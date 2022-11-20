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Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ никак не участвует в политике - РИА Новости, 20.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221120/rpts-1832889229.html
Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ никак не участвует в политике
Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ никак не участвует в политике - РИА Новости, 20.11.2022
Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ никак не участвует в политике
Русская православная церковь не участвует в политике, но принимает человеческие скорбь и боль близко к сердцу, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T15:07
2022-11-20T16:14
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Русская православная церковь не участвует в политике, но принимает человеческие скорбь и боль близко к сердцу, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.“Церковь никак не участвует в политике, но она принимает близко к сердцу скорбь людей, боль своего народа, и, конечно, сегодня особая наша молитва – о мире, о благополучии и спокойствии в земле Русской, о прекращении междоусобной брани, о вразумлении тех наших братьев, которые движимые иной, темной, сторонней силой, работают в том числе и на разделение тела единой Русской православной церкви”, – сказал он в день своего рождения в проповеди в московском кафедральном храме Христа Спасителя.Чада Русской церкви, добавил он, верят: единство Церкви и духовное единство всего народа святой Руси сохранится.Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, шестнадцатому по счету патриарху Русской церкви, 20 ноября исполняется 76 лет.Патриарх Кирилл (в миру – Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, Михаил Гундяев, был священником, мать – преподавателем немецкого языка в школе. Поместный собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация – возведение на патриарший престол.
https://ria.ru/20221120/rus-1832886662.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
15:07 20.11.2022 (обновлено: 16:14 20.11.2022)
 
Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ никак не участвует в политике

Патриарх Кирилл: РПЦ не участвует в политике, но принимает боль народа близко к сердцу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в день своего рождения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в день своего рождения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в день своего рождения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Русская православная церковь не участвует в политике, но принимает человеческие скорбь и боль близко к сердцу, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
“Церковь никак не участвует в политике, но она принимает близко к сердцу скорбь людей, боль своего народа, и, конечно, сегодня особая наша молитва – о мире, о благополучии и спокойствии в земле Русской, о прекращении междоусобной брани, о вразумлении тех наших братьев, которые движимые иной, темной, сторонней силой, работают в том числе и на разделение тела единой Русской православной церкви”, – сказал он в день своего рождения в проповеди в московском кафедральном храме Христа Спасителя.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
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Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, шестнадцатому по счету патриарху Русской церкви, 20 ноября исполняется 76 лет.
Патриарх Кирилл (в миру – Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, Михаил Гундяев, был священником, мать – преподавателем немецкого языка в школе. Поместный собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация – возведение на патриарший престол.
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