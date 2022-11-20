https://ria.ru/20221120/tokaev-1832951287.html

Токаев побеждает на президентских выборах, показал экзит-полл

Токаев побеждает на президентских выборах, показал экзит-полл - РИА Новости, 20.11.2022

Токаев побеждает на президентских выборах, показал экзит-полл

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев набирает более 80 процентов голосов на выборах главы государства, свидетельствуют результаты экзит-поллов. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T21:09

2022-11-20T21:09

2022-11-20T22:15

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алма-ата

выборы президента казахстана — 2022

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АСТАНА, 20 ноя — РИА Новости. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев набирает более 80 процентов голосов на выборах главы государства, свидетельствуют результаты экзит-поллов.По данным международного института региональных исследований "Открытое общество", Токаев набирает 82,45 процента голосов, по информации института общественной политики партии "Аманат" — 85,52 процента, по данным института комплексных социальных исследований "СОЦИС-А" — 82,02 процента.Как ранее сообщил зампредседателя ЦИК республики Константин Петров, предварительная явка на выборах составила 69,43 процента. Больше всего избирателей проголосовали в Жетысуской области — 81,42 процента, меньше всего — в городе Алма-Ате — 28,72 процента.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане в соответствии с обновленной конституцией. Главу государства выбирают на один семилетний срок без права переизбрания. На высший пост претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.В президентской гонке также участвуют экономист Мейрам Кажыкен (выдвинут содружеством профсоюзов "Аманат"), глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев (представляет партию "Ауыл"), представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова (от объединения "Казахские матери - путь к традициям") и общественный деятель Каракат Абден, выдвинутая национальным альянсом профессиональных социальных работников.

https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832470238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

касым-жомарт токаев, в мире, казахстан, алма-ата, выборы президента казахстана — 2022