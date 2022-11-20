https://ria.ru/20221120/stolknovenie-1832847201.html

В Сибири товарный поезд столкнулся с грузовиком, погиб один человек

В Сибири товарный поезд столкнулся с грузовиком, погиб один человек - РИА Новости, 20.11.2022

В Сибири товарный поезд столкнулся с грузовиком, погиб один человек

Грузовой поезд столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде между станциями Новочунка и Сосновые родники Восточно-Сибирской железной дороги... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T09:54

2022-11-20T09:54

2022-11-20T10:40

происшествия

северобайкальск

иркутск

тайшет

восточно-сибирская железная дорога

ржд

байкало-амурская магистраль

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Грузовой поезд столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде между станциями Новочунка и Сосновые родники Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД), погиб водитель машины, сообщается на сайте Восточно-Сибирской железной дороги (филиал РЖД)."На железнодорожном переезде между станциями Новочунка и Сосновые родники Восточно-Сибирской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом... столкновения избежать не удалось... Водитель автомобиля погиб", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы ВСЖД, авария произошла в понедельник утром в 6 часов 55 минут (мск). Уточняется, что машинист поезда попытался избежать аварии, применив экстренное торможение.Движение поездов на данном участке временно приостановлено, ожидаются задержки пассажирских поездов №71 Северобайкальск - Иркутск и №72 Иркутск - Северобайкальск. Отмечается, что для устранения последствий ДТП на место происшествия направлены восстановительные поезда станций Тайшет и Вихоревка.В сообщении добавляется, что оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте РЖД или по круглосуточному телефону 8-800-775-00-00.

https://ria.ru/20221119/stolknovenie-1832679039.html

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иркутск

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происшествия, северобайкальск, иркутск, тайшет, восточно-сибирская железная дорога, ржд, байкало-амурская магистраль