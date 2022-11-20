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В Приангарье восстановили движение поездов после аварии на ж/д переезде - РИА Новости, 20.11.2022
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В Приангарье восстановили движение поездов после аварии на ж/д переезде
В Приангарье восстановили движение поездов после аварии на ж/д переезде - РИА Новости, 20.11.2022
В Приангарье восстановили движение поездов после аварии на ж/д переезде
Движение поездов после аварии на переезде Новочунка-Сосновые родники в Приангарье восстановлено, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T12:26
2022-11-20T13:32
происшествия
северобайкальск
восточно-сибирская железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
иркутск
тайшет
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ИРКУТСК, 20 ноя – РИА Новости. Движение поездов после аварии на переезде Новочунка-Сосновые родники в Приангарье восстановлено, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.Грузовой поезд столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде между станциями Новочунка и Сосновые родники ВСЖД. Водитель автомобиля погиб. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Повреждены контактная сеть и локомотив. Было задержано движение пассажирских поездов №71 Северобайкальск - Иркутск и №72 Иркутск - Северобайкальск. Для устранения последствий ДТП на место происшествия направлялись восстановительные поезда станций Тайшет и Вихоревка.Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводит доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта."Предварительная причина происшествия: проезд автомобиля марки "FAW J6" на запрещающий звуковой и световой сигнал железнодорожного переезда, машинистом поезда при приближении к переезду также подавался звуковой сигнал, применялось экстренное торможение", - сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
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происшествия, северобайкальск, восточно-сибирская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), иркутск, тайшет
Происшествия, Северобайкальск, Восточно-Сибирская железная дорога, Следственный комитет России (СК РФ), Иркутск, Тайшет
12:26 20.11.2022 (обновлено: 13:32 20.11.2022)
 
В Приангарье восстановили движение поездов после аварии на ж/д переезде

В Приангарье восстановили движение после столкновения поезда с грузовиком на ж/д переезде

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор.
Железнодорожный светофор. - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ИРКУТСК, 20 ноя – РИА Новости. Движение поездов после аварии на переезде Новочунка-Сосновые родники в Приангарье восстановлено, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.
Грузовой поезд столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде между станциями Новочунка и Сосновые родники ВСЖД. Водитель автомобиля погиб. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Повреждены контактная сеть и локомотив. Было задержано движение пассажирских поездов №71 Северобайкальск - Иркутск и №72 Иркутск - Северобайкальск. Для устранения последствий ДТП на место происшествия направлялись восстановительные поезда станций Тайшет и Вихоревка.

"В 10:50 (московского времени) полностью восстановлено движение поездов на участке Новочунка - Сосновые родники Восточно-Сибирской железной дороги", - говорится в сообщении.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводит доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
"Предварительная причина происшествия: проезд автомобиля марки "FAW J6" на запрещающий звуковой и световой сигнал железнодорожного переезда, машинистом поезда при приближении к переезду также подавался звуковой сигнал, применялось экстренное торможение", - сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
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ПроисшествияСеверобайкальскВосточно-Сибирская железная дорогаСледственный комитет России (СК РФ)ИркутскТайшет
 
 
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