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Токаев побеждает на президентских выборах, показал экзит-полл - РИА Новости, 20.11.2022
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Токаев побеждает на президентских выборах, показал экзит-полл
Токаев побеждает на президентских выборах, показал экзит-полл - РИА Новости, 20.11.2022
Токаев побеждает на президентских выборах, показал экзит-полл
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев набирает более 80 процентов голосов на выборах главы государства, свидетельствуют результаты экзит-поллов. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T21:09
2022-11-20T22:15
касым-жомарт токаев
в мире
казахстан
алма-ата
выборы президента казахстана — 2022
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АСТАНА, 20 ноя — РИА Новости. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев набирает более 80 процентов голосов на выборах главы государства, свидетельствуют результаты экзит-поллов.По данным международного института региональных исследований "Открытое общество", Токаев набирает 82,45 процента голосов, по информации института общественной политики партии "Аманат" — 85,52 процента, по данным института комплексных социальных исследований "СОЦИС-А" — 82,02 процента.Как ранее сообщил зампредседателя ЦИК республики Константин Петров, предварительная явка на выборах составила 69,43 процента. Больше всего избирателей проголосовали в Жетысуской области — 81,42 процента, меньше всего — в городе Алма-Ате — 28,72 процента.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане в соответствии с обновленной конституцией. Главу государства выбирают на один семилетний срок без права переизбрания. На высший пост претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.В президентской гонке также участвуют экономист Мейрам Кажыкен (выдвинут содружеством профсоюзов "Аманат"), глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев (представляет партию "Ауыл"), представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова (от объединения "Казахские матери - путь к традициям") и общественный деятель Каракат Абден, выдвинутая национальным альянсом профессиональных социальных работников.
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касым-жомарт токаев, в мире, казахстан, алма-ата, выборы президента казахстана — 2022
Касым-Жомарт Токаев, В мире, Казахстан, Алма-Ата, Выборы президента Казахстана — 2022
21:09 20.11.2022 (обновлено: 22:15 20.11.2022)
 
Токаев побеждает на президентских выборах, показал экзит-полл

Exit poll: Токаев побеждает на президентских выборах в Казахстане с 82,45 процента голосов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 20 ноя — РИА Новости. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев набирает более 80 процентов голосов на выборах главы государства, свидетельствуют результаты экзит-поллов.
По данным международного института региональных исследований "Открытое общество", Токаев набирает 82,45 процента голосов, по информации института общественной политики партии "Аманат" — 85,52 процента, по данным института комплексных социальных исследований "СОЦИС-А" — 82,02 процента.
Как ранее сообщил зампредседателя ЦИК республики Константин Петров, предварительная явка на выборах составила 69,43 процента. Больше всего избирателей проголосовали в Жетысуской области — 81,42 процента, меньше всего — в городе Алма-Ате — 28,72 процента.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане в соответствии с обновленной конституцией. Главу государства выбирают на один семилетний срок без права переизбрания. На высший пост претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.
В президентской гонке также участвуют экономист Мейрам Кажыкен (выдвинут содружеством профсоюзов "Аманат"), глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев (представляет партию "Ауыл"), представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова (от объединения "Казахские матери - путь к традициям") и общественный деятель Каракат Абден, выдвинутая национальным альянсом профессиональных социальных работников.
Люди голосуют на внеочередных выборах президента Казахстана во Дворце школьников в Нур-Султане. 9 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 03:26
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Касым-Жомарт ТокаевВ миреКазахстанАлма-АтаВыборы президента Казахстана — 2022
 
 
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