12:26 20.11.2022 (обновлено: 13:32 20.11.2022)
В Приангарье восстановили движение поездов после аварии на ж/д переезде
В Приангарье восстановили движение после столкновения поезда с грузовиком на ж/д переезде
Железнодорожный светофор.. Архивное фото
ИРКУТСК, 20 ноя – РИА Новости. Движение поездов после аварии на переезде Новочунка-Сосновые родники в Приангарье восстановлено, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.
Грузовой поезд столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде между станциями Новочунка и Сосновые родники ВСЖД. Водитель автомобиля погиб. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Повреждены контактная сеть и локомотив. Было задержано движение пассажирских поездов №71 Северобайкальск - Иркутск и №72 Иркутск - Северобайкальск. Для устранения последствий ДТП на место происшествия направлялись восстановительные поезда станций Тайшет и Вихоревка.
"В 10:50 (московского времени) полностью восстановлено движение поездов на участке Новочунка - Сосновые родники Восточно-Сибирской железной дороги", - говорится в сообщении.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводит доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
"Предварительная причина происшествия: проезд автомобиля марки "FAW J6" на запрещающий звуковой и световой сигнал железнодорожного переезда, машинистом поезда при приближении к переезду также подавался звуковой сигнал, применялось экстренное торможение", - сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
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