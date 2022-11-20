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Патриарх Кирилл назвал мир на земле исторической Руси главной потребностью
Патриарх Кирилл назвал мир на земле исторической Руси главной потребностью - РИА Новости, 20.11.2022
Патриарх Кирилл назвал мир на земле исторической Руси главной потребностью
Мир на земле исторической Руси остается сегодня главной потребностью, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T14:54
2022-11-20T14:54
2022-11-20T14:54
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Мир на земле исторической Руси остается сегодня главной потребностью, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Нет большей потребности сегодня, чем мир и успокоение междоусобной брани на просторах исторической Руси. Наверное, нет ничего более важного, чтобы оградить и отечество наше Российское от различного рода наветов и стремлений лишить страну нашу самостоятельности, подлинного суверенитета, способности мыслить так, как желает наш народ и действовать в соответствии с национальными интересами", – сказал он в день своего рождения в проповеди в московском кафедральном храме Христа Спасителя.Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, шестнадцатому по счету патриарху Русской церкви, 20 ноября исполняется 76 лет.Патриарх Кирилл (в миру – Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, Михаил Гундяев, был священником, мать – преподавателем немецкого языка в школе. Поместный собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация – возведение на патриарший престол.
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл назвал мир на земле исторической Руси главной потребностью
Патриарх Кирилл назвал мир на земле исторической Руси главной современной потребностью
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Мир на земле исторической Руси остается сегодня главной потребностью, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Нет большей потребности сегодня, чем мир и успокоение междоусобной брани на просторах исторической Руси. Наверное, нет ничего более важного, чтобы оградить и отечество наше Российское от различного рода наветов и стремлений лишить страну нашу самостоятельности, подлинного суверенитета, способности мыслить так, как желает наш народ и действовать в соответствии с национальными интересами", – сказал он в день своего рождения в проповеди в московском кафедральном храме Христа Спасителя.
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, шестнадцатому по счету патриарху Русской церкви, 20 ноября исполняется 76 лет.
Патриарх Кирилл (в миру – Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде
(ныне Санкт-Петербург
). Его отец, Михаил Гундяев, был священником, мать – преподавателем немецкого языка в школе. Поместный собор Русской православной церкви
27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация – возведение на патриарший престол.