https://ria.ru/20221120/rus-1832886662.html

Патриарх Кирилл назвал мир на земле исторической Руси главной потребностью

Патриарх Кирилл назвал мир на земле исторической Руси главной потребностью - РИА Новости, 20.11.2022

Патриарх Кирилл назвал мир на земле исторической Руси главной потребностью

Мир на земле исторической Руси остается сегодня главной потребностью, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T14:54

2022-11-20T14:54

2022-11-20T14:54

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Мир на земле исторической Руси остается сегодня главной потребностью, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Нет большей потребности сегодня, чем мир и успокоение междоусобной брани на просторах исторической Руси. Наверное, нет ничего более важного, чтобы оградить и отечество наше Российское от различного рода наветов и стремлений лишить страну нашу самостоятельности, подлинного суверенитета, способности мыслить так, как желает наш народ и действовать в соответствии с национальными интересами", – сказал он в день своего рождения в проповеди в московском кафедральном храме Христа Спасителя.Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, шестнадцатому по счету патриарху Русской церкви, 20 ноября исполняется 76 лет.Патриарх Кирилл (в миру – Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, Михаил Гундяев, был священником, мать – преподавателем немецкого языка в школе. Поместный собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация – возведение на патриарший престол.

https://ria.ru/20221119/tikhon-1832755919.html

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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь