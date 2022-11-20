https://ria.ru/20221120/rpts-1832889229.html

Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ никак не участвует в политике

Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ никак не участвует в политике - РИА Новости, 20.11.2022

Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ никак не участвует в политике

Русская православная церковь не участвует в политике, но принимает человеческие скорбь и боль близко к сердцу, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T15:07

2022-11-20T15:07

2022-11-20T16:14

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Русская православная церковь не участвует в политике, но принимает человеческие скорбь и боль близко к сердцу, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.“Церковь никак не участвует в политике, но она принимает близко к сердцу скорбь людей, боль своего народа, и, конечно, сегодня особая наша молитва – о мире, о благополучии и спокойствии в земле Русской, о прекращении междоусобной брани, о вразумлении тех наших братьев, которые движимые иной, темной, сторонней силой, работают в том числе и на разделение тела единой Русской православной церкви”, – сказал он в день своего рождения в проповеди в московском кафедральном храме Христа Спасителя.Чада Русской церкви, добавил он, верят: единство Церкви и духовное единство всего народа святой Руси сохранится.Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, шестнадцатому по счету патриарху Русской церкви, 20 ноября исполняется 76 лет.Патриарх Кирилл (в миру – Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, Михаил Гундяев, был священником, мать – преподавателем немецкого языка в школе. Поместный собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация – возведение на патриарший престол.

https://ria.ru/20221120/rus-1832886662.html

https://ria.ru/20221118/sud-1832525051.html

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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь