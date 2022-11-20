https://ria.ru/20221120/tokaev-1832951287.html
Токаев побеждает на президентских выборах, показал экзит-полл
Токаев побеждает на президентских выборах, показал экзит-полл - РИА Новости, 20.11.2022
Токаев побеждает на президентских выборах, показал экзит-полл
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев набирает более 80 процентов голосов на выборах главы государства, свидетельствуют результаты экзит-поллов. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T21:09
2022-11-20T21:09
2022-11-20T22:15
касым-жомарт токаев
в мире
казахстан
алма-ата
выборы президента казахстана — 2022
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АСТАНА, 20 ноя — РИА Новости. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев набирает более 80 процентов голосов на выборах главы государства, свидетельствуют результаты экзит-поллов.По данным международного института региональных исследований "Открытое общество", Токаев набирает 82,45 процента голосов, по информации института общественной политики партии "Аманат" — 85,52 процента, по данным института комплексных социальных исследований "СОЦИС-А" — 82,02 процента.Как ранее сообщил зампредседателя ЦИК республики Константин Петров, предварительная явка на выборах составила 69,43 процента. Больше всего избирателей проголосовали в Жетысуской области — 81,42 процента, меньше всего — в городе Алма-Ате — 28,72 процента.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане в соответствии с обновленной конституцией. Главу государства выбирают на один семилетний срок без права переизбрания. На высший пост претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.В президентской гонке также участвуют экономист Мейрам Кажыкен (выдвинут содружеством профсоюзов "Аманат"), глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев (представляет партию "Ауыл"), представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова (от объединения "Казахские матери - путь к традициям") и общественный деятель Каракат Абден, выдвинутая национальным альянсом профессиональных социальных работников.
https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832470238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
касым-жомарт токаев, в мире, казахстан, алма-ата, выборы президента казахстана — 2022
Касым-Жомарт Токаев, В мире, Казахстан, Алма-Ата, Выборы президента Казахстана — 2022
21:09 20.11.2022 (обновлено: 22:15 20.11.2022)
Токаев побеждает на президентских выборах, показал экзит-полл
Exit poll: Токаев побеждает на президентских выборах в Казахстане с 82,45 процента голосов
АСТАНА, 20 ноя — РИА Новости. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев набирает более 80 процентов голосов на выборах главы государства, свидетельствуют результаты экзит-поллов.
По данным международного института региональных исследований "Открытое общество", Токаев набирает 82,45 процента голосов, по информации института общественной политики партии "Аманат" — 85,52 процента, по данным института комплексных социальных исследований "СОЦИС-А" — 82,02 процента.
Как ранее сообщил зампредседателя ЦИК республики Константин Петров, предварительная явка на выборах составила 69,43 процента. Больше всего избирателей проголосовали в Жетысуской области — 81,42 процента, меньше всего — в городе Алма-Ате — 28,72 процента.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане в соответствии с обновленной конституцией. Главу государства выбирают на один семилетний срок без права переизбрания. На высший пост претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев
.
В президентской гонке также участвуют экономист Мейрам Кажыкен (выдвинут содружеством профсоюзов "Аманат"), глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев (представляет партию "Ауыл"), представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова (от объединения "Казахские матери - путь к традициям") и общественный деятель Каракат Абден, выдвинутая национальным альянсом профессиональных социальных работников.