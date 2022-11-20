https://ria.ru/20221120/poezd-1832867267.html

В Приангарье восстановили движение поездов после аварии на ж/д переезде

В Приангарье восстановили движение поездов после аварии на ж/д переезде - РИА Новости, 20.11.2022

В Приангарье восстановили движение поездов после аварии на ж/д переезде

Движение поездов после аварии на переезде Новочунка-Сосновые родники в Приангарье восстановлено, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T12:26

2022-11-20T12:26

2022-11-20T13:32

происшествия

северобайкальск

восточно-сибирская железная дорога

следственный комитет россии (ск рф)

иркутск

тайшет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96605/10/966051076_0:8:3083:1742_1920x0_80_0_0_e85a5efe8dfcd11ab6a08a52c4340d11.jpg

ИРКУТСК, 20 ноя – РИА Новости. Движение поездов после аварии на переезде Новочунка-Сосновые родники в Приангарье восстановлено, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.Грузовой поезд столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде между станциями Новочунка и Сосновые родники ВСЖД. Водитель автомобиля погиб. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Повреждены контактная сеть и локомотив. Было задержано движение пассажирских поездов №71 Северобайкальск - Иркутск и №72 Иркутск - Северобайкальск. Для устранения последствий ДТП на место происшествия направлялись восстановительные поезда станций Тайшет и Вихоревка.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводит доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта."Предварительная причина происшествия: проезд автомобиля марки "FAW J6" на запрещающий звуковой и световой сигнал железнодорожного переезда, машинистом поезда при приближении к переезду также подавался звуковой сигнал, применялось экстренное торможение", - сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

https://ria.ru/20221028/dtp-1827427809.html

северобайкальск

иркутск

тайшет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, северобайкальск, восточно-сибирская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), иркутск, тайшет