах главы государства, заручившись поддержкой 85,52% избирателей, свидетельствуют результаты exit poll, проведенного институтом общественной политики партии "Аманат".
"Касым-Жомарт Токаев - 85,52%", - объявил представитель института результаты опроса в эфире телеканала "Астана".
Согласно результатам опроса, глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев получил 2,67% голосов, общественный деятель Каракат Абден - 2,61%, экономист Мейрам Кажыкен - 2,43%, представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев - 1,93%, правозащитница Салтанат Турсынбекова - 1,44%.
Вариант "Против всех" выбрали 3,4% избирателей.
Выборы президента Республики Казахстан - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
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В миреКасым-Жомарт ТокаевКазахстан
 
 
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