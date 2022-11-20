https://ria.ru/20221120/plennye-1832917751.html

Власти Украины изучат видео с убийством российских пленных в Макеевке

Власти Украины изучат видео с убийством российских пленных в Макеевке - РИА Новости, 20.11.2022

Власти Украины изучат видео с убийством российских пленных в Макеевке

Украинские власти изучат видео с жестоким убийством российских военнопленных в селе Макеевка, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T17:41

2022-11-20T17:41

2022-11-20T22:11

специальная военная операция на украине

в мире

ольга стефанишина

валерий фадеев

украина

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совет европы

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украинские власти изучат видео с жестоким убийством российских военнопленных в селе Макеевка, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.Ранее в Минобороны России заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих."Украинские власти изучат данное видео", - заявила Стефанишина на полях форума в канадском Галифаксе, ее слова приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.Она утверждает, что украинские войска "не заинтересованы в казнях" и следуют приказу брать "как можно больше военнопленных", чтобы можно было произвести обмен с Россией. Отвечая на вопрос, позволит ли Украина провести международное расследование, Стефанишина заявила, что "с этим нет проблем".Видео, на котором украинские военные застрелили сдавшихся в плен российских, появилось в интернете в пятницу. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации. Позже СК России возбудил уголовное дело по данному факту.

https://ria.ru/20221119/vozmezdie-1832814034.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ольга стефанишина, валерий фадеев, украина, макеевка, россия, совет европы, оон, обсе