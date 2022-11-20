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Власти Украины изучат видео с убийством российских пленных в Макеевке - РИА Новости, 20.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221120/plennye-1832917751.html
Власти Украины изучат видео с убийством российских пленных в Макеевке
Власти Украины изучат видео с убийством российских пленных в Макеевке - РИА Новости, 20.11.2022
Власти Украины изучат видео с убийством российских пленных в Макеевке
Украинские власти изучат видео с жестоким убийством российских военнопленных в селе Макеевка, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T17:41
2022-11-20T22:11
специальная военная операция на украине
в мире
ольга стефанишина
валерий фадеев
украина
макеевка
россия
совет европы
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украинские власти изучат видео с жестоким убийством российских военнопленных в селе Макеевка, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.Ранее в Минобороны России заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих."Украинские власти изучат данное видео", - заявила Стефанишина на полях форума в канадском Галифаксе, ее слова приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.Она утверждает, что украинские войска "не заинтересованы в казнях" и следуют приказу брать "как можно больше военнопленных", чтобы можно было произвести обмен с Россией. Отвечая на вопрос, позволит ли Украина провести международное расследование, Стефанишина заявила, что "с этим нет проблем".Видео, на котором украинские военные застрелили сдавшихся в плен российских, появилось в интернете в пятницу. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации. Позже СК России возбудил уголовное дело по данному факту.
https://ria.ru/20221119/vozmezdie-1832814034.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, ольга стефанишина, валерий фадеев, украина, макеевка, россия, совет европы, оон, обсе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ольга Стефанишина, Валерий Фадеев, Украина, Макеевка, Россия, Совет Европы, ООН, ОБСЕ
17:41 20.11.2022 (обновлено: 22:11 20.11.2022)
 
Власти Украины изучат видео с убийством российских пленных в Макеевке

Вице-премьер Украины Стефанишина намерена проверить видео с убийством российских пленных

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украинские власти изучат видео с жестоким убийством российских военнопленных в селе Макеевка, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Ранее в Минобороны России заявили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен 10 российских военнослужащих.
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"Украинские власти изучат данное видео", - заявила Стефанишина на полях форума в канадском Галифаксе, ее слова приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.
Она утверждает, что украинские войска "не заинтересованы в казнях" и следуют приказу брать "как можно больше военнопленных", чтобы можно было произвести обмен с Россией. Отвечая на вопрос, позволит ли Украина провести международное расследование, Стефанишина заявила, что "с этим нет проблем".
Видео, на котором украинские военные застрелили сдавшихся в плен российских, появилось в интернете в пятницу. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Видео СПЧ отправит в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие организации. Позже СК России возбудил уголовное дело по данному факту.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОльга СтефанишинаВалерий ФадеевУкраинаМакеевкаРоссияСовет ЕвропыООНОБСЕ
 
 
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