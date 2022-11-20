https://ria.ru/20221120/siriya-1832881801.html

Турция поразила 89 целей в Ираке и Сирии, сообщили в Стамбуле

Турция поразила 89 целей в Ираке и Сирии, сообщили в Стамбуле - РИА Новости, 20.11.2022

Турция поразила 89 целей в Ираке и Сирии, сообщили в Стамбуле

Минобороны Турции сообщило об уничтожении 89 целей в ходе воздушной операции на севере Сирии и Ирака, все воздушные средства армии вернулись в места своей... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T14:21

2022-11-20T14:21

2022-11-20T14:43

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АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Минобороны Турции сообщило об уничтожении 89 целей в ходе воздушной операции на севере Сирии и Ирака, все воздушные средства армии вернулись в места своей постоянной дислокации.Ранее минобороны Турции сообщило, что Анкара проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и на севере Ирака. Представитель курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) Фархад Шами ранее заявил, что Турция наносит удары по приграничному городу Кобани на севере Сирии, который находится под контролем SDF."Воздушная операция была успешно проведена в районах Кандиль, Асос, Хакурк на севере Ирака и районов операции Тель-Рифаат, Сизире и Дерик на севере Сирии, которые использовались террористами в качестве баз для нападений на нашу страну. В ходе воздушной операции было уничтожено 89 целей, 81 на первом этапе и восемь сегодня утром, состоящих из убежищ, бункеров, пещер, туннелей, складов боеприпасов и так называемых штабов и тренировочных лагерей террористов, угрожающих нашей стране, нашему народу и безопасности наших границ, и многие террористы были нейтрализованы", - говорится в сообщении военного ведомства.Сообщается, что "среди террористов, нейтрализованных в результате операции, есть так называемые лидеры террористической организации (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана)"."После операции, в которой в значительной степени были использованы отечественные боеприпасы, все наши самолеты благополучно вернулись на свои базы", - говорится в сообщении."Турецкая армия утром в воскресенье совершила более 25 авиарейдов, целью которых были базы и позиции РПК и отрядов самообороны YPG… В результате атак погибли 32 бойца РПК и сил YPG, есть раненые", - сообщило агентство Shafaq со ссылкой на заявление антитеррористической службы Иракского Курдистана.В свою очередь агентство ANHA сообщило о гибели своего корреспондента и еще 10 граждан в результате ударов по городам Дерик (аль-Маликия), Заркан, Кобани и другим на севере Сирии. Пострадали шестеро граждан, в том числе корреспондент местного телеканала Sterk TV.Удары наносились по целям в провинциях Эль-Хасаке, Алеппо, Ракка и в районе города Кобани на севере Сирии, а также по ряду областей курдского автономного района на севере Ирака.Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу сообщал о подозрениях, что указание на теракт в центре Стамбула на прошлой неделе поступило из Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. На пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула неделю назад произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в теракте задержана, она призналась в связях с РПК.Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.

https://ria.ru/20221120/turtsiya-1832826949.html

https://ria.ru/20221120/turtsiya-1832844857.html

https://ria.ru/20221114/kurdy-1831435668.html

https://ria.ru/20221120/turtsiya-1832869735.html

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в мире, турция, сирия, ирак, сирийские демократические силы, рабочая партия курдистана