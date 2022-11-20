17:41 20.11.2022 (обновлено: 22:11 20.11.2022)
Власти Украины изучат видео с убийством российских пленных в Макеевке
Вице-премьер Украины Стефанишина намерена проверить видео с убийством российских пленных
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украинские власти изучат видео с жестоким убийством российских военнопленных в селе Макеевка, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Ранее в Минобороны России заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.
"Украинские власти изучат данное видео", - заявила Стефанишина на полях форума в канадском Галифаксе, ее слова приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.
Она утверждает, что украинские войска "не заинтересованы в казнях" и следуют приказу брать "как можно больше военнопленных", чтобы можно было произвести обмен с Россией. Отвечая на вопрос, позволит ли Украина провести международное расследование, Стефанишина заявила, что "с этим нет проблем".
Видео, на котором украинские военные застрелили сдавшихся в плен российских, появилось в интернете в пятницу. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации. Позже СК России возбудил уголовное дело по данному факту.